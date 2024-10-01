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Fantoci
Новый патч Intel 0x12B для Raptor Lake снижает производительность процессоров в синтетических тестах
В Cinebench R15 падение производительности Core i9-13900K составило 6,5%, что существенно превышает заявленные Intel показатели.

Intel недавно выпустила обновление микрокода 0x12B для процессоров Raptor Lake, призванное устранить проблемы нестабильности, наблюдавшиеся у некоторых пользователей. Это обновление уже доступно в виде бета-версии прошивки BIOS от ряда производителей материнских плат, но оно вызвало неоднозначную реакцию в сообществе энтузиастов.

Ключевой вопрос, волнующий пользователей: как новый микрокод повлияет на производительность? Предварительные тесты, проведенные энтузиастами, показывают неоднозначную картину. В популярном бенчмарке Cinebench R15 зафиксировано снижение производительности процессора Core i9-13900K на 6,5%. Это существенно превышает ожидания, основанные на официальных заявлениях Intel. Компания предполагала, что изменения будут находиться в пределах статистической погрешности.

Однако стоит отметить, что в более современном тесте Cinebench R23 падение производительности оказалось менее значительным – около 2%. Аналогичная картина наблюдается и в бенчмарке CPU-Z, где снижение показателей как в одноядерном, так и в многоядерном режимах составило примерно 2,8%.

Важно понимать, что эти синтетические тесты не всегда точно отражают реальную производительность в повседневных задачах. Многие пользователи могут не заметить разницы при обычном использовании компьютера. Тем не менее, для профессионалов, работающих с ресурсоемкими приложениями, даже небольшое снижение производительности может иметь значение.

На некоторых материнских платах уже доступен новый микрокод от Intel, который "исправляет нестабильность", но пока только в бета-версии.

Интересной особенностью нового микрокода стало принудительное включение функции C1E (Enhanced Halt State). Эта технология позволяет процессору переходить в режим пониженного энергопотребления при простое, что может негативно сказаться на возможностях разгона. Ранее многие энтузиасты отключали C1E для достижения максимальной производительности.

Решение Intel о внедрении этого обновления продиктовано стремлением обеспечить долгосрочную стабильность и надежность процессоров Raptor Lake. Компания столкнулась с дилеммой: пожертвовать небольшой долей производительности или рисковать постепенной деградацией чипов из-за некорректных настроек напряжения на некоторых материнских платах.

Для обычных пользователей рекомендуется установить это обновление, особенно если вы владеете процессором Raptor Lake с TDP 65 Вт или выше. Стабильность системы и долговечность процессора в большинстве случаев перевешивают незначительное снижение производительности в синтетических тестах.Энтузиастам и оверклокерам стоит внимательно изучить влияние обновления на их конкретные сценарии использования. Возможно, в некоторых случаях придется искать компромисс между максимальной производительностью и долгосрочной стабильностью системы.

В заключение отметим, что ситуация с микрокодом 0x12B демонстрирует сложность баланса между производительностью, стабильностью и энергоэффективностью в современных процессорах. Intel продолжает работу над оптимизацией своих продуктов, и вполне вероятно, что будущие обновления смогут еще лучше сочетать высокую производительность с надежностью работы.

#intel #raptor lake #core i9-13900k #intel 0x12b
Источник: wccftech.com
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Владелец Intel Core i9-13900K рассказал о снижении производительности с микрокодом Intel 0x12B
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