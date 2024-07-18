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Fantoci
Инженеры разработали растягивающуюся литий-ионную батарею
Практически прозрачная батарея может растягиваться до 5000% от своей первоначальной длины и выдерживать не менее 67 циклов зарядки.

Представьте себе футболку, которая заряжает ваш смартфон, или умные кроссовки, которые во время ходьбы или бега заряжают все ваши гаджеты. Звучит как научная фантастика? Благодаря последним разработкам китайских ученых, это может стать реальностью уже в ближайшем будущем.

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Исследователи из Нанкинского университета почты и телекоммуникаций совершили настоящий прорыв в области энергетики – сверхгибкий литий-ионный аккумулятор. Новая инновационная батарея способна растягиваться до невероятных размеров - 50 раз от своей первоначальной длины, при этом оставаясь полностью работоспособной. Представьте, что вы берете обычную пальчиковую батарейку и растягиваете ее до длины футбольного поля – вот насколько эластичен этот новый аккумулятор!

Но гибкость – не единственное достоинство новинки. Батарея также отличается высокой прозрачностью, что открывает новые горизонты для дизайнеров электронных устройств. Теперь аккумулятор может быть практически невидимым компонентом гаджета, а не громоздким блоком, который приходится прятать под его корпусом.

Секрет этого чудо-аккумулятора кроется в его конструкции. Ученые вдохновились... обычными контактными линзами. Они создали тонкую токопроводящую пленку из смеси технического углерода, серебряных нанопроволок и литиевых материалов. Затем эту пленку "упаковали" в несколько слоев полидиметилсилоксана – того самого вещества, которое придает контактным линзам их уникальные свойства. Особая обработка солями лития под воздействием света превратила этот материал в настоящую "электронную резину".

Результаты тестов впечатляют: новая батарея показала емкость в 6 раз выше, чем у традиционных жидких электролитов. Более того, она сохраняла стабильность на протяжении 67 циклов зарядки-разрядки. А в некоторых версиях гибкого прототипа ученым удалось добиться работоспособности даже после 1000 циклов – с минимальной потерей емкости всего в 1%!

Данная разработка может произвести настоящую революцию в мире носимой электроники и мягкой робототехники. Представьте умную одежду, которая не только отслеживает ваши показатели здоровья, но и заряжает ваши гаджеты. Или медицинские датчики, которые незаметно крепятся к коже, не причиняя дискомфорта. А как насчет гибких смартфонов, которые можно сворачивать в трубочку или складывать как носовой платок?

Конечно, до массового производства таких аккумуляторов еще далеко. Ученым предстоит решить еще немало технических задач. Но уже сейчас ясно, что новая технология открывает дверь в будущее, где электроника станет по-настоящему гибкой, адаптивной и незаметной в нашей повседневной жизни.

#литий-ионная батарея #прозрачная батарея #растягивающаяся батарея
Источник: pubs.acs.org
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