На чемпионате мира по футболу FIFAe участники будут соревноваться в турнире, где главной игрой станет футбольный экшен Rocket League на реактивных машинах.

ФИФА, как всем известно, является руководящим органом самого популярного в мире вида спорта – футбола. На протяжении многих лет данная организация поддерживала развитие киберспорта, хотя в основном это касалось традиционных виртуальных футбольных игр, таких как бывшая серия Electronic Arts FIFA.

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Если вы поклонник соревновательных игр на персональном компьютере или консоли, то наверняка знаете о Rocket League — невероятно популярной игре, напоминающей футбол, где вы управляете автомобилями, которые пытаются толкать и бить огромный мяч, чтобы забить гол.

Согласно недавнему объявлению в социальных сетях, ФИФА в этом году проведет первый Чемпионат Мира по Rocket League. Подобно реальному Чемпионату мира по футболу, в турнире сойдутся сборные разных стран, чтобы выяснить, кто же станет сильнейшим.

В соревнованиях примут участие 16 национальных команд, в каждой из которых будет по три игрока и один запасной. При формировании списка участников ФИФА будет ориентироваться на существующие крупные турниры по Rocket League. Участвующие члены-ассоциации, в свою очередь, смогут провести квалификационные отборочные игры в своих странах.

«Внедрение Rocket League в Кубок мира FIFAe открывает новую главу в истории киберфутбола, предоставляя членам-ассоциациям FIFA возможность состязаться на одной из самых востребованных киберспортивных арен современности," — поделился в официальном заявлении Кристиан Фольк, возглавляющий направление цифрового футбола и игровой индустрии в FIFA. "Этот судьбоносный альянс демонстрирует нашу непоколебимую решимость расширять границы футбольного киберспорта и продолжать создавать масштабные платформы, где все энтузиасты смогут проявить свое мастерство и добиться признания».