Агентство перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США выделило исследователям 1 миллион долларов на разработку «квантового лазера» для военных целей.

Команда перспективных учёных получила финансирование в виде миллионного гранта от Агентства перспективных исследовательских проектов при Министерстве обороны Соединённых Штатов (известного как DARPA) для разработки инновационного "квантового лазера". Данный проект, объединяющий передовые достижения квантовой физики и лазерных технологий, призван расширить возможности американских военных в области высокотехнологичных вооружений.

реклама

Как стало известно из достоверных источников, оборонное агентство DARPA выделило солидное финансирование в размере одного миллиона долларов США на двухлетний период. Получателем этих средств стал Юнг-Цунг Шен, занимающий должность доцента на кафедре электротехники и системной инженерии, носящей имя Престона М. Грина. Цель проекта - разработка инновационного устройства под официальным названием "квантовый фотонно-димерный лазер". Ожидается, что это инновационное изобретение сможет производить интенсивный и сфокусированный световой поток, обладающий уникальной способностью подстраиваться под различные атмосферные явления, включая плотный туман.

Традиционные виды лазеров испытывали бы трудности в тумане, но благодаря использованию квантовой запутанности новый лазер может применяться для военных целей, таких как наблюдение и защищенная связь в неблагоприятных условиях. Как же это работает? Квантовая запутанность — это корреляция между фотонами, или частицами света. Когда фотон проходит через атмосферу, она повреждает его, но когда он запутан с другим фотоном, они способны более эффективно защищать друг друга, тем самым сохраняя жизненно важную информацию.

"В процессе своего движения фотоны выступают носителями закодированных данных, однако атмосферная среда оказывает на них крайне разрушительное воздействие", — пояснил профессор Шен. "Интересно то, что при объединении двух фотонов в пару, несмотря на продолжающееся влияние атмосферы, они обретают способность к взаимной защите. Благодаря этому феномену удается сохранить часть критически важной фазовой информации, которая в противном случае была бы безвозвратно утеряна".

В ходе исследований в лаборатории профессора Шена было обнаружено, что при "склеивании" двух фотонов разного цвета образуется фотонный димер, который можно адаптировать к конкретным атмосферным условиям. Склеенные фотоны формируют гораздо более сфокусированный пучок света с повышенной энергией и эффективностью.

"Уникальность этого проекта заключается в его двойной направленности: на генерацию этих новых сильно коррелированных квантовых фотонных состояний и на разработку теоретической базы и продвинутых алгоритмов для их эффективного обнаружения", - сообщил профессор Шен. - "Это может потенциально революционизировать квантовую визуализацию и связь".