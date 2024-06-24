Новая функция будет предупреждать пользователей о высоких температурах и давать советы по охлаждению устройства.

Современные смартфоны фактически являются карманными суперкомпьютерами, которые оснащены высокопроизводительными многоядерными центральными процессорами, мощными графическими процессорами и встроенными сотовыми модемами. Главным недостатком такой мощности является то, что современные смартфоны могут перегреваться, что может привести к повреждению комплектующих. Аппаратное и программное обеспечение может принимать определенные меры для решения этой проблемы, но, как сообщается, компания Google ищет дополнительные методы управления температурой на телефонах Pixel, заблаговременно информируя о них пользователей с помощью новой функции под названием Adaptive Thermal (Адаптивное охлаждение).

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Официально новая функция еще не анонсирована, однако портал Android Authority тщательно изучил недавно обновленной APK-файл и обнаружил предпосылки появления "Адаптивного охлаждения". Новый код скрыт в приложении Device Health Services (Службы здоровья устройства, версия 1.27). В нем упоминаются несколько "экстренных уведомлений", которые могут появиться, когда Pixel слишком сильно нагревается.

Перегрев смартфона является весьма распространенной проблемой и не только компании Google. Другим производителям телефонов, таким как Apple, также приходится бороться с перегревом. Когда смартфон становится опасно горячим, он может снизить скорость работы процессора или отключить такие функции, как фото и видеосъемка, чтобы снизить температуру. В крайних случаях возможно автоматическое выключение устройства. "Адаптивное охлаждение", по всей видимости, даст пользователям возможность ускорить процесс охлаждения за счет прозрачности в отношении системной производительности.

Экстренные уведомления будут появляться с предупреждением "Ваш телефон нуждается в охлаждении" и ссылкой для получения дополнительной информации. Новые "рекомендации" предоставят пользователям возможность следить за тепловым состоянием смартфона и предупреждать о различных способах, которыми их телефон может стать полезным в процессе охлаждения. Также будут предлагаться советы по ускорению этого процесса, такие как: избегание прямых солнечных лучей, улучшение циркуляции воздуха вокруг устройства, закрытие камеры и завершение энергоемких приложений.

Пока оповещения активны, Pixel будет включать временную службу мониторинга температуры, которая обновляется каждые пять минут. Если устройство не начнет охлаждаться, "Адаптивное охлаждение" перейдет в "аварийный режим" при достижения 52 градусов Цельсия. Точный характер аварийного режима пока неизвестен, но эксперт по операционной системе Android Мишаал Рахман предполагает, что "Адаптивное охлаждение" отключит еще больше функций в этом режиме. Если телефон достигнет 55 градусов Цельсия, "Адаптивное охлаждение" снова выдаст уведомление, но уже с предупреждением о предстоящем выключении с 30-секундным обратным отсчетом.

Скорее всего, данная функция станет одной из ключевых в рамках будущего обновления Pixel Feature Drop. Мы пока не знаем, когда это произойдет, но с большой вероятностью до конца лета, чтобы пользователи смогли протестировать на деле новую функцию. "Адаптивное охлаждение" не будет требовать от пользователей никаких действий - вы можете игнорировать уведомление и продолжать использовать телефон в обычном режиме. Если вы хорошо понимаете взаимосвязь между температурой и производительностью, то "Адаптивное охлаждение" не должно вызвать у вас дискомфорт при своем появлении.