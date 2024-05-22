Таких масштабных сияний ученые не видели с тех пор, как началась их официальная регистрация.

Северные сияния или aurora borealis, охватившие земной шар две недели назад, сделали нечто большее, чем просто заворожили своей красотой любителей ночного неба. По данным НАСА, это явление, вероятно, было одним из самых сильных северных сияний за последние 500 лет. Исследователи утверждают, что "шквал" солнечных вспышек и выбросов корональной массы, вызвавший майские сияния, создал идеальный штормовой фронт геомагнитной активности, который будут изучать "годами".

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Такое громкое заявление было сделано командой Солнечной динамической обсерватории (SDO) НАСА, которая с 2010 года отвечает за наблюдение за Солнцем и его влиянием на Землю. Орбитальная обсерватория SDO использует четырехтелескопную систему атмосферного изображения (AIA) для фотографирования поверхности и атмосферы Солнца в десяти различных диапазонах длин волн. AIA позволила команде SDO зафиксировать несколько интенсивных солнечных вспышек и семь выбросов корональной массы, вырвавшихся из Солнца в течение первой полной недели мая.

Специалисты SDO сообщили, что восемь из наблюдаемых солнечных вспышек относились к X-классу, самой сильной категории по четырехклассной шкале. Хотя сначала их пиковые значения достигали X5.8, последующая вспышка 14 мая была признана самой мощной вспышкой этого солнечного цикла, зафиксировав рекордные X8.7. Вспышки корональной массы, извергающиеся с поверхности Солнца в начале этого месяца со скоростью до 5 миллионов км в час, были достаточно быстрыми, чтобы вызвать продолжительную геомагнитную бурю категории G5, подобной которой не наблюдалось с 2003 и 1958 годов.

Солнечная вспышка класса X5.8, достигшая пика в 21:23 по восточному времени 10 мая 2024 года. Фото: НАСА/SDO

В совокупности эти явления создали условия, при которых северные сияния вышли за пределы своих привычных полярных зон. Ночные наблюдатели за небом по всей Северной Америке, Европе, Азии и Африке могли любоваться красочными световыми представлениями прямо из своих дворов. Для многих это стало первым "домашним" полярным сиянием со времен геомагнитного шторма 2003 года, позволив жителям России и Беларуси увидеть то, ради чего обычно требуется путешествие на север.

На этот раз НАСА привлекло общественность, чтобы измерить, насколько далеко на юг распространились сияния. Одна из гражданских научных программ агентства, "Аврорасаурус", использует наблюдения обычных любителей астрономии для картирования протяженности конкретного события северных сияний. Согласно отчетам, в этом месяце сияния были видны вплоть до 26 градусов магнитной широты. Хотя ученые все еще выясняют, как этот уровень видимости соотносится с прошлыми событиями, НАСА утверждает, что данные наблюдения "могут конкурировать с одними из самых низких широт, на которых фиксировались северные сияния за последние пятьсот лет".

Сравнивать силу геомагнитных возмущений в разные эпохи представляет определенную трудность из-за постоянного развития технологий наблюдения и измерения, отметила д-р Делорес Книпп, специалист по космической метеорологии из Университета Колорадо в Боулдере, комментируя ситуацию для НАСА. По ее словам, несмотря на то, что видимость полярных сияний не может служить абсолютно точным критерием оценки, этот фактор все же дает возможность соотносить масштабы подобных событий на протяжении многих веков.

По словам Терезы Ньевес-Чинчильи, исполняющей обязанности директора Офиса анализа космической погоды НАСА от Луны до Марса, майские полярные сияния помогут исследователям "протестировать пределы возможностей наших моделей и понимания солнечных бурь". По мере того как научное сообщество будет совершенствовать свои модели и инструменты, чтобы отразить актуальные данные о солнечных и геомагнитных бурях, такие агентства, как НАСА, будут лучше подготовлены к планированию долгосрочных миссий с использованием спутников, пилотируемых кораблей и наземной инфраструктуры.