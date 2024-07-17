Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Большинство из слитых 9,9 млрд паролей оказались фейком, утверждает специалист по кибербезопасности
Некоторые из выложенных в сети логинов и паролей являются действительно подлинными, но большинство из них сгенерированы искусственным интеллектом и не прошли бы проверку на реальном веб-сайте.

В начале этого месяца интернет-сообщество всколыхнула новость о масштабной утечке паролей, получившей название "RockYou2024". Казалось бы, почти 10 миллиардов учетных записей оказались под угрозой. Однако, как выяснилось позже, не все так страшно, как кажется на первый взгляд.

реклама

Ведущий специалист по кибербезопасности компании WizCase Ата Хакчил, провел тщательное расследование и обнаружил, что значительная часть якобы утекших данных – не более чем искусно созданная иллюзия. Представьте себе, что вы купили огромный мешок конфет, а внутри обнаружили, что большая часть – это просто обертки без начинки. Примерно так же выглядит ситуация с "RockYou2024".

Хакчил начал свое независимое исследование с простой, но эффективной фильтрации. Он убрал из списка все, что явно не могло быть реальным паролем: случайные наборы символов и слишком короткие комбинации. Это сразу же уменьшило объем "утечки" на 1,9 миллиона строк. Но самое интересное началось дальше.

Оказалось, что многие "пароли" в списке содержали от 100 до 200 символов. Представьте, как бы вы чувствовали себя, набирая такой пароль каждый раз при входе в аккаунт, потому что хранить свои пароли в текстовом файле на компьютере небезопасно. Это явно не то, что люди используют в реальной жизни. После удаления таких нереалистичных комбинаций, список сократился до 5,9 миллиардов паролей. И даже среди них, по мнению Хакчила, большая часть – подделка.

Некоторые «пароли» RockYou2024 по мнению Хакчила являются поддельными.

Но как отличить настоящий пароль от фейкового? Хакчил обратил внимание на несколько признаков. Например, в списке встречались почти идентичные пароли, отличающиеся лишь одним символом, что нехарактерно для реальных пользователей. Кроме того, многие комбинации не обладали той случайностью, которую обычно создают менеджеры паролей.

Важно отметить, что Хакчил обнаружил в этой истории следы своего прошлого. В начале карьеры он создал инструмент для генерации паролей, который из-за небольшой ошибки всегда создавал пароли длиной 41 символ, если задавалось ограничение в 42 символа. И вот, в "утечке" RockYou2024 обнаружилось множество паролей именно такой длины. Совпадение? Вряд ли.

Но зачем кому-то создавать фейковую утечку паролей? Ответ кроется в особенностях экономики хакерских форумов. На этих площадках существует система кредитов: чтобы получить доступ к информации, нужно либо заплатить, либо поделиться чем-то ценным. Вполне вероятно, что автор файла "RockYou2024" просто хотел заработать репутацию и получить доступ к другим ресурсам.

Несмотря на то, что большая часть данных оказалась фальшивкой, Хакчил предупреждает: среди миллиардов строк могут быть и реальные пароли. Поэтому бдительность и соблюдение правил кибербезопасности остаются важными как никогда.

Перед нами наглядный пример того, что в современном мире информационных технологий не все то золото, что блестит. Она напоминает нам о необходимости критического мышления и проверки фактов, даже когда речь идет о, казалось бы, очевидных угрозах.

#искусственный интеллект #кибербезопасность #утечка данных #утечка личных данных
Источник: x.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Израильская армия получит «первую в мире пушку, способную вести автоматический огонь»
11
12 телефонов Samsung, которые останутся без обновлений после получения Android 15 и One UI 7
3
Самоходка «Мальва» получила прямое попадание ракеты HIMARS, но не получила критических повреждений
2
ВСУ эвакуируют из-под Одессы часть комплексов ПВО и пусковые установки ракет ATACMS
+
Android 15 позволит использовать смартфон в качестве компьютера при подключении к монитору
2
One UI 7.0 может получить совершенно новый дизайн пользовательского интерфейса
+
Украина разрабатывает новый высокоскоростной беспилотник "Пуля" для борьбы с БПЛА
2
Dimensity 9400 будет работать с памятью LPDDR5X со скоростью 10,7 Гбит/с
+
AMD заявила, что намерена продлить жизненный цикл материнских плат на сокете АМ5 до 2027 года
12
Российская компания готова разработать отечественную игровую приставку, но просит 1 млрд рублей
1
WD обогнала Samsung, выпустив SSD WD Black SN850X на 8 ТБ
6
Шесть популярных смартфонов Samsung уже получили июльское обновление безопасности
+
Астрономы обнаружили сверхгорячую экзопланету размером с Нептун
+
Intel выпустит новые процессоры для сокета LGA 1700, включая Core 9 с 12-ю P-ядрами Batrlett Lake-S
10
Активисты облили краской электрический пикап Tesla Cybertruck в Германии
12
Челябинский электрометаллургический комбинат внедрит систему автоматического контроля выбросов за 550 млн рублей
1
В Сети появились кадры танка M1 Abrams ВСУ с «мангалом» и облепленного динамической защитой «Контакт-1»
1
Apple открыла публичный доступ к бета-версии операционной системы macOS Sequoia
+
Ryzen 7 9700X на 2% быстрее процессора Ryzen 7 7800X3D в играх
1
Интегрированная графика AMD Radeon 890M демонстрирует производительность на уровне дискретной GeForce GTX 1070
5

Популярные статьи

"Голос из камня", "Пирамида", "Шелуха" - краткий обзор трех фильмов
+
Небольшой обзор внешнего корпуса для HDD Ugreen (модель 50422)
1
Собираем мощный ПК за 150 тысяч рублей для комфортного QuadHD-гейминга
21
Следующее поколение Xbox выйдет в октябре 2025 года - обсуждаем планы Microsoft
4
Обзор игры Смута – наш ответ The Witcher и Assassin’s Creed
16
5 причин собрать игровой ПК на AMD Ryzen 7000 в 2024 году и почему стоит избегать Intel Core i7 и i9
63
Мое мнение о Nothing CMF Watch 2 Pro
1
Radeon RX 580 vs Radeon RX 6650 ХТ – изучаем прибавку fps на видеокартах AMD за несколько поколений
35
Зависит ли быстродействие Core i9-14900K от версии Windows 11, и стоит ли вообще покупать Intel
42
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Super Expert
12

Сейчас обсуждают

Смотрю за 404
20:04
Автор из какого колхоза? Кто собирает серверы на 8ми ядерных 13900K и 14900K?
Из-за нестабильности процессоров Intel Core i9-13900K и 14900K игровые сервисы переходят на AMD
RangerXP
20:03
Будет быстро, но недолго.
Пентагон жалуется на желание Китая сместить США с позиции лидера в космической отрасли
Adam Itch
20:00
Я как раз это и имел в виду, что это было бы хорошо и для потребителей и для AMD
Интегрированная графика AMD Radeon 890M демонстрирует производительность на уровне дискретной GeForce GTX 1070
glavhyilo
19:57
Путина один раз только можно обмануть.
Ангела Меркель празднует 70-летие – В. Путин не намерен поздравлять бывшего канцлера с юбилеем
Колючка
19:56
"я доверяю тол ко себе и личному опыту" Но ты буквально в прошлом сообщении сам написал, что купил диски потому что начитался блогеров. Получается, ты врунишка. Ну и самое главное: как, например, вы...
11 надёжных и выносливых SSD большого объёма, которые можно смело ставить в игровой ПК в 2024 году
VAKT
19:55
Вопрос в размерах кулера, ведь в рекомендациях могут невзначай прописать liquid cooler recommended for optimal performance, а то и оставит интел всё как обычно - без упоминания охлаждения
Процессорам Intel позволят нагреваться до 105°
1kot4u
19:51
У них деградируют чипы начиная с 13 линейки, туда им пакет повышать?
Пентагон жалуется на желание Китая сместить США с позиции лидера в космической отрасли
glavhyilo
19:50
я раз в начале лета попал в метель на урале.
AMD может выпустить бюджетные Athlon и Ryzen 3 для Socket AM5 с ценой ниже $100
Nahoni
19:48
Там в июле теперь снег лежит ?!
AMD может выпустить бюджетные Athlon и Ryzen 3 для Socket AM5 с ценой ниже $100
glavhyilo
19:45
тцкашники всех отлавливают просто с улиц и пускают граждан на мясо-типо вскрывать ими огневые точки на передовой.Вот граждане и сжигают машины тцкашников поэтому.
AMD может выпустить бюджетные Athlon и Ryzen 3 для Socket AM5 с ценой ниже $100
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем