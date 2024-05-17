Новые процессоры Intel для тонких и легких ноутбуков станут первыми со встроенной памятью.

Компания Intel планирует во второй половине этого года выпустить новую мобильную платформу Lunar Lake. Благодаря новым тестовым файлам, недавно появившимся в сети, мы теперь располагаем более подробной информацией возможностях новом семействе процессоров Intel. Lunar Lake станет преемником Meteor Lake и вторым поколением процессоров с плиточной архитектурой для ноутбуков. Теперь мы знаем, что новые мобильные процессоры также будет иметь встроенную память, что является новшеством для Intel.

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Тестовые файлы Lunar Lake были обнаружены пользователем соцсети X (Twitter) под ником @InstaLaX64. В настоящее время они уже доступны на веб-сайте Intel для всех пользователей. Файлы раскрывают характеристики двух процессоров Lunar Lake: Core Ultra 5 234V и 238V. Судя по всему, эти два чипа абсолютно идентичны, за исключением того, что модель 234V оснащена 16 ГБ памяти LPDDR5X, а 238V — 32 ГБ того же типа. Оба процессора имеют восемь ядер с поддержкой восьми потоков, выполненных по схеме 4+4: 4 ядра относятся к высокопроизводительным Lion Cove, а 4 — к энергоэффективным Skymont. Данная информация подтверждает ранее ходившие слухи о конфигурации ядер и вариантах памяти у этих процессоров.

Базовая тактовая частота обоих чипов составляет всего 2.1 ГГц, при этом Wccftech сообщает о повышенной частоте в 3.1 ГГц, которая, вероятно, была снижена во время тестирования. Для справки, повышенная тактовая частота Meteor Lake преимущественно находится в верхнем диапазоне 4 ГГц, поэтому эксперты ожидают чего-то подобного и от Lunar Lake. Однако, поскольку эта архитектура ориентирована исключительно на работу с низким энергопотреблением, вполне возможно, что ее тактовые частоты могут быть немного более скромными. На данный момент неизвестно, будет ли эта архитектура иметь два ядра с низким энергопотреблением, подобные тем, что есть в процессорах Meteor Lake, но учитывая, что в описании этого чипа указаны только восемь ядер с конфигурацией 4+4, можно предположить, что от них отказались в пользу энергоэффективности.

Несмотря на то, что процессоры с низким энергопотреблением не вызывают у фанатов компании сильного восторга, Intel имеет большие планы на Lunar Lake. Новые процессоры будут иметь совершенно новую микроархитектуру и будут включать в себя встроенную память, а также NPU и интегрированную графику Xe «Battlemage», что может сделать их весьма мощными чипами, несмотря на малый размер. Также существует вероятность, что компания TSMC изготовила вычислительные блоки по 3-нм техпроцессу по заказу Intel, но это пока не подтверждено. Первоначально сообщалось, что новая линейка процессоров будет производиться с использованием самого передового процесса Intel — Intel 18A — но генеральный директор недавно заявил, что данный узел не будет готов до 2025 года, поэтому вместо этого они могут быть созданы на базе Intel 20A.