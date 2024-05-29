Это второе свидетельство активной геологической деятельности на поверхности Венеры.

За последние годы появилось множество доказательств того, что планета Венера все еще геологически активна. Из-за чрезвычайно плотной атмосферы Венеры сложно напрямую наблюдать за процессами, происходящими на ее поверхности. Однако новый анализ данных, полученных в ходе миссии «Магеллан» три десятилетия назад, выявил изменения на поверхности вокруг двух вулканов. Исследовательская группа пришла к выводу, что единственным объяснением архивных радиолокационных данных являются потоки лавы из активных вулканических жерл.

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Данная информация может показаться вам знакомой, потому что миссия НАСА «Магеллан» сыграла ключевую роль и в другом недавнем исследовании Венеры. В 2023 году ученые использовали современные технологии для анализа данных, собранных "Магелланом" три десятилетия назад. Эта работа выявила убедительные доказательства изменения рельефа вокруг вулканического жерла.

Космический аппарат «Магеллан» был запущен в 1989 году и в течение четырех лет проводил картирование поверхности Венеры с помощью радара с синтезированной апертурой. Сигналы радара проходили через плотную непрозрачную атмосферу и возвращали данные о топографии планеты. По окончании миссии в 1994 году «Магеллан» нанес на карту 98% поверхности планеты. Эти данные позволили исследовательской группе в 2023 году обнаружить изменяющееся жерло и предполагаемый поток лавы. Последняя научная работа, проведенная под руководством Давиде Сульканезе из итальянского университета Д'Аннунцио, позволила обнаружить аналогичную активность вокруг двух вулканов.

Объектом исследования стал вулкан Сиф Монс (изображение вверху) в регионе Эйстла и западная часть планетарного массива Ниобе с его сетью вулканических объектов. Команда сравнила данные из этих регионов, полученные в 1990 году, с более новыми сканами 1992 года. Сканирование показало повышенную интенсивность сигнала на более поздних орбитах, что указывает на формирование новых пород, вероятно, из затвердевшей лавы.

Чтобы подтвердить, что «Магеллан» обнаружил новую породу, команда использовала данные альтиметрии (высоты поверхности) космического аппарата для поиска препятствий, вокруг которых могла бы течь лава. «Мы интерпретируем эти сигналы как потоки вдоль склонов или вулканических равнин, которые могут отклоняться, огибая препятствия, такие как щитовые вулканы, подобно жидкости», - сообщил соавтор исследования Марко Мастроджузеппе.

«Магеллан» был запущен в 1989 году для составления карты поверхности Венеры. Фото: НАСА

Мы не можем с уверенностью сказать, как ведут себя действующие вулканы на Венере - в конце концов, это всего лишь второе обнаружение вулканической активности на этой планете. Используя в качестве сравнения потоки лавы на Земле, группа подсчитала, что венерианские вулканы добавили слой новой породы толщиной от 3 до 20 метров. Извержение на Сиф Монсе перестроило около 30 квадратных километров окружающей местности. На равнине Ниобы остывающая лава покрыла 45 квадратных километров.

В ближайшие годы НАСА и ЕКА планируют запустить новые миссии по исследованию Венеры, в которых анализ вулканической активности станет их важной частью. Миссия НАСА "VERITAS", которая должна стартовать в начале 2030-х годов, будет иметь более совершенный радиолокационный прибор, чем тот, который сканировал 30 лет назад. Однако повторный анализ результатов "Магеллана" поможет команде VERITAS в получении новых, более четких изображений планеты.