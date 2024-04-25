Термонатором можно управлять дистанционно через Wi-Fi или Bluetooth, и стрелять струями огня на расстояние до 9 метров.

Американский производитель огнеметов из штата Огайо официально открыл продажи роботизированных собак, оснащенных, как вы уже догадались, огромными огнеметами. Несмотря на очевидные проблемы с безопасностью, Thermonator (Термонатор) теперь доступен для покупки в интернете любому желающему за 9420 долларов.

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Терминатор представляет собой четвероногого робота, оснащенного фирменным огнеметом Throwflame ARC. Управление роботом осуществляется с помощью контроллера похожего на Backbone, подключаемого к смартфону. Встроенные камеры робота обеспечивают вид от первого лица, а LIDAR-сенсоры позволяют ему картографировать окружающую местность и избегать препятствий.

Но именно огнемет ARC на спине Термонатора, по задумке компании Throwflame, должен стать главным привлекательным фактором для покупателей. Благодаря максимальной дальности действия огнемета в 9 метров и прилагаемому быстрому зарядному устройству, владельцы Термонатора смогут поджигать все вокруг в течение часа без перерыва. Огнемет работает на бензине или напалме (оба из которых можно свободно приобрести на веб-сайте Throwflame) и может управляться с расстояния до 107 метров.

Термонатор стреляет огнем в лесу. Фото: Throwflame

Первый анонс Термонатора состоялся примерно год назад, компания Throwflame активно рекламировала своего смертоносного робота-пса всем, кому она показалась крутой, полезной или забавной. Такие смертоносные игрушки свободно продаются, потому что огнеметы не регулируются на федеральном уровне и, следовательно, не требуют проверки биографических данных или периода ожидания для покупки. Однако, на сайте Throwflame говорится, что покупатели из Мэриленда должны получить федеральную лицензию на огнестрельное оружие 9-го типа, а калифорнийские покупатели должны уменьшить радиус действия Термонатора, а также "покупатель обязан убедиться, что владение и использование робота не нарушает никаких законов и правил штата или местного законодательства".

По мнению экспертов, Термонатор однозначно нельзя давать в руки большинству обычных потребителей, даже несмотря на то, что его можно добавить в корзину и получить бесплатную доставку по территории США. Если даже обычная вечеринка для американцев по поводу определения пола ребенка, пошедшая не плану, вызвала смертоносный лесной пожар, опустошивший более 20 тысяч гектаров, то страшно представить, на что способен в их руках огнемет с радиусом действия 9 метров. Компания Throwflame утверждает, что ее огнедышащая робот-собака предназначена для агентств по борьбе и предотвращению лесных пожаров, сельскохозяйственных предприятий, природоохранных организаций, предприятий по уборке снега и льда, а также студий, занимающихся спецэффектами. На их сайте также есть раздел для государственных учреждений, позволяющий оборонным ведомствам закупать и экспортировать Термонаторы в больших количествах