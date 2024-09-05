Электрические импульсы, исходящие от грибов, заставляют новых «биогибридных» роботов двигаться.

Команда ученых из Корнельского университета совершила настоящий прорыв в робототехнике, объединив биологию и механику в уникальном проекте. Их изобретение — уникальные роботы, частично управляемые живыми грибами, — открывает новые горизонты в области биогибридных технологий.

Ключевая идея проекта заключается в использовании электрической активности грибов для контроля над механическими частями робота. Для эксперимента была выбрана вешенка королевская (Pleurotus eryngii) — съедобный гриб, хорошо знакомый всем кулинарам. Однако интерес ученых привлекла не его гастрономическая ценность, а уникальные свойства мицелия — подземной части гриба.

Мицелий, состоящий из тончайших нитей-гифов, обладает поразительной способностью адаптироваться к различным условиям среды. Эти микроскопические структуры реагируют на широкий спектр внешних раздражителей, включая свет, химические вещества и изменения температуры. Именно эта чувствительность и стала ключом к созданию "умных" роботов нового поколения.

Инженеры разработали систему, способную улавливать и интерпретировать электрические сигналы, генерируемые мицелием. Эти биологические импульсы преобразуются в цифровые команды, которые затем передаются механическим частям робота, управляя его движениями. Такой подход позволяет создать машины, обладающие более естественным и многогранным восприятием окружающей среды по сравнению с традиционными роботами, оснащенными искусственными сенсорами.





В рамках этого исследования были созданы два прототипа: пятиногий робот-"звезда" и колесный аппарат. Эксперименты показали, что оба устройства способны реагировать на изменения освещенности, меняя характер своего движения. Более того, ученые смогли "перепрограммировать" поведение роботов, подавая искусственные электрические сигналы, что демонстрирует гибкость и потенциал этой технологии.

Профессор Роб Шепард, руководитель Лаборатории органических роботов, где проводилось исследование, отмечает уникальность живых систем в их способности одновременно реагировать на множество различных стимулов. Это свойство открывает широкие перспективы для создания роботов с более совершенным "чувственным аппаратом", способных лучше взаимодействовать с окружающим миром.

Хотя на данном этапе биогибридные роботы реагируют только на световые сигналы, исследователи уверены, что в будущем удастся расширить спектр воспринимаемых стимулов. Это может привести к появлению машин, способных "чувствовать" химический состав воздуха, улавливать вибрации или реагировать на электромагнитные поля.

Колесный грибной бот.

Проект корнельских ученых — это не просто очередной шаг в робототехнике. Он знаменует собой начало нового направления, где границы между живым и неживым становятся все более размытыми. Интеграция биологических сенсоров в механические системы может революционизировать различные области: от экологического мониторинга до медицинской диагностики.

Биогибридные роботы — яркий пример того, как междисциплинарный подход может привести к неожиданным и многообещающим результатам. Объединяя знания из биологии, электроники и робототехники, ученые создают технологии, которые могут коренным образом изменить наше представление о взаимодействии человека и машины.

В будущем мы можем увидеть целое поколение "умных" устройств, чье поведение будет определяться симбиозом искусственного интеллекта и биологических систем. Такие технологии могут найти применение в самых разных сферах: от исследования труднодоступных мест до создания более эффективных и экологичных промышленных процессов.

Исследование корнельской команды — это только начало. Оно открывает дверь в захватывающий мир, где природа и технологии не противостоят друг другу, а работают в гармонии, создавая инновации, которые еще вчера казались научной фантастикой.