Согласно новому отчету, SK Hynix находится на начальной стадии разработки необходимых инструментов и технологий для достижения 400 слоев и более.

Рынок твердотельных накопителей переживает бурный рост, и ключевым фактором конкуренции сейчас стала емкость потребительских устройств. Производители неустанно работают над увеличением плотности хранения данных, а одним из наиболее перспективных направлений является увеличение числа слоев в NAND-памяти.

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Среди лидеров этой гонки выделяются три гиганта отрасли: Micron, Samsung и SK Hynix. Все они в настоящее время работают над чипами с количеством слоев около 300, однако южнокорейская корпорация SK Hynix заявила о самых амбициозных планах, она стремится совершить качественный скачок, увеличив это число до 400.

Текущая архитектура NAND-памяти SK Hynix, известная как PUC (peripheral under cell), достигла своего предела масштабирования. При увеличении количества слоев возникают проблемы с отводом тепла и механическим напряжением. Новая технология гибридного соединения позволит объединять две PUC-пластины, открывая путь к созданию чипов с большим количеством слоев.

Согласно последним инсайдерским данным, инженеры SK Hynix разрабатывают технологию, которая позволит создать накопители с впечатляющими 400 слоями NAND-памяти. Если все пойдет по плану, то очень скоро на рынке появится новая флеш-память, которая откроет совершенно новые возможности для хранения данных, сделав устройства еще более компактными и производительными.

Что такое NAND-память и почему так важны слои?

NAND-память – это тип флеш-памяти, широко используемый в твердотельных накопителях, USB-флешках и других устройствах хранения данных. Она состоит из множества ячеек, в которых записывается информация. Чем больше слоев ячеек, тем больше данных можно хранить на одном и том же физическом объеме.

Увеличение числа слоев позволит:

Повысить емкость. Создавать накопители с терабайтами и даже петабайтами свободной памяти.

Уменьшить стоимость. Повышение плотности хранения данных приводит к снижению стоимости одного гигабайта памяти.

Улучшить производительность. Более сложные архитектуры памяти позволяют ускорить операции чтения и записи данных.





Однако разработка многослойной памяти – это сложнейшая инженерная задача. С увеличением числа слоев возрастают требования к точности производства, надежности и энергоэффективности. Кроме того, необходимо решать проблемы с рассеиванием тепла и помехами.

По предварительным оценкам, первые накопители с 400-слойной NAND-памятью от SK Hynix могут появиться на рынке уже в 2025 году. Однако, стоит отметить, что это лишь предварительные прогнозы, и сроки могут сместиться.

Долгосрочной целью для всех производителей остается создание 1000-слойной NAND-памяти к 2030 году. Это потребует не только технологических прорывов, но и значительных инвестиций в исследования и разработку.

Для обычных пользователей появление новых поколений памяти означает:

Более емкие устройства: Смартфоны, ноутбуки и другие гаджеты смогут хранить больше фотографий, видео и других файлов.

Более высокая скорость работы: Приложения будут запускаться быстрее, а файлы будут открываться мгновенно.

Снижение стоимости: Со временем цены на устройства хранения данных будут снижаться.

Гонка за создание самых емких и быстрых накопителей продолжается. И хотя сегодня лидером этой гонки является SK Hynix, конкуренция со стороны других производителей не ослабевает. Это означает, что в ближайшие годы нас ждут новые прорывы в области технологий хранения данных, которые сделают нашу цифровую жизнь еще более удобной и насыщенной.