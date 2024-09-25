Главная особенность новых материнских плат – расположение всех разъемов, включая питание, SATA, USB и разъемы для вентиляторов, на обратной стороне платы.

В мае 2022 года компания MSI представила свой амбициозный проект под названием Project Zero. Суть этого проекта заключается в перемещении всех разъемов материнской платы на заднюю сторону, что позволит убрать все провода из поля зрения. Такой подход обеспечивает аккуратный внешний вид внутри корпуса, улучшает циркуляцию воздуха и делает процесс сборки более удобным. Успех первой волны этих материнских плат подтолкнул компанию к продолжению проекта с новыми моделями, которые будут совместимы с процессорами Intel и AMD следующего поколения.

Ожидается, что скоро AMD и Intel представят свои новые настольные платформы. Партнеры AMD уже начали выпускать материнские платы на базе чипсета X870, в то время как партнеры Intel планируют представить новые платы на базе чипсета Z890 в ближайшие недели. MSI подтвердила, что в скором времени выпустит материнские платы Project Zero для обеих платформ. По данным ресурса Videocardz, MSI планирует выпустить три материнские платы для будущей платформы Intel Arrow Lake и две для архитектуры AMD AM5.

Главная особенность этих плат — размещение всех разъемов на задней стороне, включая порты питания, SATA, USB и разъемы для подключения вентиляторов. Такое решение не только упрощает сборку, но и улучшает охлаждение компонентов благодаря отсутствию лишних проводов в корпусе.

Хотя точный список поддерживаемых чипсетов MSI пока не раскрыла, ранее компания выпускала платы с чипсетами Intel Z790 и B760M, а также AMD B650M. Возможно, в новом поколении она будет придерживаться такого же принципа, предлагая как полноразмерные ATX-платы, так и компактные решения формата mATX.

Однако, чтобы воспользоваться преимуществами Project Zero, потребуется совместимый корпус. MSI уже анонсировала корпус MAG Pano 110R PZ, который поддерживает скрытную компоновку с разъемами на задней стороне платы. Этот корпус также имеет панорамное стеклянное окно с углом обзора 270 градусов, что позволяет максимально эффективно демонстрировать внутренности системы. Кроме того, MSI предложит ещё один корпус для плат Project Zero — Pano 100R PZ. Однако проблема ограниченного выбора корпусов может стать препятствием для широкого распространения этой технологии.

Еще один момент, который стоит учитывать, заключается в том, что кабели питания видеокарты все же придется подключать спереди, поэтому полностью избежать проводов не получится. Тем не менее, компания Asus работает над решением этой проблемы. Она разрабатывает видеокарты, которые будут получать питание через дополнительный разъем позади стандартного PCIe, что позволит сделать подключение кабелей незаметным.

Несмотря на некоторые трудности, продолжение проекта MSI радует, и существует надежда, что другие производители, такие как Asus и Gigabyte, также будут развивать подобные технологии. Например, Gigabyte уже представила свою линейку скрытых разъемов под названием Project Stealth, но о дальнейших разработках этой серии пока ничего не слышно.