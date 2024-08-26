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Fantoci
Samsung готовится к выпуску высокоскоростной памяти HBM4 в конце этого года
Ожидается, что HBM4 предложит двукратное увеличение пропускной способности по сравнению с предыдущим поколением благодаря новой 2048-битной шине данных.

В мире высоких технологий грядут серьезные перемены. Компания Samsung, один из лидеров полупроводниковой индустрии, совершила значительный прорыв в области высокоскоростной памяти (HBM). По последним данным, южнокорейский гигант завершит разработку HBM4 – нового поколения высокоскоростной памяти – уже в текущем году.

Данная новость особенно актуальна на фоне растущего спроса на мощные вычислительные системы для искусственного интеллекта (ИИ). Ведь именно HBM является ключевым компонентом современных ИИ-ускорителей, обеспечивая им необходимую производительность.

Эксперты ожидают, что массовое производство HBM4 начнется не ранее конца 2025 года. Однако уже сейчас разворачивается настоящая гонка между тремя ключевыми игроками рынка: Samsung, SK Hynix и Micron. Каждая из этих компаний стремится первой вывести на рынок революционный продукт.

Согласно инсайдерской информации от корейского издания The Elec, Samsung находится на финишной прямой разработки. После завершения этапа "tape-out" (финальной стадии проектирования микросхемы) компании потребуется около четырех месяцев для выпуска первых тестовых образцов. Затем последуют этапы тестирования, валидации и предоставления образцов партнерам.

Хотя Samsung пока не раскрывает всех технических деталей HBM4, ожидается, что новое поколение памяти предложит существенное увеличение пропускной способности и общей емкости. Этот прорыв совершен за счет радикального редизайна архитектуры памяти. В частности, логический кристалл, на котором размещаются чипы памяти, будет производиться по технологии логических процессоров, а не по технологии DRAM, как раньше.

Кроме того, ожидается удвоение ширины шины памяти с 1024 до 2048 бит. Это позволит значительно повысить пропускную способность без необходимости увеличения тактовой частоты. Samsung планирует выйти на рынок с флагманским 12-слойным решением, анонсировав при этом будущую версию с 16 слоями.

Для производства HBM4 Samsung задействует свои передовые технологические процессы: 4-нанометровый для логических кристаллов и 10-нанометровый для чипов DRAM. Это должно обеспечить оптимальный баланс между производительностью и энергоэффективностью.

Стоит отметить, что конкурент Samsung – компания SK Hynix – также активно работает над своей версией HBM4. Ожидается, что она будет представлена примерно в те же сроки. SK Hynix планирует использовать 12-нанометровый и 5-нанометровый техпроцессы TSMC для производства базовых кристаллов своих решений.

Эта технологическая гонка между ведущими производителями памяти обещает привести к появлению на рынке инновационных продуктов, которые могут существенно повлиять на развитие систем искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений в ближайшие годы.

Хотя массовое производство HBM4 начнется не раньше конца 2025 года, а появление продуктов на ее основе ожидается не ранее 2026 года, уже сейчас ясно, что эта технология станет важным шагом в эволюции высокоскоростной памяти и вычислительных систем в целом.

#samsung #hbm4 #высокоскоростная память
Источник: thelec.kr
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