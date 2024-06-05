Thor Titanium III даже имеет турбо-режим.

Компания Asus представила на выставке Computex свой новый блок питания ROG Thor 1600W Titanium III. По словам представителей тайваньской компании, это устройство высшего класса предназначено для игровых компьютеров топового уровня, поэтому оно обладает рядом интересных функций, включая некоторые, которые вы никогда не ожидали увидеть в блоке питания. Главным из них является магнитный OLED-дисплей, который отображает текущее состояние всей системы. Его можно легко снять и переместить в другое место для лучшей видимости.

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Thor III обзавелся несколькими новыми функциями, которых не было у его предшественника. Thor II также имел OLED-дисплей, показывающий потребляемую мощность в реальном времени, но он был установлен на левой стороне для просмотра через прозрачную боковую панель, то есть его расположение было фиксированным. Новая версия оснащена аналогичным OLED-дисплеем, но он установлен на магнитной панели, поэтому его можно переместить на противоположную сторону блока питания, если ваш корпус имеет нестандартную конструкцию и требует его установки в противоположной ориентации. Кроме того, новая версия стала гораздо заметнее благодаря черному фону, что позволяет с первого взгляда увидеть потребляемую мощность в реальном времени.

Розовый разъем – это интеллектуальный стабилизатор напряжения, подключаемый к видеокарте для обеспечения стабильного потока питания. (Источник: Asus)

Thor III совместим с ATX 3.1, поэтому он соответствует новейшим стандартам подключения источников питания. Это означает, что у него есть два 16-контактных разъема для высокопроизводительных видеокарт Nvidia. Мы не уверены, зачем кому-то понадобится два из них, но теоретически вы можете подключить два графических процессора RTX 4090 и при этом у вас останется 700 Вт для остальных компонентов. Он также имеет полностью алюминиевый корпус для превосходного рассеивания тепла и даже имеет режим Turbo, который увеличивает скорость вращения вентиляторов, чтобы обеспечить охлаждение при выполнении ресурсоемких рабочих нагрузок.

Asus утверждает, что Thor III оснащен запатентованным «интеллектуальным стабилизатором напряжения», который подключается к видеокарте для обеспечения равномерного потока энергии, который, как мы предполагаем, работает только с графическими процессорами Asus. Блок питания также сертифицирован как 80 Plus Titanium, что является высшим рейтингом, возможным в классе 80 Plus. Как будто этого было недостаточно, он также имеет 10-летнюю гарантию, которая должна обеспечить вам душевное спокойствие.

Наконец, поскольку это продукт Asus Republic of Gamers, здесь есть RGB-подсветка, но, как всегда, вы можете отключить ее, если вам не нравится внешний вид диско-шара. Неизвестно, сколько будет стоить этот зверь, но мы предполагаем, что обойдется он в кругленькую сумму, а в продажу он поступит "в ближайшее время" по словам Asus.