Разработчики заявили, что учли отзывы пользователей и улучшили безопасность новой функции.

Компания Microsoft заявила, что учла конструктивные отзывы пользователей и внесла кардинальные изменения в функцию Recall на основе искусственного интеллекта, которая изначально вызвала всеобщую негативную реакцию. Релиз новой, более безопасной версии запланирован на октябрь для "умных" персональных компьютеров с операционной системой Windows 11.

Функция Recall изначально предназначалась для того, чтобы стать флагманской функцией на компьютерах нового поколения с ИИ-помощником Copilot+. Однако Microsoft недооценила обеспокоенность пользователей, вызванную возможностью того, что искусственный интеллект будет отслеживать все действия на их устройствах. Недовольство было настолько сильным, что компания временно приостановила внедрение Recall.

Основная обязанность Recall — делать автоматические скриншоты происходящего на экране и сохранять их в базе данных, чтобы встроенный ИИ мог анализировать и делать содержимое компьютера доступным для поиска. Новая функция похожа на приложение Screenshots от Google в телефоне Pixel 9, но с тем отличием, что Recall работает автоматически, а не требует ручного создания скриншотов.

Идея о постоянной записи всех действий на ПК без шифрования вызвала опасения у пользователей в интернете. В ответ на критику Microsoft временно остановила бета-тестирование Recall, пообещав улучшить защиту данных. В новой версии планируется использовать шифрование через Windows Hello и предоставить пользователям больше контроля над функцией через настройки и рекомендации.

Функция Recall будет доступна только на специальных ноутбуках с процессорами Snapdragon X.

На этой неделе Microsoft объявила, что в октябре Recall станет доступна для участников программы Windows Insiders, чтобы собрать их отзывы и доработать функцию перед широким запуском на всех ПК с Copilot+. Безопасность остается главным приоритетом компании, и в октябре Microsoft планирует выпустить подробный блог с объяснением новых мер защиты данных.

Инвестиции Microsoft в генеративный ИИ уже достигли внушительных размеров, включая расходы на серверную инфраструктуру OpenAI для обучения больших языковых моделей. Хотя это и незначительно повысило популярность компании, пока неизвестно, насколько эти технологии оправдают вложенные средства. Чат-бот Copilot на базе GPT показывает хорошие результаты, но не настолько, чтобы оправдать затраты в миллиарды долларов. Функция Recall должна доказать, что генеративный ИИ эффективен не только в облаке, но и на локальных устройствах.

В начале октября Recall станет доступна только на компьютерах с сертификацией Microsoft Copilot+, что ограничивает использование функции моделями с процессором Qualcomm Snapdragon X Elite. Этот чип на базе архитектуры Arm обладает высокой производительностью для работы с ИИ. На данный момент процессоры x86 не могут обеспечить необходимую производительность в 45 TOPS для использования функций Copilot+, а графические процессоры, хотя и обладают более высокими возможностями, еще не поддерживаются.

В настоящее время эра искусственного интеллекта на ПК только начинается, и хотя Microsoft уже вложила десятки миллиардов долларов в развитие генеративного ИИ, результаты пока оставляют желать лучшего. Будущее покажет, сможет ли компания оправдать эти инвестиции и предложить пользователям действительно полезные технологии.