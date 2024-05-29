Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
На Венере обнаружены действующие вулканы
Это второе свидетельство активной геологической деятельности на поверхности Венеры.

За последние годы появилось множество доказательств того, что планета Венера все еще геологически активна. Из-за чрезвычайно плотной атмосферы Венеры сложно напрямую наблюдать за процессами, происходящими на ее поверхности. Однако новый анализ данных, полученных в ходе миссии «Магеллан» три десятилетия назад, выявил изменения на поверхности вокруг двух вулканов. Исследовательская группа пришла к выводу, что единственным объяснением архивных радиолокационных данных являются потоки лавы из активных вулканических жерл.

реклама

Данная информация может показаться вам знакомой, потому что миссия НАСА «Магеллан» сыграла ключевую роль и в другом недавнем исследовании Венеры. В 2023 году ученые использовали современные технологии для анализа данных, собранных "Магелланом" три десятилетия назад. Эта работа выявила убедительные доказательства изменения рельефа вокруг вулканического жерла.

Космический аппарат «Магеллан» был запущен в 1989 году и в течение четырех лет проводил картирование поверхности Венеры с помощью радара с синтезированной апертурой. Сигналы радара проходили через плотную непрозрачную атмосферу и возвращали данные о топографии планеты. По окончании миссии в 1994 году «Магеллан» нанес на карту 98% поверхности планеты. Эти данные позволили исследовательской группе в 2023 году обнаружить изменяющееся жерло и предполагаемый поток лавы. Последняя научная работа, проведенная под руководством Давиде Сульканезе из итальянского университета Д'Аннунцио, позволила обнаружить аналогичную активность вокруг двух вулканов.

Объектом исследования стал вулкан Сиф Монс (изображение вверху) в регионе Эйстла и западная часть планетарного массива Ниобе с его сетью вулканических объектов. Команда сравнила данные из этих регионов, полученные в 1990 году, с более новыми сканами 1992 года. Сканирование показало повышенную интенсивность сигнала на более поздних орбитах, что указывает на формирование новых пород, вероятно, из затвердевшей лавы.

Чтобы подтвердить, что «Магеллан» обнаружил новую породу, команда использовала данные альтиметрии (высоты поверхности) космического аппарата для поиска препятствий, вокруг которых могла бы течь лава. «Мы интерпретируем эти сигналы как потоки вдоль склонов или вулканических равнин, которые могут отклоняться, огибая препятствия, такие как щитовые вулканы, подобно жидкости», - сообщил соавтор исследования Марко Мастроджузеппе.

«Магеллан» был запущен в 1989 году для составления карты поверхности Венеры. Фото: НАСА

Мы не можем с уверенностью сказать, как ведут себя действующие вулканы на Венере - в конце концов, это всего лишь второе обнаружение вулканической активности на этой планете. Используя в качестве сравнения потоки лавы на Земле, группа подсчитала, что венерианские вулканы добавили слой новой породы толщиной от 3 до 20 метров. Извержение на Сиф Монсе перестроило около 30 квадратных километров окружающей местности. На равнине Ниобы остывающая лава покрыла 45 квадратных километров.

В ближайшие годы НАСА и ЕКА планируют запустить новые миссии по исследованию Венеры, в которых анализ вулканической активности станет их важной частью. Миссия НАСА "VERITAS", которая должна стартовать в начале 2030-х годов, будет иметь более совершенный радиолокационный прибор, чем тот, который сканировал 30 лет назад. Однако повторный анализ результатов "Магеллана" поможет команде VERITAS в получении новых, более четких изображений планеты.

#венера #магеллан
Источник: nasa.gov
+
Написать комментарий (0)
ESA одобрила EnVision для миссии полета на Венеру в 2031 году
Недавно обнаруженная «Экзо-Венера» может быть обитаемой
Учёные назвали причину исчезновения воды с Венеры и формирования облаков серной кислоты
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

По российским аккаунтам Steam прокатилась волна банов (апрель-май 2024 года)
15
Росатом: разрабатываемый в России плазменный ракетный двигатель позволит усилить позиции в космосе
4
Российские истребители Су-30СМ2 получили новую ракету Р-37М, сбивающую цели на расстоянии до 300 км
+
Обновление One UI 6.1.1 будет включать в себя множество улучшений для камеры Galaxy S24 Ultra
7
В правительстве РФ рассказали о мерах по недопущению повторения аварийной ситуации аппарата Луна-25
2
Army Recognition: В зоне проведения СВО появились танки Т-90М с новой антидроновой защитой
+
Народный Core i5-12400F отстал от Ryzen 5 7500F и Core i5-12600KF в играх всего на 3-5%
14
В Южной Корее арестована бывшая сотрудница SK hynix, передавшая секретную документацию представителям Huawei
1
Копирующая «Героев Меча и Магии» стратегия Songs of Conquest разошлась тиражом 500 тыс. копий — четыре DLC уже в планах
1
Зеленский раскритиковал решение Байдена не приезжать на «саммит мира» в Швейцарии
1
Владелец Tesla Cybertruck при покупке порезался об острый угол заднего крыла электропикапа
3
Звезда VFTS 243 пропустила стадию сверхновой и коллапсировала сразу в черную дыру
+
Управляемый снаряд "Краснополь" превратил очередной M1A1 Abrams в металлолом
+
Недавно обнаруженная «Экзо-Венера» может быть обитаемой
+
Samsung Galaxy Watch X будут представлены в конце июня с лучшим временем автономной работы
+
Huawei представила детские часы 5 Xingyao Edition с офлайн-отслеживанием местоположения
+
Серия Huawei Watch 5 будет оснащена HarmonyOS NEXT
1
Новый слот расширения материнских плат Gigabyte способен выдержать нагрузку до 58 кг
+
Илон Маск привлекает 6 миллиардов долларов инвестиций для своего стартапа xAI
+
Airbus совместно с турецкой Titra Group будут разрабатывать беспилотник для военных кораблей
+

Популярные статьи

Microsoft готовится к закрытию консольного подразделения Xbox
36
Итог четырех лет апгрейдов моего игрового ПК или почему компьютер надо покупать целиком и сразу
77
Как маркетологи Tesla обманывают доверчивых и необразованных покупателей
12
Новая GeForce RTX 4070 vs б.у. Radeon RX 6800 XT vs – почему вам не нужна старая видеокарта AMD
61
Сколько сегодня стоит мощный игровой ПК для 2К на 5 лет, и почему раньше было дешевле
19
12 самых популярных материнских плат для игровых компьютеров в 2024 году — модели от AMD доминируют
12
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M580 Frozr объемом 2 ТБ
6
Всё о новых мини-пк ASUS NUC 14 Pro и ROG NUC - с картинками и большими буквами
4
США обязались поставить Тайваню новейшее оружие "в отличие от Украины"
5
США намерены разместить на подлодках крылатые ракеты с ядерными зарядами для сдерживания РФ и Китая
8

Сейчас обсуждают

Константин Вотинцев
20:36
До сих пор примерно на 80 процентов используется еще производства СССР
На Урале наладили производство режущего инструмента для нужд станкостроения
Такой то
20:29
свинка на выгуле
В сети появились кадры поражения очередного танка M1 Abrams высокоточным снарядом «Краснополь»
Олег Акулов
20:23
Эмм, а ничего что лучшая сборка на века стоит 100-120тыс для 2 к? откуда ты 21000? нашёл?
Сколько сегодня стоит мощный игровой ПК для 2К на 5 лет, и почему раньше было дешевле
aleximus777
20:23
Щас флагманы столько стоят, что у них проушина должна быть у всех и цепь в комплекте. Носимая, выскальзывающая из рук и карманов стеклянная вещь с таким ценником у меня не вызывает понимания. А тем вр...
Обновление One UI 6.1.1 будет включать в себя множество улучшений для камеры Galaxy S24 Ultra
Влад Царь
20:22
z890m с 8 фазами и вертушкой пассивной когда за 80° переваливает ничего нового
MaxSun представит материнские платы Intel Z890, B860, H810
Vorvort
20:16
Ну обошёл 14900К в синтетике, а толку? В играх у него тотальный слив 7800X3D. Тесты 14900К делались на базовом профиле, после обновления биос ввиду деградации процессоров Интел.
Предварительный образец Ryzen 9000 уступил Core i9-14900K по однопоточной производительности
Вячеслав Эрин
20:15
опять этот лось. удавись уже
Сколько сегодня стоит мощный игровой ПК для 2К на 5 лет, и почему раньше было дешевле
Ромыч Бодров
20:09
За-то длинной в 37-38 см.Сарказм
GeForce RTX 5090 Founders Edition займёт два слота и получит два вентилятора
Евгений Пашкелевич
20:08
Автор ты о чем вообще? 75 Гц для игр?
ViewSonic выпускает 4K-монитор VA2779-4K-HDU по цене в 206 долларов
erno
20:01
Повезло России .
ЕС не снял запрет для Украины на удары по территории России западным оружием
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем