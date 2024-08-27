В центре внимания также оказались мобильные процессоры Lunar Lake, призванные изменить индустрию персональных компьютеров с поддержкой искусственного интеллекта.

На технологической конференции Hot Chips 2024 компания Intel представила свои последние разработки в области центральных процессоров и ускорителей искусственного интеллекта. Главными героями презентации стали три ключевых продукта: мобильный процессор Lunar Lake, серверная система на чипе Xeon 6 и ускоритель искусственного интеллекта Gaudi 3.

Lunar Lake - это новый флагманский процессор Intel для ноутбуков и мобильных устройств. Ведущий архитектор клиентских процессоров Intel Арик Гихон подчеркнул, что главной целью при разработке новых чипов было достижение беспрецедентной энергоэффективности без ущерба для производительности.

Ключевые особенности Lunar Lake:

Гибридная архитектура с оптимизированными производительными (P-cores) и энергоэффективными (E-cores) ядрами

Снижение энергопотребления на 40% по сравнению с предыдущим поколением

Встроенный нейропроцессор, ускоряющий задачи ИИ в 4 раза

Графическое ядро Xe2 с 1,5-кратным приростом производительности

Серверная линейка Intel также получила значительное улучшение в виде новой системы на чипе Xeon 6. Ключевой особенностью новинки стала модульная архитектура, объединяющая вычислительный чиплет с оптимизированным блоком ввода-вывода.

Преимущества Xeon 6:

Производство по передовому техпроцессу Intel 4

Повышенная производительность и энергоэффективность

Оптимизация для периферийных вычислений и обработки данных

Третьим ключевым анонсом стал ускоритель искусственного интеллекта Gaudi 3. Хотя подробности о его характеристиках пока не раскрываются, Intel позиционирует его как решение для самых требовательных задач в области искусственного интеллекта и машинного обучения.

Пере Монклус, технический директор подразделения Network and Edge Group, подчеркнул важность комплексного подхода Intel к развитию ИИ-технологий. Компания не просто улучшает характеристики кремния, но и адаптирует свои решения под специфические потребности различных сценариев использования - от центров обработки данных до периферийных устройств.

"Наш обширный опыт в разработке системных архитектур позволяет нам создавать оптимизированные решения для каждого сегмента вычислительного континуума", - отметил Монклус.

Подводя итоги, можно сказать, что Intel продолжает активно развивать свой портфель продуктов, делая акцент на энергоэффективности, производительности и возможностях ИИ. Новые чипы Lunar Lake, Xeon 6 и Gaudi 3 демонстрируют стремление компании удерживать лидерские позиции на рынке процессоров и ускорителей, отвечая на современные вызовы в области вычислительной техники и искусственного интеллекта.