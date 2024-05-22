Скорость передачи данных в памяти DDR6 начнется с 8,8 Гбит/с и увеличится до 17,6 Гбит/с с возможностью расширения до совершенно невероятных 21 Гбит/с. Спецификация DDR6 1.0 появится во 2 квартале 2025 года.

В то время как рынок персональных компьютеров только начал переходить на оперативную память DDR5, нам уже представили новую DDR6 и LPDDR6.

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В новой презентации JEDEC посетителям рассказали о памяти DDR6, LPDDR6 и новых стандартах памяти CAMM. Нам также напомнили, что LPDDR5 уже 5 лет на рынке, и хотя мы увидели промежуточные обновления этой памяти, такие как LPDDR5X и LPDDR5T, их возможностей явно не хватит на ближайшие годы.

Сообщается, что пропускная скорость оперативной памяти DDR6 будет начинаться с 8800 МТ/с и дойдет до впечатляющих 17600 МТ/с с «возможным расширением» до невероятной пропускной способности 21 000 МТ/с. Для сравнения: DDR5 работает в диапазоне от 4000 МТ/с до 8400 МТ/с, а DDR4 застряла на скоростях от 1600 МТ/с до 3200 МТ/с.

Что касается памяти LPDDR6, JEDEC ожидает увидеть пропускную скорость от 10 700 Гбит/с до 14 400 Гбит/с, что намного выше, чем у LPDDR5, которая начинается со скорости 6 400 Гбит/с, LPDDR5X — со скоростью 8 533 Гбит/с и LPDDR5T — со скоростью 9 600 Гбит/с.

Эпоха памяти DDR5 на самом деле только начинается, а большинство геймеров все еще используют память DDR4, но это не означает, что индустрия замедляется. JEDEC расширяет границы пропускной способности с помощью DDR6 и LPDDR6, но будущее вычислительной техники всегда требует всё больше и больше. Однако для геймеров на ПК она не будет актуальной ещё много лет, поскольку JEDEC ожидает появления первоначального проекта спецификаций DDR6 в этом году, а версия 1.0 появится только во втором квартале 2025 года.



