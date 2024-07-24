Уникальные методы, обычно используемые для определения формы галактик, теперь могут выявлять фотореалистичные аватары и копии реальных людей, сгенерированные искусственным интеллектом.

В нашем современном мире, где цифровые технологии развиваются с невероятной скоростью, возникла новая проблема: как отличить настоящее фото от подделки, созданной искусственным интеллектом? Ответ на этот вопрос нашли в неожиданном месте — астрономии. Кто бы мог подумать, что на помощь в борьбе с поддельными изображениями придут... звёзды. Да, вы все правильно поняли: уникальные методы, которые астрономы используют для изучения далёких звёзд и галактик, теперь помогают разоблачать фотографии и видео, созданные искусственным интеллектом.

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На прошлой неделе на конференции Королевского астрономического общества прозвучало сенсационное заявление. Оказывается, два специальных метода, обычно применяемые для анализа формы галактик и распределения в них света, могут с успехом выявлять подделки, сгенерированные искусственным интеллектом. Данное открытие сделала Аджумоке Оволаби, студентка магистратуры из Университета Халла в Англии.

Как же астрономические технологии помогают определить фейковое изображение? Всё дело в глазах! В реальном мире наши глаза отражают свет согласно законам физики – будь то солнечные лучи или вспышка фотоаппарата. А вот искусственный интеллект пока не научился правильно имитировать эти тонкие световые эффекты. И вот тут-то на помощь пришла астрономия.

Фотография Скарлетт Йоханссон настоящая, а вот человек справа создан с помощью ИИ. Обратите внимание на неравномерное отражение света в глазах у человека, созданного ИИ.

За основу взят коэффициент Джини – не модный индекс из мира моды, а серьёзный научный инструмент. Астрономы используют его, чтобы понять, как распределён свет в галактиках. Оволаби догадалась применить этот метод к человеческим глазам на фотографиях. Оказалось, что на настоящих фотографиях и ИИ-подделках этот показатель сильно различается.

Но и это ещё не всё. Есть ещё один набор "волшебных" параметров под загадочным названием CAS (концентрация, асимметрия, гладкость). Обычно их используют для тщательных исследований галактик, но теперь они помогают и в борьбе с фейками.

Конечно, все эти методы не идеальны и иногда выдают ошибки. Как отмечает профессор Кевин Пимбблет, как и в любой системе, здесь могут быть ложноположительные и ложноотрицательные результаты. Но это важный шаг в нескончаемой гонке между создателями подделок и их разоблачителями.

Интересно, что крупные технологические компании тоже не сидят сложа руки. Например, Meta* (владелец Facebook и Instagram) уже начала помечать контент, созданный искусственным интеллектом. А Intel разработала специальную программу "FakeCatcher" для выявления дипфейков – сверхреалистичных подделок видео.

Так что в следующий раз, разглядывая фотографию знаменитости в соцсетях, вспомните о далёких галактиках. Возможно, именно методы их изучения помогут вам не попасться на удочку искусственного интеллекта!





*Деятельность американской компании запрещена на территории Российской Федерации.