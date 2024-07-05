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Fantoci
Windows 11 Government Edition - модифицированная версия с нулевым количеством навязчивого ПО
Она не используется никакими правительствами и является бесплатной, но за такую "чистую" версию многие пользователи с удовольствием заплатили немалую сумму.

Стандартная версия Windows 11 буквально атакует пользователей навязчивыми предложениями подключиться к OneDrive, оформить подписку на Xbox Game Pass или Microsoft 365, не говоря уже о вездесущей рекламе нового ИИ-помощника Copilot. Добавьте сюда целый ворох предустановленных программ, от которых невозможно избавиться, и получите довольно громоздкую операционную систему. И вот, словно ответ на молитвы пользователей, появилась новая версия Windows 11, практически лишенная ненужного ПО и предустановленных приложений. Единственный нюанс — это неофициальная сборка, доступная лишь через торренты, в отличие от легальной Windows 11 "Enthusiast Edition". Так что нужно проявлять осторожность.

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Новую "правительственную" (government) версию Windows 11, о которой сообщили в социальной сети X, можно назвать настоящим Святым Граалем среди модификаций Windows 11. В ней отсутствует большинство стандартных приложений — нет ни Edge, ни Microsoft Defender, ни Paint, ни Часов, ни Камеры, ни Медиаплеера, ни прочих программ, которыми мы редко пользуемся. Согласно информации от TechSpot, в системе остались только Проводник, утилита резервного копирования, Настройки и несколько служебных инструментов Windows. Меню "Пуск" пустует, что многим придется по душе. Microsoft Store также удален, что может усложнить установку современных приложений.

Судя по выложенным скриншотам, данная версия ОС потребляет всего 1,2 ГБ оперативной памяти — примерно четверть от обычного объема, который использует Windows 11 в режиме ожидания. В этой сборке отключен сбор пользовательских данных, и она в целом менее требовательна к ресурсам по сравнению с официальной версией. Кроме того, разработчики убрали все аппаратные ограничения, которые не позволяли многим пользователям обновиться из-за их чрезмерной строгости.

На данный момент эта версия Windows, вероятно, останется лишь объектом интереса энтузиастов, так как она является неофициальной и может содержать вирусы. В комментариях социальной сети X предостерегают о возможных рисках, связанных с использованием торрент-файлов. Также упоминается, что для активации используется обходной метод с сайта massgrave.dev, позиционирующего себя как неофициальный сервис активации продуктов Microsoft. Так что придется преодолеть ряд технических сложностей для ее запуска, что типично для модифицированных ОС.

Тем не менее, такие модифицированные версии ОС, как эта, являются для Microsoft наглядным уроком: некоторые пользователи действительно хотят максимально "легкую" ОС без ненужных предустановленных приложений, таких как OneDrive, Edge, GamePass и т.д. Впрочем, вряд ли компания Билла Гейтса прислушается. Microsoft никогда не была склонна к разделению своего пакета программного обеспечения, а с Windows 11 эта тенденция только усилилась.

#microsoft #windows 11 #xbox game pass #copilot #microsoft 365
Источник: techspot.com
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