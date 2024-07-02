Самый мощный телескоп в мире выявил необычную структуру над Большим Красным Пятном.

Астрономы использовали космический телескоп имени Джеймса Уэбба (JWST), принадлежащий НАСА и Европейскому космическому агентству (ЕКА), чтобы детально рассмотреть ранее невиданные области над культовым пятном Юпитера.

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Юпитер явлется крупнейший газовый гигант в нашей Солнечной системе и хорошо виден в ночном небе. Однако детальное изучение его верхней атмосферы до настоящего времени представляло собой сложную задачу, пока на помощь не пришел JWST. Благодаря передовым инфракрасным инструментам телескопа Уэбба, астрофизики смогли провести беспрецедентно точное исследование малоизученной области, результаты которого опубликованы в престижном научном издании Nature Astronomy.

Согласно результатам исследования, группа ученых обнаружила над Большим Красным Пятном - гигантским штормом, способным поглотить целую Землю - "множество сложных структур, включая темные дуги и яркие пятна", как их описывает космическое агентство. В своем блоге ЕКА сообщает, что эти образования представляют собой "атмосферные волны", похожие по строению на морские волны, разбивающиеся о берег.

Ведущий исследователь проекта, Хенрик, поясняет: "Выявленные структуры могут быть результатом действия гравитационных волн, аналогичных тем, что создают рябь на песчаном пляже. Они зарождаются в глубинах бурной нижней атмосферы вокруг Большого Красного Пятна и, поднимаясь вверх, трансформируют структуру и излучение верхних атмосферных слоев".

Научная группа также отметила, что подобные атмосферные феномены иногда наблюдаются и на Земле, но в значительно меньших масштабах. Исследователи планируют продолжить наблюдения за этими атмосферными волнами с помощью телескопа Уэбба, чтобы изучить их динамику в верхней атмосфере Юпитера, а также улучшить понимание энергетических процессов в этой области и их изменений во времени.

Данное открытие не только расширяет наши знания о крупнейшей планете Солнечной системы, но и демонстрирует огромный потенциал телескопа Джеймса Уэбба в исследовании космических объектов.