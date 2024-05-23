Первые компьютеры Copilot+ от Microsoft на базе Snapdragon Elite X были протестированы в сравнении с чипом Apple M3, и результаты оказались весьма впечатляющими.

Совсем недавно Microsoft представила новую линейку компьютеров с интегрированным искусственным интеллектом Copilot+. Первая партия новых компьютеров будет представлена в виде ноутбуков с искусственным интеллектом, и все они будут работать на базе Snapdragon X Elite от Qualcomm. Ожидается, что позже в этом году появятся модели с процессорами Intel и AMD.

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Компания Signal64, занимающаяся бенчмаркингом и анализом, провела сравнительное тестирование чипа X Elite и MacBook Air M3. Новый отчет, заказанный компанией Microsoft, подготовил Райан Шраут, бывший сотрудник Intel, ныне президент и генеральный директор Signal64. Стоит отметить, что такая практика распространена среди компаний, желающих подтвердить заявленные характеристики своей продукции.

Результаты тестирования, представленные в заказном отчете, продемонстрировали превосходство процессора X Elite над силиконовым чипом Apple M3 в различных рабочих нагрузках. В частности, ноутбук с X Elite показал впечатляющее время автономной работы свыше 21 часа при локальном воспроизведении видеоконтента, что на 15% превысило показатели MacBook Air M3 и вдвое превзошло результаты модели Surface Pro 9. Примечательно, что в тестах, оценивающих производительность при использовании одного вычислительного ядра, таких как Cinebench и Geekbench, X Elite уступил M3 примерно на 15%. Однако при задействовании всех доступных ядер процессор X Elite опередил силикон Apple M3 более чем на 30%, продемонстрировав высокую многопоточную производительность.

Дальнейшее многоядерное тестирование показало, что X Elite в два раза быстрее чипа Intel Core i7 12-го поколения и примерно на 5% быстрее, чем новейший процессор Intel Core Ultra 7 155H. Кроме того, X Elite обошел M3 почти на 25% в тесте кодирования видео Handbrake.

Однако для X Elite не все так радужно, поскольку Шраут протестировал новый уровень эмуляции Prism от Microsoft на ноутбуках, на которых изначально работают приложения. Шраут обнаружил, что Intel Core Ultra 7 155H примерно на 46% быстрее, а Apple M3 — на 17% быстрее, чем X Elite.

Эти данные подчеркивают важность различий между производительностью эмулируемых и "родных" программ. Показатели могут меняться в зависимости от конкретного приложения. X Elite смог сравняться по производительности с Core Ultra 7 155H в программе Lightroom Classic, когда процессор Intel работал с "родной" версией приложения.

В целом, это указывает на то, что Microsoft предстоит доработать инструмент эмуляции Prism, что, вероятно, произойдет в будущих обновлениях.

Что касается других новостей о Copilot+, Microsoft оказалась в затруднительном положении из-за функции Windows Recall, позволяющей пользователям откатываться к предыдущим состояниям своего ПК – вроде истории веб-браузера, но на уровне всей операционной системы Windows. Однако для реализации этой возможности Recall делает "снимок" экрана рабочего стола пользователя, что вызывает опасения относительно приватности.