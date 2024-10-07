Ученые обнаружили следы еще одного удара, который мог сыграть значительную роль в этом глобальном катаклизме.

Долгое время исследователи из различных областей науки — геологии, палеонтологии, метеорологии и астрономии — работали над восстановлением хронологии событий, приведших к вымиранию динозавров. Мы уже знаем, что 66 миллионов лет назад астероид столкнулся с Землей, что стало катастрофой для планеты. Однако новое исследование кратера, найденного у западного побережья Африки, добавляет новые детали в эту трагическую историю. Ученые обнаружили, что астероид, уничтоживший динозавров, не был одинок — возможно, ему помог второй астероид, более скромных размеров, но с не менее разрушительным потенциалом.

Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications Earth & Environment, указывает на то, что катастрофа Чиксулуба могла быть частью серии ударов. Основой для этих выводов послужило изучение кратера Надир, обнаруженного в 2022 году с помощью сейсмических данных на плато Гвинеи. Диаметр кратера составляет около 9 километров, а он сам погребен под слоями осадочных пород, отложившихся за последние 66-23 миллиона лет.

Согласно результатам компьютерных моделей, созданных учеными, кратер Надир, вероятно, возник в результате столкновения астероида диаметром около 400 метров с земной поверхностью, что вызвало гигантские цунами и выбросы парниковых газов из подземных слоев сланцевых пород. Эти события могли произойти в то же время, что и удар Чиксулуб, а это позволяет предположить, что динозавры могли стать жертвами не одного, а сразу нескольких космических катаклизмов. Если симуляции верны, оба кратера появились примерно в одно и то же время — на рубеже мелового и палеогенового периодов, знаменующего собой массовое вымирание.

Карта, показывающая расположение кратера Надир на Гвинейском плато в Западной Африке.

Исследователи использовали трехмерные сейсмические данные для более детального изучения структуры кратера Надир, что позволило с высокой степенью уверенности утверждать: этот кратер образовался в результате удара на высокой скорости. Детализированные данные подтвердили первоначальные гипотезы ученых о том, что столкновение вызвало масштабные цунами и произвело серьезные разрушения в районе кратера. Все эти находки укрепляют теорию о том, что хотя основное вымирание динозавров было вызвано астероидом Чиксулуб, второй астероид — Надир — мог сыграть роль в этой катастрофе, возможно, являясь частью разрушившегося родительского астероида или входя в группу небесных тел.

По мнению Уисдэна Николсона, ведущего автора исследования и седиментолога из Университета Хериот-Уатт в Шотландии, кратер Надир был сформирован в результате удара под острым углом, что подтверждается специфическими спиральными хребтами вокруг центральной части кратера. Эти хребты формируются только при косых ударах, и это указывает на то, что астероид вошел в атмосферу под углом 20-40 градусов с северо-востока. Скорость его движения, по предварительным оценкам, составляла около 72 000 километров в час.

Для дальнейшего подтверждения этих выводов команда ученых подала заявку на участие в программе IODP-3 (Программа глубоководного бурения), которая позволит им извлечь образцы пород из кратера Надир. Эти образцы помогут точнее понять воздействие удара на Землю и определить последовательность событий после катастрофы.

Таким образом, новое исследование открывает дополнительные горизонты в понимании катастрофы, которая изменила историю нашей планеты. Возможное существование второго астероида ставит под сомнение устоявшуюся точку зрения о том, что вымирание динозавров было вызвано лишь одним ударом.