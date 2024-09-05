Новинки, представленные на выставке IFA 2024 в Берлине, расширяют линейку процессоров Snapdragon X, разработанных специально для ИИ-ПК.

Компания Qualcomm представила новое поколение процессоров Snapdragon X, специально разработанных для более доступных ноутбуков с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ). Эти 8-ядерные чипы позволяют собирать мощные и при этом относительно недорогие устройства, способные конкурировать с продуктами от таких гигантов, как Intel и AMD.

Новинка от Qualcomm позиционируется как более доступная альтернатива существующим на рынке ИИ-ноутбукам. Благодаря новым процессорам, производители смогут создавать устройства, оснащенные передовыми технологиями искусственного интеллекта, но при этом имеющие более привлекательную цену. Это открывает новые возможности для широкого круга пользователей, которые ранее не могли позволить себе подобные устройства.

Ключевой особенностью новых процессоров Snapdragon X является высокая производительность в задачах, связанных с искусственным интеллектом. Благодаря мощному нейронному процессору (NPU) они способны выполнять сложные вычисления, необходимые для работы современных ИИ-приложений. Это позволяет ноутбукам на базе этих процессоров обеспечивать плавную работу с виртуальными помощниками, распознаванием речи и другими функциями, основанными на искусственном интеллекте.

Ранее Qualcomm выпустила процессоры Snapdragon X Elite с 12 ядрами и их упрощенную 10-ядерную версию, а теперь в линейке появились и два 8-ядерных решения. Как сообщают аналитики, появление новых чипов позволит выпускать ноутбуки с искусственным интеллектом по цене около 799 долларов, тогда как ранее такие устройства стоили от 999 долларов и выше.

Qualcomm представила две модификации 8-ядерного процессора: X1P-46-100 и X1P-42-100. Обе версии оснащены нейронным вычислительным ядром (NPU) с производительностью 45 TOPS (триллионов операций в секунду), что превышает минимальный порог в 40 TOPS, установленный Microsoft для официальной сертификации устройств как "ИИ-ПК" или Copilot+. Различия между моделями заключаются в тактовых частотах: младшая версия имеет немного сниженные показатели многоядерной и одноядерной производительности.

Qualcomm не учитывает показатели новых чипов от AMD и Intel в своих данных, поэтому график как всегда сильно приукрашен.

Ключевые преимущества новых процессоров Snapdragon X:

Высокая производительность в ИИ-задачах. Благодаря мощному NPU процессоры обеспечивают плавную работу ИИ-приложений.

Доступная цена. Новые процессоры позволяют создавать более доступные ИИ-ноутбуки.

Энергоэффективность. Процессоры оптимизированы для энергопотребления, что обеспечивает длительное время автономной работы.

Выход новых 8-ядерных процессоров Qualcomm может существенно повлиять на стратегии AMD и Intel в сегменте массовых ноутбуков. AMD пока анонсировала только 10- и 12-ядерные процессоры Ryzen AI на архитектуре Zen 5, в то время как Intel уже имеет 8-ядерные решения в линейке Lunar Lake. Однако высокая стоимость производства 3-нм чипов Intel может ограничить их применение в доступных моделях.

Появление бюджетных ИИ-ноутбуков может стать катализатором для широкого распространения технологий искусственного интеллекта среди пользователей. Это, в свою очередь, может стимулировать разработку новых приложений и сервисов, использующих возможности ИИ в повседневных задачах.

Таким образом выпуск новых процессоров Qualcomm Snapdragon X знаменует важный этап в развитии рынка персональных компьютеров. Сочетание высокой производительности в задачах ИИ и доступной цены может сделать технологии искусственного интеллекта более доступными для широкого круга пользователей, открывая новые возможности для инноваций и повышения эффективности работы с компьютером.