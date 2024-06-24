Проект Natick оказался успешным доказательством новой концепции, но теперь Microsoft нацелена на более масштабные и амбициозные проекты.

Компания Microsoft подтвердила, что ее эксперимент с подводным центром обработки данных, известный как проект Natick, прекратил свою работу. Несмотря на то, что проект был признан успешным и соответствовал внутренним стандартам Microsoft, подводное тестирование прототипа было остановлено в 2020 году. На данный момент проект официально закрыт.

реклама

Согласно статье на портале Data Center Dynamics, глава отдела Microsoft Cloud Operations + Innovation (CO+I) Ноэль Уолш дала положительную оценку результатам проекта Natick. "Наши специалисты приложили немало усилий, и эксперимент оказался успешным, — поделилась она. Мы получили ценные сведения о функционировании оборудования в подводных условиях, влиянии колебаний и их эффекте на серверные системы. Наши наработки найдут применение в наших будущих проектах".

Экспериментальный проект Natick был задуман как эффективное решение проблемы колоссальных затрат на охлаждение, характерных для традиционных дата-центров. Наземные серверы, которые сейчас используются для облачных сервисов и искусственного интеллекта, требуют мощных систем кондиционирования и охлаждения, которые позволяют избегать перегрева. Но традиционное охлаждение не только очень дорого обходится операторам (что, безусловно, отражается на росте цен для потребителей), но и негативно влияет на мировую энергосистему и окружающую среду. Целью проекта Natick было проверить, смогут ли подводные дата-центры использовать преимущества окружающей их холодной воды и заполняющего экспериментальную капсулу инертного азота. Поскольку азот менее реактивен, чем кислород, Microsoft предполагала, что его использование повысит надежность работы капсулы.

Экспериментальная капсула проекта Natick после поднятия со дна моря.

Ожидания Microsoft оправдались. В 2018 году компания развернула проект Natick у побережья Шотландии, погрузив 855 серверов и оставив их под водой чуть более чем на два года. За это время вышли из строя только шесть подводных серверов по сравнению с восемью из 135 серверов, оставленных работать на суше. Это 0,7% потерь под водой против 5,9% потерь на суше.

Как сообщается на веб-странице Project Natick, компания следит Microsoft за тем, чтобы компоненты эксперимента были утилизированы надлежащим образом, а морское дно было возвращено в исходное состояние. Пока неизвестно, собирается ли Microsoft после успешного эксперимента развернуть более масштабную версию Project Natick. С одной стороны, следующий проект мог бы стать ответом на 1433-тонный подводный центр обработки данных Китая, развернутый у острова Хайнань в декабре. Однако у Microsoft есть и другие приоритеты в сфере дата-центров, в том числе партнерство с OpenAI на сумму 100 миллиардов долларов.

В ходе беседы с корреспондентом Data Center Dynamics Ноэль Уолш не стала раскрывать конкретные планы отдела CO+I. «На данном этапе мы концентрируем наши усилия на определенных задачах, — пояснила она. Безусловно, мы продолжим экспериментировать, вести инновационные разработки и применять полученный опыт в различных сферах. Однако сейчас наша стратегия предполагает более узконаправленный подход к реализации приоритетных инициатив».