Устаревшие технологии на страже современного флота: немецкие фрегаты и их верные спутники - дискеты

В эпоху смартфонов и облачных хранилищ трудно представить, что где-то все еще используются дискеты. Однако в мире военных технологий порой встречаются удивительные анахронизмы. Яркий пример тому - немецкий военно-морской флот, где на относительно современных фрегатах до сих пор крутятся 8-дюймовые дискеты.

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Четыре фрегата класса "Бранденбург" F123 (гордость немецкого флота) используют дискеты в системах сбора данных. Эти военные корабли, введенные в строй в середине 90-х годов прошлого века, специализируются на противолодочной и противовоздушной обороне. Казалось бы, такие серьезные задачи требуют самого современного оборудования. Но немецкие моряки придерживаются принципа "работает - не трогай".

Дело в том, что проверенные временем системы считаются более надежными. В мире, где кибератаки становятся все более изощренными, старая добрая дискета может оказаться неожиданным козырем в рукаве. Ведь взломать то, что физически отключено от сети, практически невозможно.

Однако время не стоит на месте, и даже консервативные военные понимают необходимость обновления. Недавно Федеральное управление оборудования бундесвера объявило тендер на модернизацию фрегатов F123. Интересно, что вместо полной замены систем сбора данных планируется разработать эмулятор, который заменит физические дискеты.

Фрегат ВМС Германии.

Такой необычный подход отличается от решения, принятого ВВС США, которые в 2019 году полностью отказались от дискет в пользу твердотельных накопителей для управления межконтинентальными баллистическими ракетами. Немцы же предпочитают более осторожный путь, сохраняя проверенную архитектуру систем.

Удивительно, но Германия не одинока в своей привязанности к устаревшим носителям информации. Например, Япония только недавно официально отказалась от использования дискет в правительственных системах. А в Соединенных Штатах планируют использовать 5¼-дюймовые дискеты для управления городским легкорельсовым транспортом аж до 2030 года!

Даже в гражданской сфере можно найти примеры использования дискет. Так, сеть развлекательных центров Chuck E. Cheese до недавнего времени использовала их для управления аниматроникой, а некоторые текстильные предприятия до сих пор работают с вышивальными машинами, использующими этот носитель.

Модернизация немецких фрегатов должна завершиться к середине 2025 года. Ожидается, что корабли останутся на службе до 2030-х годов, когда им на смену придет новое поколение фрегатов F126. Пока детали модернизации держатся в секрете, но специалисты предполагают, что будут использованы современные методы эмуляции, позволяющие сохранить совместимость с существующими системами при значительном повышении надежности и производительности.

Данный случай наглядно показывает, как в современном мире высоких технологий иногда самые неожиданные решения могут оказаться наиболее эффективными. И кто знает, может быть, спустя годы мы будем с такой же ностальгией вспоминать о флешках и жестких дисках, как сегодня вспоминаем о дискетах.