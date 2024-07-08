Корпорация Microsoft ведет работу над инновационной технологией в сфере защиты информации. Новая система будет использовать движение глаз пользователя для избирательной дешифровки частей документа.

Компания Microsoft подала патентную заявку на интересную дисплейную технологию, которая позволяет расшифровывать документы в режиме реального времени в зависимости от того, куда направлен взгляд пользователя. Суть технологии заключается в том, что документ остается нечитаемым для посторонних, а владелец в любой момент может его безопасно просмотреть. Система расшифровывает только те фрагменты текста, на которые в данный момент направлен взгляд пользователя.

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Данная концепция значительно превосходит традиционные методы защиты экрана от посторонних глаз. Вместо простого ограничения угла обзора, новая технология интегрирует процессы шифрования и дешифрования непосредственно в процесс чтения.

Как сообщает Windows Report, заявка на патент и сопровождающая ее документация не предоставляют всех подробностей о принципах работы технологии. Известно лишь, что система будет использовать веб-камеру и технологии отслеживания глаз для определения направления взгляда, чтобы чтение документа с этой системой не было медленным и утомительным процессом.

Принцип ее работы можно сравнить с чтением через небольшое увеличительное стекло, перемещаемое по странице. Однако алгоритм учитывает особенности периферического зрения и естественных движений глаз, что делает процесс чтения максимально естественным.

Несмотря на инновационность подхода, эксперты отмечают, что система не является абсолютно надёжной. Теоретически, злоумышленник, внимательно следящий за движениями глаз пользователя, все еще может получить доступ к информации.

Остается открытым вопрос, будет ли новая технология интегрирована с системой искусственного интеллекта Microsoft Copilot+ или будет функционировать как отдельное решение, совместимое со всеми компьютерами на базе Windows 11. Дальнейшее развитие этой технологии может открыть новые горизонты в области информационной безопасности и защиты конфиденциальных данных.