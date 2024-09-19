У SpaceX есть 30 дней, чтобы ответить FAA после получения писем агентства с требованием о принудительном исполнении.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) намерено наложить значительный денежный штраф на аэрокосмическую компанию SpaceX за ряд нарушений, выявленных в ходе запусков космических кораблей в 2023 году. Сумма предполагаемого взыскания превышает 500 тысяч долларов.

Главный авиационный регулятор США, отвечающий за выдачу разрешений на полеты в воздушном пространстве страны, внимательно следит за деятельностью компании SpaceX, особенно после каждого запуска гигантской ракеты Starship. Однако, как теперь стало известно, не только этот проект находится под пристальным вниманием FAA.

В июне прошлого года при запуске ракеты Falcon 9, которая должна была вывести на орбиту индонезийский телекоммуникационный спутник Satria, компания SpaceX, по мнению регулятора, нарушила условия лицензии. За месяц до старта SpaceX подала заявку на изменение плана коммуникаций, являющегося ключевым элементом лицензионных требований.

FAA утверждает, что компания запросила разрешение на использование нового центра управления и отмену обязательной предстартовой проверки за два часа до запуска. Однако на момент старта Falcon 9 эти изменения не были одобрены регулятором. За каждое из этих нарушений FAA предлагает штраф в 175 тысяч долларов.

Еще одно нарушение было зафиксировано в июле 2023 года при запуске ракеты Falcon Heavy. По данным FAA, SpaceX использовала несогласованный топливный склад для заправки ракеты, что может повлечь штраф в размере 283 тысячи долларов.

Эти меры подчеркивают строгость контроля со стороны FAA за соблюдением правил безопасности всеми космическими компаниями, включая SpaceX. Регулятор стремится обеспечить полное соответствие всем лицензионным требованиям при осуществлении космических запусков с территории США.