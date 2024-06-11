Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Первый бенчмарк AMD Ryzen AI 9 370 HX показал значительный прирост по сравнению с Zen 4
В сети появился всего лишь один бенчмарк, причем на раннем этапе разработки, но результаты выглядят многообещающе.

На прошлой неделе компания AMD открыла выставку Computex, представив два мобильных процессора Zen 5 под названием Ryzen AI 9 300-й серии. Как обычно бывает на таких презентациях, AMD продемонстрировала собственные бенчмарки, показывающие улучшения производительности от поколения к поколению по сравнению с Zen 4. Теперь мы ждем результатов независимых тестов производительности, чтобы увидеть, как эти чипы покажут себя в реальных условиях. В связи с этим, один китайский пользователь поделился результатом бенчмарка флагманского процессора Ryzen AI 9 HX 370, и показатели производительности выглядят впечатляющими по сравнению с Zen 4.

реклама

По данным Wccftech, Ryzen AI 9 HX 370 был протестирован в игровом ноутбуке Asus TUF. Напомним, что этот процессор имеет 12 ядер и 24 потока, реализованных в гибридной архитектуре, которая сочетает высокопроизводительные и энергоэффективные ядра, что является первым подобным случаем для AMD в мобильном сегменте. Данный процессор оснащен четырьмя ядрами Zen 5 и восемью ядрами Zen 5c, 36 МБ кэша L2 и L3, а также графическим процессором Radeon 890M, также известным как RDNA 3+. В китайском видеоролике демонстрировался тест CPU-Z, где новый чип Ryzen превзошел своего предшественника Zen 4 как в одноядерном, так и в многоядерном тестах с заметным отрывом.

В ходе презентации AMD заявила, что архитектура Zen 5 обеспечивает в среднем 16% прирост инструкций на такт (IPC) по сравнению с Zen 4. Это утверждение, кажется, полностью соответствует действительности. В одноядерном тесте CPU-Z новый Ryzen набрал 798,6 баллов против 700 баллов у предыдущего флагманского Ryzen 9 8945HS. Это составляет около 14% прироста производительности, что достаточно близко к заявленным 16%. Особенно примечательно, что оба процессора произведены по 4-нм техпроцессу TSMC и имеют максимальный тепловой пакет 54 Вт, то есть единственное различие - архитектура и увеличенный объем кэш-памяти у Zen 5 (36 МБ против 24 МБ).

AMD заявила, что легко превзойдет процессоры Intel Meteor Lake, а также чипы Apple M3 и Qualcomm X Elite.Что касается многоядерной производительности, процессор Zen 5 набрал 8893,6 балла по сравнению с 7098 баллом для чипа Zen 4, что означает впечатляющий прирост производительности на 25%. Одной из причин повышения производительности является то, что Ryzen AI 9 HX 370 имеет 24 потока по сравнению с 16 у предыдущего флагмана, поэтому ядра AMD Zen 5c могли сыграть важную роль в этом конкретном тесте. В отличие от мобильных процессоров Intel, ядра Zen 5C AMD поддерживают два потока на ядро, как это раньше делала технология Hyper-Threading от Intel, но теперь компания отказалась от нее в пользу эффективности в Lunar Lake.

Новые мобильные процессоры AMD поступят в розничную продажу ноутбуков в июле, поэтому вскоре мы увидим реальные показатели производительности. К сожалению, чипы Intel Lunar Lake, вероятнее всего, появятся гораздо позже в этом году. Летом AMD сразится с Apple и Qualcomm в битве так называемых "ПК с искусственным интеллектом".

#amd #zen 4 #zen 5 #amd ryzen ai 9 370 hx
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Зарубежные покупатели Radeon RX 7700/7800 XT получат в подарок игры общей стоимостью до 170 долларов
Менеджер AMD подтвердил, что Ryzen 7 7800X3D в играх быстрее Ryzen 7 9700X
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украинская компания создала дрон Raybird с возможностью полёта до 2500 км и 28 часами в воздухе
12
Xiaomi назвала смартфоны, которые получат Android 16, Android 17 и Android 18 на базе HyperOS
10
Российский дрон сразился с бронированной версией «Бабы-Яги» ВСУ и вышел из борьбы победителем
1
В России налажено серийное производство твердосплавного режущего инструмента для нужд машиностроения
19
Reuters: Во время полёта к МКС на космическом корабле Starliner произошли четыре утечки гелия
2
Показан новый трейлер игры STALKER 2
1
Asia Times: Для военных РФ американский танк Abrams представляет весьма лёгкую цель
+
Создатель Telegram объяснил, почему он пользуется телефоном Samsung за 170 евро
2
ВКС России получили партию учебно-боевых самолётов Як-130
3
Рособоронэкспорт проведёт презентацию отечественных боевых вертолетов на форуме Helirussia 2024
+
Складной iPhone появится раньше, чем ожидалось и не будет похож на Galaxy Z Fold 5
+
Эксперт Дандыкин заявил, что ВСУ приходится отступать из Часова Яра из-за переброски сил под Харьков
+
Завершился финальный коммерческий полет космоплана VSS Unity
1
Почему выборы в Европе ничего не изменят, а антироссийский курс Европарламента станет ещё жёстче
1
Realme GT7 Pro станет первым смартфоном на базе Snapdragon 8 Gen 4
+
На выставке HeliRussia-2024 показали первый белорусский ударный дрон Hunter с ракетами и пулемётом
+
На фоне презентации новой гиперзвуковой ракеты хуситы пообещали продолжать атаки на АУГ ВМС США
5
Инженерный образец AMD Ryzen 5 9600X работает на частоте 5,7 ГГц на всех ядрах
10
Раскрыты подробности о мобильных видеокартах NVIDIA GeForce RTX 50
+
Китайские 5-нм чипы окажутся в десять раз дороже выпущенных на Тайване
6

Популярные статьи

Разбираемся, не пора ли продавать старую видеокарту перед выходом линейки NVIDIA GeForce RTX 5000
171
"Abyss School" - не таких я помню школьниц (краткий обзор игры)
8
Итоги гоночного уик-энда 8-9 июня
2
Выбираем лучший процессор для мощного игрового ПК — 10 самых выгодных моделей в 2024 году
55
Ноутбук vs компьютер – как игровая сборка за 213 000р оказалась в 2 раза быстрее лэптопа за 285 000р
19
МВФ настоятельно призвал Вашингтон сократить растущий госдолг США
22
Core i9-14900KS vs Ryzen Threadripper PRO 7995WX – на что способен суперфлагман AMD в играх
5
Как работают телескопы - незаменимые инструменты всех астрономов
2
Топ-9 самых холодных мест на планете Земля
7
В случае конфликта с Китаем, ВВС США понесут огромные потери из-за отсутствия укрытий для самолётов
3

Сейчас обсуждают

Вячеслав Безруков
22:07
По этому поводу я вообще не парюсь. Зато задену богатых дрочеров.
GeForce RTX 5080 может сделать не слишком большой шаг вперёд по сравнению с RTX 4080
Дмитрий
22:06
не только сдэк. еще и майлру. и все все. помню прям из кеша мой пароль вытащили. я потом на сайтах со сливами смотрел прост окак скопированный а он достаточно сложный. как бы должен был зашифрован...
Кибербезопасность: Российский менеджер паролей для компаний
Windmark
22:05
Обычный рефреш , подтянут работу с памятью , частот 100мгц накинут , жор убавят и усё. Посмотрим выйдет ли 9500ф
Менеджер AMD подтвердил, что Ryzen 7 7800X3D в играх быстрее Ryzen 7 9700X
Дмитрий
22:01
Даже в России таких мониторов полно продается за 12-14к и не будет он стоить 8550. моники что на западе стоят допустим 1400 у нас все 180к лежат. а то и 200 да можно купить у перекупов на авито за...
AMD отказалась от поддержки своих новых процессоров серии Strix Point Ryzen AI 300 на Windows 10
Дмитрий
21:59
Всёравно их и в серую гонят как и бмв до сих пор. Не знаю зачем для кринжа собирать их из деталей на наших заводах. Делайте что то реально своё.
Китайские автопроизводители планируют уйти с рынка РФ из-за боязни попасть под новые американские санкции
ЧatoБoт
21:57
>В рамках усовершенствований доступности представлены опции, ориентированные на инклюзивность и комфорт всех игроков: от режимов для людей с цветовой слепотой до возможности отключения тряски камеры. ...
И трёх лет ждать не пришлось: технологичный шутер Atomic Heart получил поддержку трассировки лучей
Evgeny Chezarin
21:57
ГовноЕядра говноархитектуры работали на понижение производительности.
Выбираем лучший процессор для мощного игрового ПК — 10 самых выгодных моделей в 2024 году
Дмитрий
21:56
Китайская компания продолжает кринжевать и вызывать недоумение. 520 долларов за 8 гигов. ну и смехота. за такие бабищи можно на топовом железе смартфон с 12 взять. а не это непойми что из подвал...
Легендарная Nokia Lumia 920 вот-вот вернется в новой версии на базе Android
Дмитрий
21:54
Обновили циферки на новые понятно расходимсо
Менеджер AMD подтвердил, что Ryzen 7 7800X3D в играх быстрее Ryzen 7 9700X
Garthar
21:53
Господа комментаторы вы читать вообще умеет? Написано же "формальный выход" погуглите хотя бы что это слово означает
Китайские автопроизводители планируют уйти с рынка РФ из-за боязни попасть под новые американские санкции
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем