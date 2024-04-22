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Fantoci
Российские инженеры работают над 128-ядерной суперкомпьютерной платформой
Устаревшие компьютерные системы страны срочно нуждаются в обновлении.

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Российская Федерация долгое время не производила собственных процессоров и остальное компьютерное оборудование. В связи с этим страна сильно зависела от поставок оборудования из других стран, которые теперь стали недружественными. Наложенные санкции, в связи начавшейся специальной военной операцией на Украине, должны были сдерживать развитие России. Однако, несмотря на сложившуюся ситуацию, страна находится на ранних этапах развертывания новой суперкомпьютерной и облачной платформы, которая будет иметь 128-ядерные процессоры в каждом серверном кластере. На данный момент неизвестно, где будут производиться эти компьютерные компоненты, поскольку Россия не обладает развитой инфраструктурой для производства современных полупроводников.

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Подробности о планах Российской Федерации получены с сайта CNews, который предоставляет аналитические данные российской экономики. На сайте отмечается, что государственная компания «Росэлектроника» разрабатывает новую вычислительную платформу под названием «Базис» с использованием «отечественных технологий». Платформа одновременно масштабируема и представляет собой сочетание программного и аппаратного обеспечения. Каждый модуль "Базис" включает три сервера с количеством ядер процессора до 128, а также 2 ТБ оперативной памяти, однако архитектура процессоров не раскрывается. Неизвестно, будут ли они монолитными или чиплетными.

Неизвестно, где Россия будет закупать серверные процессоры, но наиболее вероятным источником является Китай.

Российские инженеры планируют развернуть серверы на платформе "Базис" для графической обработки, высокообъёмного хранилища данных и виртуальных машин, а также создать суперкомпьютеры для "нестандартных приложений", что, вероятно, подразумевает военное применение. На сайте говорится, что предлагаемое решение весьма масштабируемо и может объединять сотни узлов, которые могут каскадироваться в тысячи виртуальных машин. Их соединяет высокоскоростная сеть с низкой задержкой под названием "Ангара", разработанная в России.

Главный вопрос здесь, как отмечает Tom's Hardware, заключается в том, где будет производиться эта суперкомпьютерная платформа. По имеющимся данным, российские заводы по-прежнему работают по технологическому стандарту 65-нм, но потенциально могут закупать чипы из Китая. Компании TSMC запрещено экспортировать свои технологии в Россию, а вот Китаю нет, поэтому ее компания SMIC может занять эту нишу. Сообщается, что компания уже работает над процессором 5-нм класса, несмотря на американские санкции, а также располагает двумя поколениями 7-нм технологии.

#россия #суперкомпьютер #базис #российский суперкомпьютер
Источник: tomshardware.com
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