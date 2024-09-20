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Fantoci
Завихряющиеся небеса на картине Ван Гога «Звездная ночь» точно отображают турбулентность: ученые
Винсент Ван Гог, вероятно, не был знаком с этим природным явлением, но его внимательный взгляд на мир позволил интуитивно постичь принципы турбулентности.

Знаменитое полотно "Звездная ночь" Винсента ван Гога, написанное более века назад, продолжает удивлять не только ценителей искусства, но и ученых. Недавнее исследование, проведенное международной группой специалистов, раскрыло неожиданную связь между этим шедевром живописи и сложными законами физики.

Китайские и французские ученые обнаружили, что характерные завихрения на картине Ван Гога не просто плод фантазии художника, а точное отражение природных турбулентных потоков. Эта находка подтверждает теорию турбулентности, разработанную выдающимся советским математиком Андреем Колмогоровым, и ставит точку в многолетних дискуссиях о научной основе этого произведения искусства.

Исследователи применили инновационный метод, анализируя высококачественную цифровую копию картины. Они изучили не только форму и размер вихрей, но и такие тонкие детали, как интенсивность мазков и яркость красок. Результаты показали поразительное соответствие между художественным видением Ван Гога и математическими моделями, описывающими поведение турбулентных потоков в природе.

Ведущий автор исследования, Юнсян Хуан, образно сравнил это явление с наблюдением за рекой с моста. Подобно тому, как речные завихрения образуют предсказуемые узоры, вихри на картине Ван Гога следуют определенным физическим закономерностям. Это говорит о глубоком, пусть и неосознанном, понимании художником природных процессов.

"Звездная ночь". Автор: Винсент ван Гог

Интересный факт, знаменитый художник написал свой шедевр "Звездную ночь" в 1889 году, находясь в психиатрической лечебнице в Сен-Реми-де-Прованс. Этот период был одним из самых продуктивных в его творчестве, несмотря на личные трудности. Новое исследование предлагает свежий взгляд на работу художника, выходящий за рамки традиционных интерпретаций, связывающих стиль Ван Гога исключительно с его психическим состоянием.

Открытие ученых подчеркивает универсальность турбулентных потоков в природе - от движения воздуха и воды до космических явлений. Именно это природное явление может объяснять, почему "Звездная ночь" находит такой глубокий отклик у зрителей на протяжении многих поколений.

Результаты нового исследования не только проливают новый свет на творчество Ван Гога, но и демонстрирует удивительную связь между искусством и наукой. Оно показывает, как интуитивное понимание природных явлений может найти выражение в художественном творчестве, даже если автор не обладает формальными научными знаниями.

Таким образом, "Звездная ночь" предстает перед нами не только как шедевр живописи, но и как уникальный пример визуализации сложных физических процессов. Это открытие может послужить стимулом для дальнейших междисциплинарных исследований, объединяющих искусствоведение, физику и математику, и, возможно, приведет к новому пониманию творческого процесса и восприятия искусства.

#турбулентность #ван гог #винсент ван гог #звездная ночь
Источник: pubs.aip.org
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