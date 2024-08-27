Слухи о новой функции ходили ещё с весны 2024 года, когда в бета-версии Android 14 обнаружили её следы, но официально она впервые появилась в линейке Pixel 9.

Новая линейка смартфонов Google Pixel 9 предлагает пользователям множество инновационных функций, одна из которых способна значительно улучшить ежедневное взаимодействие с устройством. Речь идет о технологии Adaptive Touch (Адаптивное касание), которая делает экран телефона невероятно отзывчивым даже в самых нестандартных условиях.

Всем хорошо известно, что экран смартфона – это его лицо, и компания Google уделила особое внимание тому, чтобы сделать дисплеи Pixel 9 не только яркими и четкими, но и максимально удобными в использовании. Новая матрица "Actua OLED" обеспечивает потрясающую контрастность и цветопередачу, а технология "Адаптивное касание" решает проблему, которая знакома многим пользователям смартфонов: снижение чувствительности экрана при попадании на него влаги.

Линейка Pixel 9 включает в себя четыре устройства: базовую модель Pixel 9, продвинутый Pixel 9 Pro, увеличенный Pixel 9 Pro XL и складной Pixel 9 Pro Fold. Все они оснащены передовыми OLED-дисплеями "Actua", которые отличаются не только высоким разрешением и частотой обновления, но и рекордной яркостью до 3000 нит в версиях Pro.

Как работает "Адаптивное касание"?

Инновационная технология постоянно анализирует условия эксплуатации смартфона и автоматически подстраивает чувствительность сенсорного слоя. Благодаря этому, экран Pixel 9 остается отзывчивым даже если на него попали капли воды или если вы используете его в перчатках. Кроме того, "Адаптивное касание" учитывает наличие защитного стекла, автоматически калибруя чувствительность сенсора.

Представьте себе ситуацию: вы на улице в дождливую погоду, и вам нужно срочно ответить на сообщение. С обычным смартфоном вам пришлось бы вытирать руки и экран, чтобы точно попасть по нужной кнопке. С Pixel 9 все гораздо проще: благодаря "Адаптивному касанию" вы сможете продолжить пользоваться телефоном без каких-либо неудобств.

Дополнительные преимущества:

Ультразвуковой датчик отпечатков пальцев: Еще одна инновация в серии Pixel 9. Он работает даже под водой, что делает разблокировку смартфона еще более удобной.

Высокая яркость экрана: Дисплеи Pixel 9 Pro способны достигать пиковой яркости в 3000 нит, что позволяет комфортно использовать смартфон даже в солнечную погоду.

Google Pixel 9 – это не просто очередной смартфон известной компании, это уникальное устройство, которое устанавливает новые стандарты в области мобильных технологий. Технология "Адаптивное касание" в сочетании с другими инновационными решениями делает Pixel 9 идеальным выбором для тех, кто ценит надежность, функциональность и комфорт.