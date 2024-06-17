Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Производитель ПК-комплектующих DeepCool попал под санкции за продажу оборудования в Россию
Китайская компания может прекратить свою деятельность в США и Европе.

Пекинская компания DeepCool, специализирующаяся на производстве компьютерных комплектующих, попала под санкции США за нарушение санкционного режима и продажу запрещенных товаров в Россию. DeepCool хорошо известна всему миру своими системами охлаждения, блоками питания и компьютерными корпусами. Представители Пентагона заявили, что китайская компания осуществляла поставки компьютерной продукции российским предприятиям, участвующим в специальной военной операции на Украине. Новые санкции в отношении DeepCool стали частью масштабных мер, предпринятых американским правительством для ослабления военного потенциала России.

реклама

Государственный департамент США объявил о новых санкциях, опубликовав названия более 100 компаний и имена частных лиц, нарушивших американские санкции. Перечень товаров, предположительно проданных российским компаниям, включает в себя элементы из "Общего списка товаров высокого приоритета" (CHPL), среди которых микросхемы, транзисторы и различные электронные компоненты. DeepCool обвиняется в продаже контрабанды на сумму более 1 миллиона долларов двум российским компаниям: транспортной и производящей компьютеры (по данным Tom's Hardware).

В настоящее время продукция DeepCool по-прежнему доступна для продажи в США, однако ее дальнейшая судьба на американском рынке остается неопределенной.

В заявлении американского правительства не уточняется номенклатура проданных товаров (блоки питания или системы водяного охлаждения), но подчеркивается, что санкции нацелены на товары двойного назначения, которые могут быть использованы Россией в военных целях. DeepCool фигурирует в списке как BEIJING DEEPCOOL Industries с пометкой о деятельности компании в "технологическом" секторе экономики Российской Федерации. Другие компании, подпавшие под санкции, относятся к различным отраслям, от аэрокосмической до производственной.

Последствия для американского подразделения DeepCool могут быть весьма серьезными. В заявлении говорится, что предприятия, включенные в санкционный список, фактически лишаются возможности вести бизнес на территории США. Это означает, что американское отделение DeepCool, скорее всего, не сможет взаимодействовать со своей китайской штаб-квартирой, где расположены производственные мощности компании.

Учитывая наложенное "наказание", будущее американского подразделения DeepCool под вопросом. Хотя продукция компании по-прежнему доступна на популярных сайтах электронной торговли (Amazon, Newegg), американским геймерам рекомендуют воздержаться от покупки товаров этой компании, пока не станет известно, будет ли в будущем осуществляться поддержка и гарантия на территории США.

#россия #сша #китай #deepcool
Источник: tomshardware.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стало известно, на что способен принятый на вооружение новый истребитель F-15EX Eagle II
5
Умный шлем стоимостью 400 тысяч долларов делает истребители F-35 прозрачными
7
«Антивирус Касперского» для Android теперь будет уведомлять пользователей о попытках слежки через Bluetooth
+
Утечка геймплея GTA 6 показала, что переключение между героями в игре будет почти мгновенным
4
В Подмосковье построят еще один крупный завод по производству спецтехники
+
Солнечная панель, установленная в 1992 году, сумела сохранить 79,5% своей первоначальной мощности
5
В западной прессе считают Lada Iskra обычным клоном Логана и типичной кражей чертежей
9
По мнению эксперта, проблемы с процессорами Intel невозможно решить на программном уровне
7
Мелони: Страны ЕС не будут «напрямую» участвовать в кредите для Украины на $50 миллиардов
1
Минобороны: Российские подразделения взяли под контроль населённый пункт Загорное
3
Россия впервые за два года заняла место США по поставкам газа в Европу, укрепившись в роли лидера
4
Google Pixel 9 с Tensor G4 прошел тесты Geekbench 6
2
КамАЗ разработал свою собственную автоматическую коробку передач
1
Microsoft рекомендует не бояться переходить с Windows 10 на Windows 11 и развенчивает «мифы»
10
Израиль представил новый "блуждающий" беспилотник Orbiter 2 LM
+
В Японии представили технологию изменения голоса, которая преобразует крик в спокойный тон
1
ВМС США отслеживали российскую атомную подводную лодку у своих берегов
1
Бывшая сотрудница Neuralink подал на компанию в суд, утверждая, что ей приходилось работать с болеющими герпесом обезьянами
5
AFOX представляет три новые модели Radeon RX 6x50 спустя более двух лет после запуска серии
1
Украинцев предупредили, что ситуация в энергосистеме будет усугубляться
1

Популярные статьи

Forbes: Украина теряет драгоценные штурмовики Су-25 под ударами российских «Ланцетов»
9
Core i7-4770K vs Core i7-14700K – сколько fps в играх прибавили процессоры Intel за 10 лет
45
Мое мнение о фильме Фуриоса: Хроники Безумного Макса
6
16 ГБ ОЗУ в ПК больше не актуально — смотрим, сколько памяти выбирают покупатели летом 2024 года
44
ТОП лучших игровых видеокарт в различных ценовых сегментах на лето 2024 года
38
ТОП-7 причин, почему Poco F6 – один из лучших смартфонов 2024 года
17
Итоги гоночного уик-энда 15-16 июня
2
Мое мнение о сериале Fallout
21
СМИ: Отказ от мирного плана Путина раскрывает истинные мотивы Запада на Украине
104
5 причин, по которым я перестал оптимизировать и тонко настраивать Windows и вам не советую
9

Сейчас обсуждают

corsi
20:29
И боюсь спросить, каков результат саммита? Даже по этим трем вопросам? Опять немощные лидеры Запада собрались и жиденько какнули на бумажки, которые сами и будут читать?
Итоги «саммита мира» в Швейцарии 16 - 17 июня
Антон Бракоренко
20:29
Дадада, а все равно Даша - это донатная помойка))) Она сама так сказала)))
Выясняем, сколько фейков было в последнем ролике популярных белорусских блогеров
Антон Тутынин
20:26
Что есть "двухслотовый блок питания"? Опять редактор не читает, что выкладыввет?
ASRock представила видеокарты Radeon RX 7900 XTX и 7900 XT с разъемом 12V-2 и двухслотовым дизайном
FelsheR-BANZzZzZz
20:26
Вот на даче комп стоит - для DDR2 800 какие тайминги по дефолту. У амд свои будут, но не cl4 точно. Память на атлоне разогнана по таймингам. И все равно интел дернуть не шмогла?)))
Выясняем, почему AMD делает процессоры лучше, чем Intel на примере Ryzen 5 7600X и Core i5-14400
KAA
20:25
32 вполне могу заполнить, торрент, куча страничек в браузере и сверху еще игру. Когда у меня было 16гб, это был реально ад. 64 это уже с хорошим запасом.
16 ГБ ОЗУ в ПК больше не актуально — смотрим, сколько памяти выбирают покупатели летом 2024 года
vl
20:22
опять этот ноль на материнской плате сэкономил, есть же платы с нормальным охладом, почему не ставит в сборку ?.
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Июнь)
Лаврентий Берия
20:20
Быдло ? А ты-то что? Удобрение, 6лядь..
Forbes: Украина теряет драгоценные штурмовики Су-25 под ударами российских «Ланцетов»
Gigavoltt
20:19
В 2008 году я тоже сидел и часа 2-4 настраивал переустановленную Винду,потом Акронисом сохранял образ системы и т.д. Система довольно часто слетала из-за вирусов и битых секторов на HDD . И ее часто...
5 причин, по которым я перестал оптимизировать и тонко настраивать Windows и вам не советую
Акшай Кумар
20:15
О, ещё один вафлёр
Российский рифлер Данил Крышковец стал лучшим игроком BLAST Premier по CS 2
От LoL до KeK один шаг
20:14
"тут всегда точно" Твой пруф - говно, это точно)))
Выясняем, почему AMD делает процессоры лучше, чем Intel на примере Ryzen 5 7600X и Core i5-14400
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем