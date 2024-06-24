Компания Microsoft подтвердила, что ее эксперимент с подводным центром обработки данных, известный как проект Natick, прекратил свою работу. Несмотря на то, что проект был признан успешным и соответствовал внутренним стандартам Microsoft, подводное тестирование прототипа было остановлено в 2020 году. На данный момент проект официально закрыт.
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Согласно статье на портале Data Center Dynamics, глава отдела Microsoft Cloud Operations + Innovation (CO+I) Ноэль Уолш дала положительную оценку результатам проекта Natick. "Наши специалисты приложили немало усилий, и эксперимент оказался успешным, — поделилась она. Мы получили ценные сведения о функционировании оборудования в подводных условиях, влиянии колебаний и их эффекте на серверные системы. Наши наработки найдут применение в наших будущих проектах".
Экспериментальный проект Natick был задуман как эффективное решение проблемы колоссальных затрат на охлаждение, характерных для традиционных дата-центров. Наземные серверы, которые сейчас используются для облачных сервисов и искусственного интеллекта, требуют мощных систем кондиционирования и охлаждения, которые позволяют избегать перегрева. Но традиционное охлаждение не только очень дорого обходится операторам (что, безусловно, отражается на росте цен для потребителей), но и негативно влияет на мировую энергосистему и окружающую среду. Целью проекта Natick было проверить, смогут ли подводные дата-центры использовать преимущества окружающей их холодной воды и заполняющего экспериментальную капсулу инертного азота. Поскольку азот менее реактивен, чем кислород, Microsoft предполагала, что его использование повысит надежность работы капсулы.
Ожидания Microsoft оправдались. В 2018 году компания развернула проект Natick у побережья Шотландии, погрузив 855 серверов и оставив их под водой чуть более чем на два года. За это время вышли из строя только шесть подводных серверов по сравнению с восемью из 135 серверов, оставленных работать на суше. Это 0,7% потерь под водой против 5,9% потерь на суше.
Как сообщается на веб-странице Project Natick, компания следит Microsoft за тем, чтобы компоненты эксперимента были утилизированы надлежащим образом, а морское дно было возвращено в исходное состояние. Пока неизвестно, собирается ли Microsoft после успешного эксперимента развернуть более масштабную версию Project Natick. С одной стороны, следующий проект мог бы стать ответом на 1433-тонный подводный центр обработки данных Китая, развернутый у острова Хайнань в декабре. Однако у Microsoft есть и другие приоритеты в сфере дата-центров, в том числе партнерство с OpenAI на сумму 100 миллиардов долларов.
В ходе беседы с корреспондентом Data Center Dynamics Ноэль Уолш не стала раскрывать конкретные планы отдела CO+I. «На данном этапе мы концентрируем наши усилия на определенных задачах, — пояснила она. Безусловно, мы продолжим экспериментировать, вести инновационные разработки и применять полученный опыт в различных сферах. Однако сейчас наша стратегия предполагает более узконаправленный подход к реализации приоритетных инициатив».