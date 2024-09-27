Несмотря на энергопотребление в 600 Вт, RTX 5090 будет использовать двухслотовый дизайн.

В сети появилась новая информация о характеристиках будущих видеокарт Nvidia RTX 5090 и 5080, основанных на архитектуре Blackwell, которые обещают впечатляющий прирост производительности. Известный инсайдер @kopite7kimi, регулярно публикующий достоверные утечки о графических процессорах, поделился в социальной сети Twitter/X информацией, указывающей на существенные различия между двумя моделями. Если верить этим данным, Nvidia готовит настоящий технологический прорыв в лице RTX 5090, которая может оказаться почти вдвое мощнее RTX 5080, но и значительно дороже. Вторая же модель, вероятно, позиционируется как более доступное обновление для широкой аудитории.

Согласно информации, предоставленной @kopite7kimi через портал Videocardz, RTX 5090 почти вдвое превзойдет RTX 5080 по большинству ключевых параметров — что является новой стратегией Nvidia. Сообщается, что у RTX 5090 будет 21 760 ядер CUDA, тогда как у RTX 5080 — 10 752. Помимо этого, RTX 5090 будет оснащена 32 ГБ видеопамяти GDDR7 и 512-битной шиной памяти, тогда как у RTX 5080 будет 16 ГБ той же памяти, но с 256-битной шиной. Это означает, что характеристики RTX 5080 будут в основном схожи с нынешними видеокартами, тогда как RTX 5090 станет настоящим монстром, который будет почти в два раза мощнее предшественника.

Эти данные также подтверждают, что Nvidia намерена сделать RTX 5090 флагманским решением с максимальной производительностью, что соответствует ранее появлявшейся информации о повышении её энергопотребления с 450 Вт до 600 Вт. Такое значительное увеличение производительности становится очевидным, если информация @kopite7kimi подтвердится. Также ожидается, что энергопотребление RTX 5080 возрастет до 400 Вт, что на 80 Вт больше по сравнению с текущими моделями, но всё ещё в пределах нормы. Интересно, что несмотря на 600-ваттное энергопотребление, RTX 5090, по словам источника, будет иметь двухслотовый дизайн и, вероятно, будет оснащена системой жидкостного охлаждения.

Подобная стратегия, когда RTX 5090 позиционируется как сверхмощное устройство, позволяет Nvidia назначить на неё крайне высокую цену. Ожидается, что она может составить около $1999 или даже выше, исходя из того, что 5090 почти вдвое мощнее RTX 5080, стоимость которой прогнозируется в районе $1199. Такая значительная разница в цене между двумя моделями может стимулировать продажи RTX 5080, предлагая покупателям более доступную альтернативу.

Хотя приведенная информация основана на утечках и может отличаться от окончательных спецификаций, она дает представление о том, что Nvidia готовит для геймеров. Выпуск новых видеокарт RTX 50 серии обещает стать важным событием в мире компьютерных игр. Остается ждать официального анонса от Nvidia и подробных тестов независимых экспертов, чтобы оценить реальную производительность этих графических процессоров.