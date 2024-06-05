Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Asus представила блок питания мощностью 1600 Вт с магнитным OLED-дисплеем
Thor Titanium III даже имеет турбо-режим.

Компания Asus представила на выставке Computex свой новый блок питания ROG Thor 1600W Titanium III. По словам представителей тайваньской компании, это устройство высшего класса предназначено для игровых компьютеров топового уровня, поэтому оно обладает рядом интересных функций, включая некоторые, которые вы никогда не ожидали увидеть в блоке питания. Главным из них является магнитный OLED-дисплей, который отображает текущее состояние всей системы. Его можно легко снять и переместить в другое место для лучшей видимости.

реклама

Thor III обзавелся несколькими новыми функциями, которых не было у его предшественника. Thor II также имел OLED-дисплей, показывающий потребляемую мощность в реальном времени, но он был установлен на левой стороне для просмотра через прозрачную боковую панель, то есть его расположение было фиксированным. Новая версия оснащена аналогичным OLED-дисплеем, но он установлен на магнитной панели, поэтому его можно переместить на противоположную сторону блока питания, если ваш корпус имеет нестандартную конструкцию и требует его установки в противоположной ориентации. Кроме того, новая версия стала гораздо заметнее благодаря черному фону, что позволяет с первого взгляда увидеть потребляемую мощность в реальном времени.

Розовый разъем – это интеллектуальный стабилизатор напряжения, подключаемый к видеокарте для обеспечения стабильного потока питания. (Источник: Asus)

Thor III совместим с ATX 3.1, поэтому он соответствует новейшим стандартам подключения источников питания. Это означает, что у него есть два 16-контактных разъема для высокопроизводительных видеокарт Nvidia. Мы не уверены, зачем кому-то понадобится два из них, но теоретически вы можете подключить два графических процессора RTX 4090 и при этом у вас останется 700 Вт для остальных компонентов. Он также имеет полностью алюминиевый корпус для превосходного рассеивания тепла и даже имеет режим Turbo, который увеличивает скорость вращения вентиляторов, чтобы обеспечить охлаждение при выполнении ресурсоемких рабочих нагрузок.

Asus утверждает, что Thor III оснащен запатентованным «интеллектуальным стабилизатором напряжения», который подключается к видеокарте для обеспечения равномерного потока энергии, который, как мы предполагаем, работает только с графическими процессорами Asus. Блок питания также сертифицирован как 80 Plus Titanium, что является высшим рейтингом, возможным в классе 80 Plus. Как будто этого было недостаточно, он также имеет 10-летнюю гарантию, которая должна обеспечить вам душевное спокойствие.

Наконец, поскольку это продукт Asus Republic of Gamers, здесь есть RGB-подсветка, но, как всегда, вы можете отключить ее, если вам не нравится внешний вид диско-шара. Неизвестно, сколько будет стоить этот зверь, но мы предполагаем, что обойдется он в кругленькую сумму, а в продажу он поступит "в ближайшее время" по словам Asus.

#asus #блок питания #80 plus titanium #thor titanium iii
Источник: rog.asus.com
+
Написать комментарий (0)
Seasonic совместно с Noctua представили новую модификацию блока питания Prime TX-1600
ASUS представила видеокарты GeForce RTX 40 серии PRIME, соответствующие программе NVIDIA SFF-Ready
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Microsoft начинает новую кампанию по принуждению пользователей Windows 10 к обновлению
24
Крупные майнеры, использующие для добычи криптовалюты видеокарты, нашли новый способ заработка
2
Директор Take Two намекнул на выход GTA 7 в новом интервью
7
Microsoft представила список новых игр в Xbox Game Pass в июне
+
Microsoft массово отключает лицензии в РФ и вынуждает пользователей проходить онлайн-регистрацию
1
Европейские компании приостанавливают производство аккумуляторов для электромобилей
3
Seasonic представила блок питания PRIME TX-1600 Noctua Edition
+
В Германии заметили старый Leopard 2А4, получивший 130-мм пушку от KF-51 Panther
1
Появилось первое официальное объявление о GTA 7
1
В ночь с 4 на 5 июня ВКС России вновь провели комбинированные удары по объектам ВСУ
2
В Китае введена в строй крупнейшая в мире солнечная электростанция мощностью 6,09 млрд кВтч в год
+
Беспилотник "Гранат-4", при помощи которого был уничтожен один из Abrams, начали серийно выпускать
1
В Германии вырос уровень безработицы, превысив все ожидания аналитиков
2
Financial Times: Китай требует от России понизить цену на газ до внутрироссийского уровня
14
В прошлом году хакеры взломали больше 600000 маршрутизаторов у одного провайдера
+
Минобороны РФ показало неизвестную модификацию огнеметной системы
+
Nvidia раздает Xbox PC Gamepass на три месяца в честь Computex 2024
+
Модер показал реалистичный Cyberpunk 2077 в 8K с трассировкой пути и лучей
2
Обновление безопасности Google Play за май 2024 года замедляет работу устройств Galaxy
1
Опубликован обновленный список смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, которые получат Android 15
+

Популярные статьи

Проверяю работу генерации кадров от AMD на примере игры Ghost of Tsushima
227
Количество брака у процессоров AMD или история о том, как сгорел мой Ryzen 5 5600X в 2024 году
112
Собираем топовый игровой компьютер для разбогатевшего скуфа, который не любит AMD
48
Core i5-14400F vs Core i5-12400F – зачем Intel начала выпускать процессоры с бесполезными ядрами
16
Как снизить уровень шума от компьютера - топ-6 способов актуальных в 2024 году
16
"Неутомимые мстители" Йемена вновь атаковали американский авианосец Dwight Eisenhower
12
Почему США в спешном порядке проводят испытательные пуски ракет Minuteman III
7
Обзор робота-мойщика окон CaseGuru CGWash
6
В США назвали мирный саммит Зеленского в Швейцарии «митингом отчаянья» и «пиар-трюком»
27
Как разработчики доломали llvmpipe в составе Mesa3D, или почему Open Source нежизнеспособен
58

Сейчас обсуждают

Сергей Медков
21:10
То есть, проблема не в драйвере, а в том, что ты не умел им пользоваться? Я ничего не напутал?
Как разработчики доломали llvmpipe в составе Mesa3D, или почему Open Source нежизнеспособен
Митхун Чакраборти
21:09
мне твоя вера до одного места
Как разработчики доломали llvmpipe в составе Mesa3D, или почему Open Source нежизнеспособен
ЧatoБoт
21:09
На Западе назвали гегемонию США "бумажным тигром"
Сергей Медков
21:08
Держи, в очередной раз
Как разработчики доломали llvmpipe в составе Mesa3D, или почему Open Source нежизнеспособен
Сергей Медков
21:06
Ты иди на вопросы отвечай, которые тебе адресованы и не лезь в разговоры других, еще раз влезешь -- отшлепаю
Как разработчики доломали llvmpipe в составе Mesa3D, или почему Open Source нежизнеспособен
Митхун Чакраборти
20:55
Ваня, когда в контрнахрюк?
На Западе назвали гегемонию США "бумажным тигром"
Yilec
20:53
На высоких настройках в 1080p на моем конфиге (R3600, RX5606XT, 32Gb, NVMe, win10) игра стабильно идет на 60~75 к/с. Не понадобились никакие третьи FSR-ы и генераторы фреймов. "Призрак Цушимы" - приме...
Проверяю работу генерации кадров от AMD на примере игры Ghost of Tsushima
Алексей Баев
20:52
хз, на i5-2500K (по производительности +- fx8350) еще 5 лет назад были заметные фризы в AC Origins и не только. Пришлось менять, для игр уже был не вариант. Поменял i5-2500K на Xeon v2678v3,, которы...
Количество брака у процессоров AMD или история о том, как сгорел мой Ryzen 5 5600X в 2024 году
DonCarleone
20:52
А кто вообще думал что они там будут иммунитетом пользоваться? ФАБы национальность не спрашивают.
Песков: французские военные, отправленные в Украину, не будут пользоваться иммунитетом
Maleks
20:51
То есть не только мать новую, но и модули памяти тоже новые покупать. DDR5 им мои 64 Гб-6400 уже тоже по разъёмам не подойдут.... Осталось Интелу при переходе на новое поколение менять конструкцию Са...
Настольные процессоры Intel Arrow Lake-S будут ощутимо быстрее Raptor Lake-S и менее прожорливы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем