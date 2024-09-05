Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Qualcomm представила новые 8-ядерные процессоры Snapdragon для бюджетных ИИ-компьютеров
Новинки, представленные на выставке IFA 2024 в Берлине, расширяют линейку процессоров Snapdragon X, разработанных специально для ИИ-ПК.

Компания Qualcomm представила новое поколение процессоров Snapdragon X, специально разработанных для более доступных ноутбуков с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ). Эти 8-ядерные чипы позволяют собирать мощные и при этом относительно недорогие устройства, способные конкурировать с продуктами от таких гигантов, как Intel и AMD.

Новинка от Qualcomm позиционируется как более доступная альтернатива существующим на рынке ИИ-ноутбукам. Благодаря новым процессорам, производители смогут создавать устройства, оснащенные передовыми технологиями искусственного интеллекта, но при этом имеющие более привлекательную цену. Это открывает новые возможности для широкого круга пользователей, которые ранее не могли позволить себе подобные устройства.

Ключевой особенностью новых процессоров Snapdragon X является высокая производительность в задачах, связанных с искусственным интеллектом. Благодаря мощному нейронному процессору (NPU) они способны выполнять сложные вычисления, необходимые для работы современных ИИ-приложений. Это позволяет ноутбукам на базе этих процессоров обеспечивать плавную работу с виртуальными помощниками, распознаванием речи и другими функциями, основанными на искусственном интеллекте.

Ранее Qualcomm выпустила процессоры Snapdragon X Elite с 12 ядрами и их упрощенную 10-ядерную версию, а теперь в линейке появились и два 8-ядерных решения. Как сообщают аналитики, появление новых чипов позволит выпускать ноутбуки с искусственным интеллектом по цене около 799 долларов, тогда как ранее такие устройства стоили от 999 долларов и выше.

Qualcomm представила две модификации 8-ядерного процессора: X1P-46-100 и X1P-42-100. Обе версии оснащены нейронным вычислительным ядром (NPU) с производительностью 45 TOPS (триллионов операций в секунду), что превышает минимальный порог в 40 TOPS, установленный Microsoft для официальной сертификации устройств как "ИИ-ПК" или Copilot+. Различия между моделями заключаются в тактовых частотах: младшая версия имеет немного сниженные показатели многоядерной и одноядерной производительности.

Qualcomm не учитывает показатели новых чипов от AMD и Intel в своих данных, поэтому график как всегда сильно приукрашен.

Ключевые преимущества новых процессоров Snapdragon X:

  • Высокая производительность в ИИ-задачах. Благодаря мощному NPU процессоры обеспечивают плавную работу ИИ-приложений.
  • Доступная цена. Новые процессоры позволяют создавать более доступные ИИ-ноутбуки.
  • Энергоэффективность. Процессоры оптимизированы для энергопотребления, что обеспечивает длительное время автономной работы.

Выход новых 8-ядерных процессоров Qualcomm может существенно повлиять на стратегии AMD и Intel в сегменте массовых ноутбуков. AMD пока анонсировала только 10- и 12-ядерные процессоры Ryzen AI на архитектуре Zen 5, в то время как Intel уже имеет 8-ядерные решения в линейке Lunar Lake. Однако высокая стоимость производства 3-нм чипов Intel может ограничить их применение в доступных моделях.

Появление бюджетных ИИ-ноутбуков может стать катализатором для широкого распространения технологий искусственного интеллекта среди пользователей. Это, в свою очередь, может стимулировать разработку новых приложений и сервисов, использующих возможности ИИ в повседневных задачах.

Таким образом выпуск новых процессоров Qualcomm Snapdragon X знаменует важный этап в развитии рынка персональных компьютеров. Сочетание высокой производительности в задачах ИИ и доступной цены может сделать технологии искусственного интеллекта более доступными для широкого круга пользователей, открывая новые возможности для инноваций и повышения эффективности работы с компьютером.

#искусственный интеллект #qualcomm #snapdragon #x1p-42-100 #x1p-46-100
Источник: notebookcheck-ru.com
+
Написать комментарий (0)
Анонсирован игровой планшет Red Magic Gaming Tablet Pro с прозрачным дизайном и 3D Explorer Edition
Исследование: люди, оказавшиеся перед выбором между жизнью и смертью, слишком доверяют ИИ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Иран представил модернизированную версию танка M-60А1 под названием Soleiman-402
1
Sony получила эксклюзивные маркетинговые права на GTA 6
+
OpenAI анонсировала GPT Next: ИИ станет в 100 раз мощнее
+
Китайские микросхемы собственного производства отстают от TSMC всего на три года
+
Процесс распаковки GoPro Hero и Hero 13 Black подтвердил характеристики и дизайн новинок
+
Второй трейлер GTA 6 могут задержать из-за сделки Rockstar и Sony
1
Google объявляет о четырех новых функциях для всех устройств Android
+
После запуска спутника Sentinel-2C Европа сможет следить за всем миром
+
Представлен беспроводной протокол Bluetooth 6.0
2
Видеокарты RTX 5090 и RTX 5080 будут представлены в сентябре 2024 года
6
Рынок криптовалют в шаге от бычьего цикла, но Киты толкают Bitcoin вниз, скупая ВТС по низкой цене
1
На мобильном рынке появился компактный смартфон, размером с кредитку, но с широким функционалом
1
Исследование показало высокую точность измерений на часах Samsung Galaxy Watch
+
Intel анонсировала процессоры Core Ultra 200V и начнёт продажи 24 сентября
1
Листинг Hamster Kombat состоится 26 сентября – большая часть геймеров получит токенов на 1 доллар
+
AMD Ryzen 5 7600X3D за $300 в играх обгоняет Intel Core i9-14900K за $530
12
Некоторые пользователи уже начали получать свои копии игры Warhammer 40,000: Space Marine 2
+
Появились изображения флагманского планшета Samsung Galaxy Tab S10 Ultra
+
RTX 5080 при TDP в 400 Вт будет на 10% быстрее RTX 4090, а RTX 5090 будет потреблять 600 Вт
7
Российский киберспортсмен Donk установил мировой рекорд по убийствам в CS2
1

Популярные статьи

О новинках авиапрома-2025: Су-57М с супердвигателем «второго этапа» и тяжёлый БПЛА С-70 «Охотник»
13
Украина представила дрон-ракету с рекордной дальностью 1500 км
51
Краткий обзор игры "FIA European Truck Racing Championship"
+
Почему я не спешу обновлять Windows 11 до последней версии — обзор связанных с апдейтами проблем
24
Есть ли смысл ждать GeForce RTX 5060 ещё год, и почему GeForce GTX 1080 Ti лучше не покупать
17
Что сегодня происходит на рынке игровых приставок, и какие перспективы развития существуют
3
Тестирование "студийного" ноутбука MSI Katana 17 B12VEK-267XRU
14
Выход GeForce RTX 5000 перенесли — выясняем, стоит ли их ждать или покупать видеокарту прямо сейчас
12
Почему PlayStation 5 выгоднее ПК, и какие преимущества ещё есть у игровых приставок
15
Обзор комплектов вентиляторов MSI MPG EZ120 ARGB White и MPG EZ120 ARGB
+

Сейчас обсуждают

Dark_Cloud
20:58
RTX 5090 будет иметь мощность 600 Вт, что на 150 Вт больше, чем RTX 4090
Любое Имя
20:57
За пару бпла войны не начинают
Украинские дроны-камикадзе залетели на территорию Беларуси
SoboL43
20:45
А если еще воздух с фруктовым ароматом закачать - вообще бомба будет!
Шумоизоляция шин: маркетинговый обман или полезная инновация
Infreader
20:40
Проблема в том , что если ты разбираешься в чём либо , то отвечать человеку с наездом видя что человек заблуждается или у него реально замена видяхи при его старом проце дала какой-то прирост это глуп...
Андервольтинг GeForce RTX 3060 — минус 50 ватт и 10 градусов за 5 минут
denacifikator
20:36
в Донбассе в России,самые большие залежи лития,на всём евразийском континенте.В России самые большие запасы лития на этом континенте.
В Пензе расширены производственные мощности завода силового оборудования
nonses84
20:34
Давно пора!
VK внедряет видеокодек AV1
nonses84
20:31
На крупные компании не работает маркетинг? Хм... Странно. Зато на сектантов работает отлично.
Техпроцесс Intel 18A не оправдал ожиданий на ранних тестах для компании Broadcom
Mr. Night
20:28
Медведева мы уважаем, а Путина - почитаем
Медведев заявил, что трудовые мигранты не должны «тащить» за собой свои семьи
Dark_Cloud
20:28
кажеца, они начали что-то подозревать..
Последствия уничтожения энергосистемы Украины: россиянам стало поступать в 3 раза меньше звонков от мошенников
Infreader
20:27
У меня правда более жарко зимой , а не летом ) , я лишь не пойму где автор нашёл карту которая пошла аш +330 , у меня больше чем +200 не хочет ) правда моя цель тишина и экономность ) поэтому целился ...
Андервольтинг GeForce RTX 3060 — минус 50 ватт и 10 градусов за 5 минут
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем