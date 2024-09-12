Американские правоохранительные органы объявили о начале борьбы с незаконным использованием 3D-печати для производства опасных устройств.

Министерство юстиции США объявило войну незаконному использованию 3D-принтеров для создания устройств, превращающих обычное оружие в смертоносные автоматы. Новая печатная технология, доступная практически каждому владельцу 3D-принтера, вызывает серьезную тревогу у американских властей, поскольку позволяет легко обойти ограничения на оборот автоматического оружия.

Особую озабоченность вызывает стремительный рост числа так называемых MCD – небольших устройств, которые модифицируют полуавтоматическое оружие, позволяя ему стрелять непрерывно. По данным Бюро по контролю за оборотом огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF), с 2017 по 2021 год количество MCD различных конструкций увеличилось более чем в пять раз.

Заместитель генерального прокурора США призвала к решительным действиям, поручив Министерству юстиции и ATF разработать меры по борьбе с распространением MCD. Особое внимание уделяется 3D-печати, которая стала основным способом изготовления этих устройств.

Лиза Монако обратилась к сообществу 3D-печати, включая разработчиков программного обеспечения, инженеров и экспертов, с просьбой оказать содействие в решении этой проблемы. Она подчеркнула, что именно специалисты отрасли обладают необходимыми знаниями и опытом для разработки эффективных методов противодействия незаконному использованию технологии.

MCD, зачастую размером не больше USB-накопителя, могут быть изготовлены из обычного пластика с помощью 3D-принтера. Их простота и доступность представляют серьезную угрозу общественной безопасности.

Специалисты Министерство юстиции намерены активно сотрудничать с представителями индустрии 3D-печати, чтобы найти пути решения этой проблемы и предотвратить дальнейшее распространение самодельных устройств для превращения оружия в автоматическое.