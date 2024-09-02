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Fantoci
Первый в мире GPU празднует свое 25-летие - NVIDIA GeForce 256 был выпущен осенью 1999 года
В своей время GeForce 256 стал настоящим прорывом. Он впервые перенес функции трансформации и освещения (T&L) прямо на графический процессор, что значительно ускорило обработку графики.

11 октября 1999 года мир компьютерных игр навсегда изменился с выходом легендарной NVIDIA GeForce 256. Эта видеокарта, по праву считается первой игровой благодаря полноценному современному графическому процессору. Эксперты считают, что GeForce 256 заложила фундамент для невероятного прогресса в области компьютерной графики.

До появления GeForce 256 обработка графики была трудоемким процессом, который в значительной степени зависел от центрального процессора или специализированных плат - таких как звуковые карты, сетевые адаптеры и декодеры MPEG2. NVIDIA совершила революцию, перенеся ключевые функции обработки графики непосредственно на видеокарту. Это позволило значительно повысить производительность и открыть новые возможности для разработчиков игр.

Первоначально NVIDIA выпустила две модификации GeForce 256: с памятью SDR (Single Data Rate) и DDR (Double Data Rate). Внутри находился графический процессор NV10 с 23 миллионами транзисторов, изготовленный по 220-нанометровому техпроцессу. Это был огромный шаг вперед по сравнению с предыдущими решениями: современная флагманская GeForce RTX 4090 может похвастаться 76 миллиардами транзисторов на 4-нанометровом процессе.

GeForce 256 был настоящим прорывом для своего времени. Он предлагал 32 МБ видеопамяти с пропускной способностью до 4,6 ГБ/с, в то время как новейшая RTX 4090 обладает 24 ГБ памяти и колоссальной скоростью в 1008 ГБ/с (более 1 ТБ/с). Разница в энергопотреблении тоже впечатляет: 50 Вт у GeForce 256 против 450 Вт у RTX 4090.

GeForce 256 рядом с RTX 4090.

Что сделало GeForce 256 настолько особенной?

  • Интегрированные функции трансформации и освещения (T&L): Благодаря этой технологии, видеокарта могла самостоятельно выполнять сложные расчеты, связанные с отображением трехмерных объектов, что значительно ускорило процесс рендеринга.
  • Высокая производительность: GeForce 256 обеспечивала беспрецедентную скорость обработки графики, что позволило геймерам наслаждаться плавной анимацией и реалистичными спецэффектами в играх.
  • Массовое производство: NVIDIA удалось организовать серийное производство GeForce 256, что сделало эту видеокарту доступной для широкого круга пользователей.

Следует отметить, что за прошедшие 25 лет NVIDIA прошла путь от небольшого стартапа до мирового технологического гиганта. Компания стала лидером в области игровых и вычислительных технологий, ее продукты используются в самых разных сферах, от создания голливудских блокбастеров до разработки искусственного интеллекта.

Современные графические процессоры NVIDIA обладают невероятной вычислительной мощностью и способны выполнять триллионы операций в секунду. Они используются не только для игр, но и для научных исследований, машинного обучения и других ресурсоемких задач.

GeForce 256 навсегда изменила мир компьютерных игр и открыла новые горизонты для развития компьютерной графики. Благодаря этой видеокарте мы можем наслаждаться потрясающей визуализацией в современных играх и приложениях. Наследие GeForce 256 продолжает жить в каждом современном графическом процессоре, напоминая нам о том, насколько далеко мы продвинулись в области компьютерных технологий.

#nvidia #nvidia geforce 256
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