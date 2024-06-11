В сети появился всего лишь один бенчмарк, причем на раннем этапе разработки, но результаты выглядят многообещающе.

На прошлой неделе компания AMD открыла выставку Computex, представив два мобильных процессора Zen 5 под названием Ryzen AI 9 300-й серии. Как обычно бывает на таких презентациях, AMD продемонстрировала собственные бенчмарки, показывающие улучшения производительности от поколения к поколению по сравнению с Zen 4. Теперь мы ждем результатов независимых тестов производительности, чтобы увидеть, как эти чипы покажут себя в реальных условиях. В связи с этим, один китайский пользователь поделился результатом бенчмарка флагманского процессора Ryzen AI 9 HX 370, и показатели производительности выглядят впечатляющими по сравнению с Zen 4.

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По данным Wccftech, Ryzen AI 9 HX 370 был протестирован в игровом ноутбуке Asus TUF. Напомним, что этот процессор имеет 12 ядер и 24 потока, реализованных в гибридной архитектуре, которая сочетает высокопроизводительные и энергоэффективные ядра, что является первым подобным случаем для AMD в мобильном сегменте. Данный процессор оснащен четырьмя ядрами Zen 5 и восемью ядрами Zen 5c, 36 МБ кэша L2 и L3, а также графическим процессором Radeon 890M, также известным как RDNA 3+. В китайском видеоролике демонстрировался тест CPU-Z, где новый чип Ryzen превзошел своего предшественника Zen 4 как в одноядерном, так и в многоядерном тестах с заметным отрывом.

В ходе презентации AMD заявила, что архитектура Zen 5 обеспечивает в среднем 16% прирост инструкций на такт (IPC) по сравнению с Zen 4. Это утверждение, кажется, полностью соответствует действительности. В одноядерном тесте CPU-Z новый Ryzen набрал 798,6 баллов против 700 баллов у предыдущего флагманского Ryzen 9 8945HS. Это составляет около 14% прироста производительности, что достаточно близко к заявленным 16%. Особенно примечательно, что оба процессора произведены по 4-нм техпроцессу TSMC и имеют максимальный тепловой пакет 54 Вт, то есть единственное различие - архитектура и увеличенный объем кэш-памяти у Zen 5 (36 МБ против 24 МБ).

AMD заявила, что легко превзойдет процессоры Intel Meteor Lake, а также чипы Apple M3 и Qualcomm X Elite.Что касается многоядерной производительности, процессор Zen 5 набрал 8893,6 балла по сравнению с 7098 баллом для чипа Zen 4, что означает впечатляющий прирост производительности на 25%. Одной из причин повышения производительности является то, что Ryzen AI 9 HX 370 имеет 24 потока по сравнению с 16 у предыдущего флагмана, поэтому ядра AMD Zen 5c могли сыграть важную роль в этом конкретном тесте. В отличие от мобильных процессоров Intel, ядра Zen 5C AMD поддерживают два потока на ядро, как это раньше делала технология Hyper-Threading от Intel, но теперь компания отказалась от нее в пользу эффективности в Lunar Lake.

Новые мобильные процессоры AMD поступят в розничную продажу ноутбуков в июле, поэтому вскоре мы увидим реальные показатели производительности. К сожалению, чипы Intel Lunar Lake, вероятнее всего, появятся гораздо позже в этом году. Летом AMD сразится с Apple и Qualcomm в битве так называемых "ПК с искусственным интеллектом".