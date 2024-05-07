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Fantoci
SpaceX представила новый скафандр EVA для предстоящей миссии с выходом в открытый космос
Этим летом стильные скафандры Илона Маска пройдут серьезные испытания во время миссии Polaris Dawn.

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Компания SpaceX готовится к еще одной частной пилотируемой миссии под названием Polaris Dawn, которая состоится этим летом на космическом корабле Dragon. Помимо испытаний новых сверхвысоких орбит и оценки сети лазерной связи Starlink, в рамках миссии Polaris Dawn впервые будут использованы новые скафандры SpaceX. На этих выходных космическая компания Илона Маска представила долгожданный скафандр для выхода в открытый космос (EVA), который сможет защитить астронавтов от суровой космической среды. Экипаж миссии Polaris Dawn впервые выйдет за пределы капсулы Dragon в новых скафандрах, испытав на практике передовые композитные материалы, обтекаемые шарнирные соединения и встроенный в шлем дисплей.

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Скафандр SpaceX внешне очень похож на стандартные скафандры, используемые другими агентствами. Все мы видели изображения скафандр НАСА для внекорабельной мобильной деятельности (EMU) и российский скафандр "Орлан", которые отличаются своими большими размерами. Отчасти это объясняется тем, что они были разработаны несколько десятилетий назад и отличаются высокой надежностью. Скафандры SpaceX по задумке инженеров будут соединены с космическим кораблем Dragon с помощью "пуповины" для поддержания жизнедеятельности и поэтому будут легче и компактнее. Это и будет главным отличием скафандров SpaceX от EMU и «Орлана», которые имеют независимые системы жизнеобеспечения и являются по сути, одноместным космическим кораблем, который способен функционировать в течение восьми часов.

SpaceX пока не предоставила всех подробностей о функциональных возможностях нового скафандра EVA, но он уже прошел тщательные испытания перед предстоящей миссией Polaris Dawn. SpaceX надеялась запустить миссию Polaris Dawn в 2022 году, но дата запуска неоднократно откладывалась из-за продолжавшейся разработки скафандра EVA. Эти стильные скафандры оснащены шлемом из поликарбоната, который был напечатан на 3D-принтере, и козырьками, покрытыми оксидом меди и индия-олова, которые предотвращают блики и запотевание. Встроенный в шлем проекционный HUD-дисплей обеспечивает отображение данных о давлении, температуре и влажности в реальном времени. Большинство функций скафандра работают в автоматическом режиме, но также есть регулятор для контроля уровня кислорода, который подается через систему жизнеобеспечения корабля Dragon.

Скафандры изготовлены из огнестойкого материала и имеют спиральную застежку-молнию для дополнительной прочности. Ботинки изготовлены из того же материала, что и грузовой отсек капсулы Dragon и межступенчатый отсек ракеты Falcon 9. Компания утверждает, что данный материал способен выдерживать широкий диапазон температур и давлений. Кроме того, размеры скафандров можно регулировать для соответствия различным типам телосложения.

Все 4 члена экипажа Polaris Dawn должны будут надеть скафандры, так как SpaceX придется разгерметизировать весь корабль, чтобы осуществить выход в открытый космос. 

Скафандр будет обеспечивать давление воздуха 5,1 PSI (фунта на кв. дюйм), что немного выше, чем 4 PSI в скафандрах НАСА EMU. Скафандры НАСА оснащены жесткими вращающимися шарнирами, которые помогают астронавтам двигать конечностями, не испытывая сопротивления из-за разгерметизации, однако в разгерметизированном состоянии они практически бесполезны. Этот эффект усиливается по мере увеличения давления. SpaceX заявила, что в новом скафандре используются "полужесткие" вращающиеся шарниры, которые гораздо компактнее, чем в скафандре EMU, и они должны одинаково хорошо работать как в герметизированном, так и в разгерметизированном состоянии. Это будет важно, поскольку все четверо членов экипажа Polaris Dawn будут находиться в скафандрах в течение всей пятидневной миссии.

В космическом корабле Dragon нет шлюзовой камеры, поэтому SpaceX разработала систему для вентиляции и повторного давления капсулы специально для этой миссии. Два члена экипажа выйдут из шлюзовой камеры на высоте 700 км и проведут в невесомости до двух часов, испытывая скафандры на прочность. SpaceX заявляла, что в будущем может перейти на постоянное использование новых EVA-скафандров во всех своих полетах, что облегчит обслуживание космических аппаратов, таких как разрабатываемый Starship. Бизнесмен-миллиардер Джаред Айзекман, давний партнер SpaceX и командир миссии Polaris Dawn, также предположил, что скафандры SpaceX для выхода в открытый космос можно использовать для обслуживания космического телескопа Хаббл. Однако прежде чем делать какие-либо выводы, нам придется подождать результатов испытаний этим летом. К тому же SpaceX еще не определилась с точной датой запуска Polaris Dawn.

#илон маск #spacex #polaris dawn #скафандр eva
Источник: spacex.com
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