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Fantoci
В Instagram теперь можно создать свой уникальный ИИ-клон, который будет вести беседу от вашего лица
Все созданные «ИИ-персонажи» будут работать в Instagram, Facebook Messenger и WhatsApp. Они ориентированы на бизнес и блогеров.

В нашем современном мире, где время – самый ценный ресурс, компания Meta* предложила инновационное решение для пользователей своих платформ. Новая функция "AI characters" (ИИ-персонажи) в Instagram, Facebook Messenger и WhatsApp обещает изменить способ взаимодействия пользователей в цифровом пространстве.

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Представьте, что у вас появился виртуальный помощник, который не только хорошо знает ваш стиль общения, но и может действовать от вашего имени. Именно такую возможность теперь предоставляет Meta американским пользователям. Новая технология позволяет создать персонализированного ИИ-агента, способного вести диалоги, генерировать контент и даже создавать изображения в реальном времени.

Все это стало возможным благодаря инновационному инструменту для создания цифровых клонов – AI Studio. Доступный через стандартный интерфейс Instagram, этот инструмент предлагает пользователям два типа ИИ-персонажей: развлекательные боты и креативные ИИ для бизнеса и публичных личностей. Первые могут стать вашими виртуальными компаньонами, предоставляя всю актуальную информацию на различные темы или просто поддерживая беседу. Вторые же открывают новые горизонты для взаимодействия с аудиторией.

Особенно интересны новые открывшиеся возможности для бизнеса и инфлюенсеров. Креативные ИИ способны обрабатывать большие объемы данных, предоставляя персонализированные ответы в стиле владельца аккаунта. Эта технология может значительно улучшить качество обслуживания клиентов и поддержание связи с подписчиками, не требуя постоянного личного присутствия.

ИИ-персонаж, отвечающий на личные сообщения от имени блогера. Источник: Meta

Важно отметить, что Meta заботится о прозрачности: пользователи всегда будут знать, когда общаются с ИИ-персонажем, а не с реальным человеком. Это поможет избежать этических проблем и сохранить доверие аудитории.

Тенденция к созданию цифровых двойников набирает обороты и уже вышла за пределами экосистемы Meta. Компании Captions и Synthesia разрабатывают технологии, позволяющие создавать фотореалистичные аватары для видеоконтента. Эти инструменты открывают новые возможности для творческих людей, позволяя генерировать видео без использования камеры.

Однако, несмотря на все вышеперечисленные преимущества, внедрение таких технологий поднимает важные вопросы о конфиденциальности и потенциальном злоупотреблении. Разработчики стремятся минимизировать риски, ограничивая доступ к персонализированным аватарам только их создателями.

В итоге, появление ИИ-персонажей знаменует новую эру в цифровых коммуникациях. Новая технология обещает не только оптимизировать рабочие процессы, но и расширить границы творческого самовыражения в онлайн-пространстве. Однако, как и с любой передовой технологией, важно подходить к ее использованию с осторожностью и ответственностью, чтобы максимизировать пользу и минимизировать потенциальные риски.


*Деятельность американской компании запрещена на территории Российской Федерации.

#искусственный интеллект #whatsapp #facebook #instagram
Источник: about.fb.com
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