Цель изобретения – снизить число столкновений автомобилей с крупными животными, такими как олени и лоси.

В эпоху стремительного технологического прогресса даже подростки способны создавать изобретения, меняющие мир к лучшему. Яркий пример тому - проект четверых старшеклассников из пригорода Денвера, штат Колорадо, США. Ученики STEM-школы Хайлендс-Ранч разработали устройство, которое может значительно снизить количество дорожных происшествий с участием диких животных.

Проблема столкновений автомобилей с животными на дорогах актуальна во многих странах, включая Россию. В США ежегодно регистрируется от одного до двух миллионов таких инцидентов. В Колорадо происходит около 4000 подобных случаев в год, что приводит к финансовым потерям в размере 80 миллионов долларов для местных водителей. Чаще всего жертвами становятся олени и лоси.

Устройство, созданное юными изобретателями, получило название "Project Deer" ("Проект Олень"). Оно сочетает в себе передовые технологии: инфракрасные датчики и искусственный интеллект. Принцип работы основан на обнаружении тепловых сигнатур животных с помощью инфракрасной камеры. Затем специальный алгоритм отслеживает тепло и движение объекта, а система искусственного интеллекта анализирует полученные данные.

Один из создателей устройства, начинающий инженер-компьютерщик Сиддхи Сингх, объяснила, что система состоит из двух основных компонентов: камеры и процессора. Камера делает восемь снимков в секунду, которые обрабатываются моделью машинного обучения. Если на изображении появляется животное, устройство посылает сигнал водителю.

Уникальность изобретения заключается в его способности предупреждать водителей о приближающейся опасности в режиме реального времени. Когда система обнаруживает животное вблизи дороги, она мгновенно отправляет сигнал на устройство внутри автомобиля. Водитель получает как визуальное, так и звуковое предупреждение, что дает ему время среагировать и избежать столкновения.

Потенциал этой технологии огромен. Она может не только сэкономить миллионы долларов на ремонте автомобилей и медицинских расходах, но и, что гораздо важнее, спасти жизни как людей, так и животных. Кроме того, подобные устройства могут помочь в сохранении популяций диких животных, особенно редких видов.

Данный проект доказывает, насколько важно поощрять интерес молодежи к науке и технологиям. STEM-образование, объединяющее науку, технологии, инженерию и математику, позволяет ученикам применять полученные знания для решения реальных проблем. История этих четверых старшеклассников показывает, что инновационные идеи могут прийти от кого угодно, независимо от возраста или опыта.

В будущем "Проект Олень" может быть адаптирован для использования в разных странах и регионах, учитывая местные особенности фауны и дорожной инфраструктуры. Например, в России такое устройство могло бы предупреждать водителей о появлении на дороге не только оленей и лосей, но и медведей, кабанов или волков.

Этот проект – яркий пример того, как современные технологии могут быть использованы для создания более безопасного и гармоничного сосуществования человека и природы. Он вдохновляет на дальнейшие инновации в области безопасности дорожного движения и защиты окружающей среды.