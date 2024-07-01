Новая серия кулеров Hydroshift от Lian Li имеет скрытые трубки, расположенные вдоль боковой части радиатора.

Lian Li - китайский производитель компьютерных комплектующих, представил новую линейку систем охлаждения центральных процессоров формата AIO (все в одном) под названием Hydroshift. Отличительной чертой новых кулеров является инновационная система скрытых трубок, проходящих вдоль боковой стороны радиатора.

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В настоящее время для сборщиков персональных компьютеров одной из главных задач является скрытие проводов. Мы не успокоимся, пока нигде не будет видно ни одного кабеля, и мы будем довольны только тогда, когда сквозь боковую панель будет видно только наше "драгоценное" оборудование. Однако готовые системы жидкостного охлаждения (СЖО) часто нарушают эту гармонию своими громоздкими трубками, протянутыми от радиатора к процессорному блоку. Компания Lian Li сделала шаг к давней мечте, предложив элегантное решение проблемы громоздких трубок, которые обычно портили эстетику системы. Скрытые в специальном отделении трубки Hydroshift не только не бросаются в глаза, но и обеспечивают свободу в выборе компоновки компонентов внутри корпуса.

Название Hydroshift отражает ключевую особенность новой линейки СЖО — смещение входных и выходных трубок в специальный канал вдоль радиатора. Традиционно в системах жидкостного охлаждения шланги идут напрямую от радиатора к водоблоку для обеспечения беспрепятственного потока жидкости. Инженеры Lian Li применили "серверный" тип гофрированных трубок, позволяющий прокладывать крутые изгибы без ущерба для циркуляции жидкости. Благодаря специальным поворотным соединениям под прямым углом на обоих концах, трубки можно плотно прижать к радиатору и провести через защитный корпус перед подключением к процессорному водоблоку.

Новый инновационный подход позволяет практически полностью скрыть трубки от придирчивых глаз. Несмотря на то, что они по-прежнему соединяют радиатор с водоблоком, их присутствие становится гораздо менее заметным. Стоит отметить, что такое решение оптимально подходит при установке радиатора над материнской платой, что не всегда возможно в корпусах формата ATX из-за ограниченного пространства. При фронтальном монтаже радиатора эффект маскировки может быть менее выраженным, если трубкам приходится преодолевать значительное расстояние до водоблока.

Lian Li предлагает геймерам три версии кулеров Hydroshift: 360S, 360R и 360TL. Все три кулера также оснащены ЖК-дисплеем на верхней части водяного блока, но при диагонали 2,88 дюйма (7,3 см) и разрешении 480x480 вряд ли получится разобрать отображаемую информацию издалека. Хорошей новостью является то, что отображаемую информацию на ЖК-дисплее можно настроить с помощью дополнительного программного обеспечения. По данным Techpowerup, системы жидкостного охлаждения Hydroshift S, R и TL поступят в продажу 28 июня по цене 179,99, 199,99 долларов и 259,99 долларов США соответственно.