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Fantoci
Астрономы обнаружили слияние самой отдаленной пары сверхмассивных черных дыр на сегодняшний день
Эти космические объекты встретились всего через 740 миллионов лет после зарождения Вселенной.

Астрономы уже несколько десятилетий пытаются разгадать тайны черных дыр. На этой неделе было достигнуто некоторое понимание этих экстремальных космических объектов, благодаря новым уникальным изображениям. До сих пор неизвестно, как и когда сформировались сверхмассивные черные дыры, а также когда они начали стремительно наращивать свою массу, однако космический телескоп имени Джеймса Уэбба позволил приоткрыть завесу тайны. За последние несколько лет "Уэбб" обнаружил несколько сверхмассивных черных дыр и заглянул в самую раннюю эпоху Вселенной. В рамках нового исследования с помощью "Уэбба" была проведено наблюдение за невероятно удаленной парой черных дыр из ранней Вселенной, и по всей видимости, запечатлел момент слияния этих гигантских объектов в еще более крупного небесного монстра.

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Многие галактики, в том числе и наша, имеют в центре сверхмассивные черные дыры. Ученые достаточно хорошо понимают процесс образования черных дыр звездной массы из оболочек самых крупных умирающих звезд, но механизм слияния этих объектов в сверхмассивные черные дыры все еще покрыт тайной. Сверхмассивные черные дыры были обнаружены даже в ранней Вселенной, что указывает на то, что слияния начались вскоре после того, как материя начала объединяться. Теперь мы имеем лучшее представление о том, как далеко зашел этот процесс.

В результате беспрецедентного расширения космического пространства, электромагнитное излучение удаленных источников претерпевает значительное смещение в сторону более длинных волн, что именуется красным смещением. Рассматриваемая пара черных дыр расположена на колоссальном от нас расстоянии, исчисляемом миллиардами световых лет, указывая на то, что их объединение произошло всего лишь через 740 миллионов лет после Большого Взрыва - события, положившего начало нашей наблюдаемой Вселенной. Этот факт служит неопровержимым доказательством того, что процессы роста и эволюции черных дыр зародились на исключительно ранних этапах существования Космоса и протекали с невероятной стремительностью. Исследовательский коллектив убежден, что подобная динамика развития черных дыр оказала глубочайшее системное воздействие на дальнейшую эволюцию Вселенной в целом.

На изображении выше можно увидеть две сливающиеся черные дыры (и связанные с ними галактики), различимые как два отдельных объекта. Оранжевый цвет обозначает ионизированный водород, а темно-красный — ионизированный кислород. Телескоп "Уэбб" — единственный инструмент, способный провести такое наблюдение. У него огромное зеркало, площадь которого в шесть раз больше, чем у Хаббла, а его инструменты предназначены для работы в инфракрасном спектре. Это важно при исследовании древних объектов, таких как пара черных дыр, известных как ZS7. Именно по этой причине он не находится на орбите Земли; вместо этого ему пришлось отправиться к точке Лагранжа L2 Земля-Солнце на обратной стороне Луны. Там он защищен от солнечного света, который может помешать работе его сверхточных приборов.


ZS7 виден в крошечном фрагменте кадра Уэбба. Авторы И Права: ЕКА/Уэбб, НАСА, ККА.

Конечно, увидеть черную дыру напрямую, даже с помощью Уэбба, невозможно. Эти объекты поглощают все, что пересекает горизонт событий, включая свет. Однако аккреционный диск из вещества, спиралью падающего к сингулярности, создает характерный сигнал. «Результаты наблюдений указывают на наличие чрезвычайно плотного и быстродвижущегося газового потока в непосредственной близости от черной дыры, а также присутствие раскаленной и интенсивно ионизированной газовой среды, освещаемой мощным излучением, характерным для периодов активного поглощения вещества черными дырами», — отметила главный астроном Ханна Ублер из Кембриджского университета.

Исследовательская группа с нетерпением ожидает дальнейших изображений объектов, подобных ZS7, в ближайшие годы. При этом, "Уэбб" – не единственный инструмент, который они надеются задействовать. Слияние такого масштаба будет производить гравитационные волны, которые даже самые чувствительные детекторы на Земле не смогут уловить. Недавно Европейское космическое агентство одобрило миссию Лазерной интерферометрической космической антенны (LISA) – первой космической обсерватории гравитационных волн. Данные "Уэбба" показывают, что сигналы в предполагаемом диапазоне чувствительности LISA должны встречаться чаще, чем считалось ранее. В настоящее время запуск этого проекта запланирован на середину 2030-х годов.

#космос #вселенная #космический телескоп джеймс уэбб #сверхмассивная черная дыра
Источник: esawebb.org
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