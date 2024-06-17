Китайская компания может прекратить свою деятельность в США и Европе.

Пекинская компания DeepCool, специализирующаяся на производстве компьютерных комплектующих, попала под санкции США за нарушение санкционного режима и продажу запрещенных товаров в Россию. DeepCool хорошо известна всему миру своими системами охлаждения, блоками питания и компьютерными корпусами. Представители Пентагона заявили, что китайская компания осуществляла поставки компьютерной продукции российским предприятиям, участвующим в специальной военной операции на Украине. Новые санкции в отношении DeepCool стали частью масштабных мер, предпринятых американским правительством для ослабления военного потенциала России.

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Государственный департамент США объявил о новых санкциях, опубликовав названия более 100 компаний и имена частных лиц, нарушивших американские санкции. Перечень товаров, предположительно проданных российским компаниям, включает в себя элементы из "Общего списка товаров высокого приоритета" (CHPL), среди которых микросхемы, транзисторы и различные электронные компоненты. DeepCool обвиняется в продаже контрабанды на сумму более 1 миллиона долларов двум российским компаниям: транспортной и производящей компьютеры (по данным Tom's Hardware).

В настоящее время продукция DeepCool по-прежнему доступна для продажи в США, однако ее дальнейшая судьба на американском рынке остается неопределенной.

В заявлении американского правительства не уточняется номенклатура проданных товаров (блоки питания или системы водяного охлаждения), но подчеркивается, что санкции нацелены на товары двойного назначения, которые могут быть использованы Россией в военных целях. DeepCool фигурирует в списке как BEIJING DEEPCOOL Industries с пометкой о деятельности компании в "технологическом" секторе экономики Российской Федерации. Другие компании, подпавшие под санкции, относятся к различным отраслям, от аэрокосмической до производственной.

Последствия для американского подразделения DeepCool могут быть весьма серьезными. В заявлении говорится, что предприятия, включенные в санкционный список, фактически лишаются возможности вести бизнес на территории США. Это означает, что американское отделение DeepCool, скорее всего, не сможет взаимодействовать со своей китайской штаб-квартирой, где расположены производственные мощности компании.

Учитывая наложенное "наказание", будущее американского подразделения DeepCool под вопросом. Хотя продукция компании по-прежнему доступна на популярных сайтах электронной торговли (Amazon, Newegg), американским геймерам рекомендуют воздержаться от покупки товаров этой компании, пока не станет известно, будет ли в будущем осуществляться поддержка и гарантия на территории США.