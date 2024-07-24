Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Американская компания по кибербезопасности случайно наняла северокорейского хакера
Компания KnowBe4 обнаружила, что по ошибке наняла хакера из Северной Кореи на должность инженера-программиста после того, как новый компьютер сотрудника заразился вредоносным ПО.

В последние годы удаленная работа стала нормой и технологические компании столкнулись с новыми вызовами в сфере безопасности. Недавний случай с американской фирмой KnowBe4, специализирующейся на обучении по кибербезопасности, показал, насколько изощренными могут быть современные угрозы.

реклама

Компания KnowBe4, известная своими программами по защите от фишинга и других киберугроз, неожиданно оказалась в центре собственного детективного расследования. Компания приняла на работу удаленного инженера-программиста, который блестяще прошел все этапы собеседования и проверки. Казалось бы, обычная история найма талантливого специалиста. Но все изменилось, когда новому сотруднику отправили корпоративный MacBook.

Как только компьютер был включен, он начал вести себя весьма подозрительно. Встроенная система безопасности Mac забила тревогу – устройство пыталось загрузить вредоносное ПО. Это стало первым звоночком для IT-отдела KnowBe4.

Началось расследование, к которому подключились настоящие тяжеловесы мира кибербезопасности – ФБР и команда Mandiant от Google. Результат шокировал всех: за маской обычного программиста скрывался северокорейский хакер!

Злоумышленник проявил недюжинную изобретательность. Он использовал поддельное резюме, AI-генерированное фото и даже организовал целую "ферму ноутбуков" для удаленного доступа. Когда его попытались вызвать на видеозвонок, хакер говорил, что он сейчас занят, а затем и вовсе перестал выходить на связь.

Справа — оригинальное изображение. Слева — ИИ-дипфейк, отправленный в отдел кадров KnowBe4.

Важно отметить, что этот инцидент – не единичный случай. Спецслужбы США уже предупреждали о группе северокорейских хакеров, использующих личные данные более 60 американцев для получения удаленной работы. Цель этих операций – не только заработок, но и доступ к конфиденциальной информации крупных компаний.

KnowBe4 извлекла ценные уроки из этой ситуации. Теперь компания рекомендует проводить видеоинтервью с кандидатами и тщательнее проверять рекомендации. Кроме того, важно наладить тесное взаимодействие между отделом кадров, IT-специалистами и службой безопасности.

Данная история – яркий пример того, как в современном мире грань между реальностью и обманом становится все тоньше. Даже компании, специализирующиеся на кибербезопасности, могут стать жертвами хитроумных схем. Но главное – извлекать уроки и постоянно совершенствовать методы защиты.

Для обычных пользователей эта история – напоминание о важности базовых правил цифровой гигиены. Не открывайте подозрительные файлы, используйте сложные пароли и будьте бдительны при общении с незнакомцами в сети. В мире, где даже профессионалы могут попасться на удочку мошенников, наша личная осторожность – лучшая защита.

#сша #кибербезопасность #северная корея #knowbe4
Источник: blog.knowbe4.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

У России готов ответ на планы США развернуть в космосе РЭБ для подавления спутников РФ и Китая
14
Армия РФ получит более мощную версию «Ланцета», способного поражать цели на расстоянии до 100 км
4
Власти Франции отказали фрегату РФ в заходе в порт, из-за чего у экипажа судна начался дефицит воды
11
В России началось строительство нового металлургического завода
10
Nvidia готовит специальный графический процессор на базе B200 Blackwell для Китая
+
OneXPlayer представила портативный компьютер M1 Mini PC на процессоре Intel Core Ultra 9 185H
1
На Иртыше спустя 30 лет возобновят проект строительства Семипалатинской ГЭС
+
Представлены характеристики и фото нового бюджетного планшета Redmi Pad SE 8.7
+
На дне Балтийского моря строят самый длинный в мире погружной тоннель
+
«Искандер-М» накрыл расположение с десятками иностранных инструкторов в Харьковской области
+
В Индии разработали высокопроизводительный и эффективный водородный двигатель внутреннего сгорания
9
Ice Universe опубликовал характеристики и стоимость четырех моделей iPhone 17
+
Смартфон, получивший название Samsung Galaxy Wide 7, замечен в базе Google Play Console
+
Стали известны подробности перехвата двух бомбардировщиков B-52H российскими МиГ-29 и МиГ-31
+
Reuters: Скачок стоимости акций Neuralink вызывает у сотрудников Маска желание обналичить средства
+
«Роскосмос» предоставил информацию о графике строительства российской космической станции
2
В Англии показали концепт истребителя GCAP, полёт которого может никогда не состояться
1
Vivo готовится к запуску нового флагманского смартфона T3 Ultra
1
Концепция истребителя 6-го поколения Tempest представлена на авиасалоне в Фарнборо
3
Ранний доступ к Soulframe начнется осенью этого года - мир будет больше, чем открытые зоны Warframe
+

Популярные статьи

Краткий обзор игры "Crime Boss: Rockay City"
+
Разбираемся, как собрать сбалансированный игровой компьютер летом 2024 года всего за 54000 рублей
33
История еще не окончена - фильм "Звёздный десант: Предатель Марса"
1
Два случая, когда советская и российская мультипликация превзошла американский киберпанк
10
Ученые нашли недостающие "запчасти" Вселенной — Пропажу объяснили "утечкой" галактического газа
+
GSMArena: Samsung Galaxy Z Fold 6 оставляет смешанные впечатления
4
Почему флагманы Intel лучше обходить стороной, уделяя больше внимания видеокарте, чем процессору
62
Российский "гиперзвук" у берегов Аляски - чем Москва ответит на американское оружие в Европе
9
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Часть 2
29
Почему мышка и клавиатура редко используются на игровых консолях - история, причины и последствия
9

Сейчас обсуждают

KillerOK
22:03
Да, кстати, тоже заметил, что Труссыкуна давно не видно ни под каким из его акков. Неужели его любимые ТЦКшники таки добрались и до этого диванного вояки:))
Конгрессмен Лу Корреа требует пересмотра мер безопасности после инцидента на митинге Трампа
Никита Никитенко
22:02
Согласен, пойду лучше куплю новый проц от интел (старый сгорел)
AMD заявила, что намерена продлить жизненный цикл материнских плат на чипсете АМ5 до 2027 года
Sterepando Mandreman
21:47
Зачем мучатся и сидеть на костылях? Мощность они ограничивали.
Студия ModelFarm, работающая с Unreal Engine, заменяет топовые процессоры Intel на AMD
Артём Николаев
21:45
Они в начале года были огнище. Были и промокоды на 25-30%, и бонусами могли навалить 15-20, а это считай чистый кэш + ещё 5-8% у некоторых в Тинькове попадался на ММ. Народ таким образом видюхи покупа...
Что купить на Мегамаркете со скидкой в июле 2024 года — ловим выгоду, промокод внутри
SlyBiBi
21:43
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 3060 Ti – почему не стоит покупать б/у видеокарты с рук
SlyBiBi
21:43
Это рекламное ЧМО строчит свои ВЫСЕРЫ, аки из пулемета.
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 3060 Ti – почему не стоит покупать б/у видеокарты с рук
Дюсель Дора
21:40
4 тоже кал. вспомните говногварц лгбтегаси
CD Projekt RED работает над устранением лагов в The Witcher 4 на Unreal Engine
Neela Veronte
21:36
Ничоси
В сеть попала фотография процессора Ryzen 7 9700X и его упаковка
Артур Семиряк
21:31
Сижу на устаревшей(для кого-то) платформе Lga 1151 V2. И мне стыдно, что происходит с Интелом сейчас. Ну умели же делать хорошие процессоры, зачем меняться ролями с АМД?
В студии ModelFarm заявили, что откажутся от систем на процессорах Intel, в пользу AMD Ryzen 9 9950X
Mekanika
21:26
Э-э-э, не то чтобы я пост каким-либо доступным мне образом не прочёл ... но с броневика на 100км - я правильно понял? Если да, то каким, мать его, образом они собираются игнорировать кривизну планеты?...
Глава Lockheed Martin сообщил о работе над лазерной системой для поражения БПЛА на расстоянии 100 км
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем