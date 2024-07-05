Инновационные роботы способны координировать свои действия, обеспечивая высокую эффективность выполнения задач и исключая риск столкновений.

Южнокорейская компания LG представила новое поколение интеллектуальных роботов-официантов CLOi ServeBot, способных работать в команде до 20 машин. Благодаря новым технологиям и слаженной коммуникации роботы оптимизируют маршруты, избегают столкновений и переносят до 32 чашек кофе одновременно, повышая эффективность обслуживания.

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Автономные роботы CLOi ServeBot нового поколения созданы специально для сферы услуг и здравоохранения, где есть потребность в выполнении монотонных задач по доставке продуктов и различных материалов в просторных помещениях. CLOi ServeBot призван разгрузить персонал, взяв на себя рутинные обязанности по транспортировке различных предметов.

Усовершенствованные модели CLOi ServeBot оснащены автоматическими дверцами, встроенными датчиками и камерами для фиксации завершения доставки. Инновационный алгоритм на базе искусственного интеллекта обеспечивает безопасное движение робота, позволяя ему обходить препятствия и выбирать оптимальный маршрут.

LG CLOi ServeBot нового поколения, фото предоставлено: LG.

Впечатляющая особенность новой версии – возможность синхронной работы до 20 устройств, обменивающихся данными для повышения производительности и безопасности. Представьте себе армию из двух десятков роботов, каждый из которых несет по 32 чашки кофе – такое зрелище наверняка поразит воображение даже самых требовательных посетителей.

По словам Майка Кослы, топ-менеджера LG Business Solutions USA, последняя модель CLOi ServeBot знаменует новую эру в автоматизации сферы услуг. Оснащенный передовыми технологиями ИИ, коммуникации и управления, этот робот призван оптимизировать рабочие процессы в гостиничном бизнесе и медицинских учреждениях.

Помимо основных функций, CLOi ServeBot может выступать в роли электронного "поводыря" для людей с нарушениями зрения, находясь под контролем искусственного интеллекта. Интересно, что 10,1-дюймовые экраны на корпусе роботов могут использоваться как мобильные рекламные площадки, что открывает новые горизонты в сфере цифрового маркетинга. Похоже, роботизация достигла того уровня, когда автономные помощники не только выполняют свои прямые обязанности, но и становятся носителями рекламного контента.