Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Первые в мире кабели USB4 2.0 прошли сертификацию и обеспечивают скорость передачи данных 80 Гбит/с
На данный момент кабели USB4 2.0 доступны только в Японии, но Elecom планирует начать международные поставки в ближайшие месяцы.

Японская компания Elecom сделала большой шаг в области высокоскоростной передачи данных, став первым производителем, который сертифицировал новые кабели USB4 2.0. Этот инновационный продукт обещает кардинально изменить наше представление о скорости и эффективности обмена информацией между устройствами.

Ключевое преимущество USB4 2.0 заключается в его способности передавать данные вдвое быстрее предшественника - USB4 1.0. Такой скачок производительности может показаться избыточным для рядового пользователя сегодня, но он закладывает фундамент для технологий будущего, требующих все большей пропускной способности.

Elecom планирует выпустить две версии кабеля USB4 2.0 уже в декабре текущего года. Базовая модель впечатляет своими характеристиками: пропускная способность достигает 80 Гбит/с, а мощность зарядки составляет 60 Вт. Однако настоящим прорывом станет продвинутая версия, способная обеспечить зарядку мощностью до 240 Вт при напряжении 48 В и силе тока 5 А. Такие параметры открывают новые горизонты для быстрой зарядки широкого спектра устройств - от смартфонов до мощных ноутбуков и портативных игровых консолей.

Помимо впечатляющих показателей в области передачи данных и зарядки, USB4 2.0 предлагает существенные улучшения в сфере видеотрансляции. Поддержка стандарта DisplayPort позволяет передавать видеосигнал разрешением до 8K при частоте 60 Гц, что также означает возможность воспроизведения 4K-контента при 120 Гц. Эти характеристики делают новый стандарт особенно привлекательным для профессионалов в области видеомонтажа и геймеров, требующих максимального качества изображения.

Несмотря на то, что первоначально кабели USB4 2.0 будут доступны только на японском рынке, эксперты прогнозируют их скорое появление в других регионах мира. Однако стоит отметить, что массовое распространение устройств со встроенными портами USB4 2.0 потребует определенного времени. Производителям электроники предстоит адаптировать свои продукты под новый стандарт, что может занять несколько лет.

Появление USB4 2.0 знаменует собой не просто очередное обновление технологии, а настоящий прорыв в области цифровых коммуникаций. Этот стандарт не только удовлетворит текущие потребности пользователей, но и создает задел на будущее, открывая дверь для развития новых технологий и приложений, требующих высокоскоростной передачи данных.

В заключение стоит отметить, что хотя большинству пользователей пока не требуются столь высокие скорости в повседневной жизни, появление USB4 2.0 является важным шагом в развитии цифровой инфраструктуры. Оно подготавливает почву для инноваций в различных областях - от виртуальной реальности до обработки больших данных, обещая нам более быстрое, эффективное и захватывающее цифровое будущее.

#usb4 2.0 #elecom
Источник: pc.watch.impress.co.jp
+
Написать комментарий (0)
Кабели USB4 2.0 окажутся вдвое быстрее своих предшественников USB4.0
ELECOM представила мышь IST Trackball с трэкболом и системой сменных подшипников
Кабели USB4 2.0 имеют скорость передачи данных до 80 Гбит/с и мощность до 240 Вт
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китай находится на пороге технологического прорыва, заявляя о начале освоения кремниевой фотоники
17
The National Interest: советская титановая подводная лодка «Лира», «побила все рекорды и правила»
14
На Казанском авиазаводе запустили исполинские фрезерные станки для производства крупногабаритных деталей
9
Крупнейший в мире продавец стройматериалов сбросил 297 тысяч квадратных метров складских площадей
+
До конца года Нидерланды передадут Украине все обещанные F-16
4
Космический зонд BepiColombo составил карту магнитного поля Меркурия всего за 30 минут
1
Раскрыта дата премьеры новой экранизации культового рассказа Стивена Кинга "Человек, который бежит"
+
Создатель Linux рассматривает возможность исключения файловой системы Bcachefs из состава ядра
5
Геймеры сметают с полок последние остатки GeForce RTX 4080S и 4090 на фоне снятия их с производства
5
В Москве продают бронированный Mercedes W140 Pullman из гаража ФСО
+
Минувшей ночью российская армия ударила по пунктам дислокации ВСУ в тыловой зоне
+
NVIDIA запускает производство RTX 5000 — новое поколение видеокарт выйдет к концу года
4
Видеокарты NVIDIA могут оказаться медленнее, чем предполагалось, и будут основаны на 4-нм узле TSMC
13
Xiaomi выпустила холодильник Mijia Pro Cross 508L с компактным дизайном, сенсорным экраном и HyperOS
+
Википедию вынудили заблокировать страницу Silent Hill 2 Remake из-за вандализма
+
Пользователь создал работающий ремастер GTA 4, графику которого полностью разработал ИИ
1
Искандер накрыл местоположение ВСУ в Павлограде, спрятанное на местном заводе
+
В Microsoft назвали "быстрый" способ обновления до Windows 11
1
Импортозамещение в России в действии — динамика и первые результаты
+
Цена AMD Radeon RX 7900 XT достигла исторического минимума в 629 долларов
7

Популярные статьи

Топ-10 самых надежных моторов в мире
14
Почему я не куплю себе игровую консоль – какими я вижу минусы приставок
52
Итоги гоночного уик-энда 5-6 октября
1
Практика: переустанавливаем Windows без флешки в 2024 году, не потеряв ни одного важного файла
17
Как тормозят современные версии Linux в виртуальной машине и решение проблемы
16
Почему я не использую электросамокаты — на это есть 3 причины
3
ТУ-144: Взлет и падение советского сверхзвукового гиганта
5
Во сколько на самом деле обходится владение китайским автомобилем на примере Haval Jolion
2
ASUS ROG Flow X13 GV302XV - как мы создавали сказку о единорогах с помощью искусственного интеллекта
4
Что будет, если включить FSR 3 и AFMF 2, и как новые технологии AMD меняют рынок видеокарт
45

Сейчас обсуждают

gotreksson
19:26
Внимательно читаем...
Во сколько на самом деле обходится владение китайским автомобилем на примере Haval Jolion
REY_B_
19:19
Западная инклюзивность, это разновидность коммунизма. И точно так же, при всех единизмах, как их не назови, при ней в людях с детства подавляется личные стимулы учиться, получать образование и качеств...
Core Ultra 9 285K обходит Ryzen 9950X всего на 4% по данным слайда с закрытой презентации Intel
Китя
19:17
Нормально там все продумано и место есть. Карту на воду садить не собираюсь чтобы гарантий лишится да ну на.
Что будет, если включить FSR 3 и AFMF 2, и как новые технологии AMD меняют рынок видеокарт
800x600
19:16
3 ФПС слил, вот же дно слабое
Intel открыто признала, что Core Ultra 9 285K уступает i9-14900K по производительности в играх
Vito Vago
19:14
Два сапога пара и оба на левую ногу!
Начальник генштаба США Браун и главком ВСУ Сырский по телефону обсудили "план победы" Киева
REY_B_
19:14
А потому-что "Инклюзивность", это всё то же "Все животные равны, но некоторые немного ровнее". Т.е. всё тот же и "утопия" Томаса Мора, и "коммунизм" восстаний во Франции, и "марксизм" Маркса, и "фашиз...
Илон Маск признался, почему он на самом деле решился на поддержку Дональда Трампа
Олег Телепнёв
19:14
Народное хозяйство
На Казанском авиазаводе запустили исполинские фрезерные станки для производства крупногабаритных деталей
ДУ50
19:13
Было у Шуры Каретного про гигантоманию.
Самый высокий небоскреб в мире высотой 1 км в Джидде построят к 2028 году
Vito Vago
19:12
Вася Пупкин тоже предугадал болезнь от любви после ночи с дамой...
Начальник генштаба США Браун и главком ВСУ Сырский по телефону обсудили "план победы" Киева
VAKT
19:04
Если бы было всё так просто... Я вот перелез на 11 по причине непонятных утечек памяти - у меня комп не выключается. Перелез, чтобы не сносить всё, а вернее чтобы собраться с духом и переустановить де...
После установки Windows 11 24H2 может исчезнуть курсор, но решение проблемы уже есть
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем