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Fantoci
Atari представила новую ретро-консоль 7800+: возвращение к истокам в современном формате
Atari 7800+ не только сохранила все достоинства оригинала, но и получила ряд современных улучшений.

Компания Atari продолжает радовать поклонников ретро-игр, выпустив новую версию одной из своих классических консолей. Компания представила модель 7800+ — современное воплощение игровой системы 1986 года, которая теперь доступна для современных и старых ностальгирующих игроков. Миниатюрная версия консоли, стоимостью 129.99 долларов, оснащена HDMI-выходом для удобного подключения к современным телевизорам, что позволяет наслаждаться классическими играми в высоком качестве.

История оригинальной Atari 7800 ProSystem полна взлетов и падений. Изначально эта консоль должна была выйти в 1984 году, но после того как Джек Трэмил купил подразделение Atari, ее выпуск был отложен. Трэмил решил сосредоточиться на развитии компьютерной платформы Atari ST, и 7800 была отложена в сторону на неопределенный срок. Лишь спустя несколько лет, когда Nintendo вновь оживила рынок видеоигр с помощью NES, Atari поспешила выпустить 7800 на американский рынок. В комплекте с ней появилась и переработанная версия Atari 2600, известная как "Junior".

Оригинальная 7800 отличалась мощным процессором SALLY с тактовой частотой 1,79 МГц, который мог составить конкуренцию NES и даже опередить её на рынке, если бы не задержка с выпуском. Кроме того, графический чип MARIA позволял отображать изображения в более высоком разрешении и с большим количеством цветов по сравнению с предыдущей моделью 2600. Однако, несмотря на технические улучшения, звуковой чип оставался прежним, что делало звук менее впечатляющим по сравнению с конкурентами.

Новая версия консоли, 7800+, сохраняет совместимость с играми для 7800 и 2600, что позволит игрокам наслаждаться оригинальными картриджами. Дизайн консоли также перекликается с оригиналом: черный пластик и серебристые акценты на передней панели, а также знакомая радужная полоса, характерная для европейской версии. Пользователи могут выбирать между широкоформатным отображением и классическим соотношением сторон 4:3, что делает игровой процесс более гибким.

К релизу новой консоли Atari подготовила 10 новых картриджей, среди которых популярные современные версии классических игр. В комплекте с консолью поставляется игра Bentley Bear's Crystal Quest, продолжение аркадного хита Crystal Castles. В числе других релизов — обновленные версии таких игр, как Asteroids Deluxe, Bounty Bob Strikes Back и Berzerk с его сиквелом Frenzy, которые раньше были доступны только на ColecoVision. Также среди новинок — Space Duel, современный порт аркадной игры 1982 года с векторной графикой, и Caverns of Mars, которая ранее вышла на компьютерах Atari 400/800 через программу Atari Program eXchange (APX). Для любителей разнообразия подготовлены три мультикартриджа с коллекциями игр от таких компаний, как Epyx, Mattel’s M Network и RealSports.

Джойстик Atari CX78+

В комплекте с консолью идет новый беспроводной геймпад CX78+, который по дизайну напоминает европейскую версию контроллера. Эта модель выбрана не случайно, так как именно такой формат геймпадов сейчас предпочитает большинство игроков.

Atari 7800+ поступит в продажу как раз в преддверии новогодних праздников 2024 года, но уже сейчас можно оформить предзаказ. С учетом успеха предыдущих моделей, таких как Atari 2600+ и Atari The400 Mini, можно с уверенностью ожидать, что и 7800+ станет отличным продуктом, соответствующим ожиданиям фанатов.

#atari #atari 7800+ #atari 7800 prosystem
Источник: atari.com
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