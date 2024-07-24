Компания KnowBe4 обнаружила, что по ошибке наняла хакера из Северной Кореи на должность инженера-программиста после того, как новый компьютер сотрудника заразился вредоносным ПО.

В последние годы удаленная работа стала нормой и технологические компании столкнулись с новыми вызовами в сфере безопасности. Недавний случай с американской фирмой KnowBe4, специализирующейся на обучении по кибербезопасности, показал, насколько изощренными могут быть современные угрозы.

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Компания KnowBe4, известная своими программами по защите от фишинга и других киберугроз, неожиданно оказалась в центре собственного детективного расследования. Компания приняла на работу удаленного инженера-программиста, который блестяще прошел все этапы собеседования и проверки. Казалось бы, обычная история найма талантливого специалиста. Но все изменилось, когда новому сотруднику отправили корпоративный MacBook.

Как только компьютер был включен, он начал вести себя весьма подозрительно. Встроенная система безопасности Mac забила тревогу – устройство пыталось загрузить вредоносное ПО. Это стало первым звоночком для IT-отдела KnowBe4.

Началось расследование, к которому подключились настоящие тяжеловесы мира кибербезопасности – ФБР и команда Mandiant от Google. Результат шокировал всех: за маской обычного программиста скрывался северокорейский хакер!

Злоумышленник проявил недюжинную изобретательность. Он использовал поддельное резюме, AI-генерированное фото и даже организовал целую "ферму ноутбуков" для удаленного доступа. Когда его попытались вызвать на видеозвонок, хакер говорил, что он сейчас занят, а затем и вовсе перестал выходить на связь.

Справа — оригинальное изображение. Слева — ИИ-дипфейк, отправленный в отдел кадров KnowBe4.

Важно отметить, что этот инцидент – не единичный случай. Спецслужбы США уже предупреждали о группе северокорейских хакеров, использующих личные данные более 60 американцев для получения удаленной работы. Цель этих операций – не только заработок, но и доступ к конфиденциальной информации крупных компаний.

KnowBe4 извлекла ценные уроки из этой ситуации. Теперь компания рекомендует проводить видеоинтервью с кандидатами и тщательнее проверять рекомендации. Кроме того, важно наладить тесное взаимодействие между отделом кадров, IT-специалистами и службой безопасности.

Данная история – яркий пример того, как в современном мире грань между реальностью и обманом становится все тоньше. Даже компании, специализирующиеся на кибербезопасности, могут стать жертвами хитроумных схем. Но главное – извлекать уроки и постоянно совершенствовать методы защиты.

Для обычных пользователей эта история – напоминание о важности базовых правил цифровой гигиены. Не открывайте подозрительные файлы, используйте сложные пароли и будьте бдительны при общении с незнакомцами в сети. В мире, где даже профессионалы могут попасться на удочку мошенников, наша личная осторожность – лучшая защита.