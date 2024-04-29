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Fantoci
Intel обвинила производителей материнских плат в проблемах со стабильностью чипов Core i9
В своем заявлении по поводу всех проблем со стабильностью и сбоев в работе последних процессоров 13-го и 14-го поколения Raptor Lake компания Intel перекладывает вину на производителей материнских плат.

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В последнее время участились сообщения о сбоях и нестабильной работе процессоров Intel Raptor Lake 13-го и 14-го поколений, особенно во время запуска требовательных ААА-игр. Поскольку флагманские высокопроизводительные процессоры потребляют все больше и больше энергии, проблемы, скорее всего, связаны с охлаждением и подачей питания на некоторых материнских платах 600/700 серий, а также со стремлением производителя повысить тактовую частоту, результаты бенчмарков и производительность в ущерб стабильности.

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Компания ASUS уже предприняла шаги по исправлению ситуации, выпустив новую прошивку BIOS с более сбалансированным "базовым профилем" в соответствии с рекомендациями Intel по ограничению энергопотребления. Вслед за ASUS остальные крупные вендоры материнских плат, включая MSI и GIGABYTE, также обновили свои BIOS-ы и внесли необходимые правки в прошивки для решения проблемы нестабильности.

В комментарии, опубликованном на ресурсе Igor's Lab, Intel возлагает ответственность за проблемы на производителей материнских плат, утверждая, что они отключают встроенные средства защиты, ограничивающие нагрузку на процессор в режимах повышенного энергопотребления и тактовых частот. Такая позиция компании выглядит несколько противоречивой, поскольку, судя по всему, причины нестабильности кроются в самих процессорах.

По мнению Пэта Гелсингера, проблемы со стабильностью могут быть вызваны работой процессоров в режимах, выходящих за рамки спецификаций, что приводит к продолжительной работе чипа на предельных частотах и напряжениях в условиях высоких температур.

Анализ показал, что у некоторых нестабильных экземпляров происходит сдвиг минимального рабочего напряжения, возможно из-за использования недопустимых производителем режимов.

Хотя истинные причины пока не установлены, компания отмечает, что большая часть жалоб поступает от владельцев разблокированных для разгона системных плат.

Intel считает, что материнские платы на чипсетах 600/700 серий часто имеют настройки BIOS по умолчанию, отключающие защитные механизмы от перегрузки процессора продолжительными пиками напряжения и частоты. Например, отключение защиты CEP, включение неограниченного лимита IccMax и отключение Thermal/Enhanced Thermal Velocity Boost.

Также уязвимость систем могут повышать отключение энергосберегающих C-States, использование режима Ultimate Performance в Windows и завышение лимитов энергопотребления PL1/PL2 сверх рекомендаций.

Intel просит производителей обеспечить всех пользователей новой прошивкой BIOS в соответствии с рекомендованными настройками. Компания настаивает, чтобы BIOS гарантировал штатный режим работы процессоров, и рекомендует предупреждать о рисках при разгоне.

Стоит отметить, что расследование продолжается, новые подробности будут опубликованы по мере выяснения всех деталей, ориентировочно в мае 2024 года.

Пиковое энергопотребление Core i9-13900KS 13-го поколения в рамках технологии Intel "Extreme Power Delivery" может достигать 320 Вт, поэтому снижение предельной мощности, естественно, снижает производительность. Возможно, Intel следовало бы установить более строгие рекомендации или требования к материнским платам, поддерживающим повышенное энергопотребление. Пока Intel не выявила истинную причину проблемы и обещает опубликовать дополнительное заявление в следующем месяце.

#intel #raptor lake #intel raptor lake
Источник: igorslab.de
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