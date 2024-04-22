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Российская Федерация долгое время не производила собственных процессоров и остальное компьютерное оборудование. В связи с этим страна сильно зависела от поставок оборудования из других стран, которые теперь стали недружественными. Наложенные санкции, в связи начавшейся специальной военной операцией на Украине, должны были сдерживать развитие России. Однако, несмотря на сложившуюся ситуацию, страна находится на ранних этапах развертывания новой суперкомпьютерной и облачной платформы, которая будет иметь 128-ядерные процессоры в каждом серверном кластере. На данный момент неизвестно, где будут производиться эти компьютерные компоненты, поскольку Россия не обладает развитой инфраструктурой для производства современных полупроводников.
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Подробности о планах Российской Федерации получены с сайта CNews, который предоставляет аналитические данные российской экономики. На сайте отмечается, что государственная компания «Росэлектроника» разрабатывает новую вычислительную платформу под названием «Базис» с использованием «отечественных технологий». Платформа одновременно масштабируема и представляет собой сочетание программного и аппаратного обеспечения. Каждый модуль "Базис" включает три сервера с количеством ядер процессора до 128, а также 2 ТБ оперативной памяти, однако архитектура процессоров не раскрывается. Неизвестно, будут ли они монолитными или чиплетными.
Российские инженеры планируют развернуть серверы на платформе "Базис" для графической обработки, высокообъёмного хранилища данных и виртуальных машин, а также создать суперкомпьютеры для "нестандартных приложений", что, вероятно, подразумевает военное применение. На сайте говорится, что предлагаемое решение весьма масштабируемо и может объединять сотни узлов, которые могут каскадироваться в тысячи виртуальных машин. Их соединяет высокоскоростная сеть с низкой задержкой под названием "Ангара", разработанная в России.
Главный вопрос здесь, как отмечает Tom's Hardware, заключается в том, где будет производиться эта суперкомпьютерная платформа. По имеющимся данным, российские заводы по-прежнему работают по технологическому стандарту 65-нм, но потенциально могут закупать чипы из Китая. Компании TSMC запрещено экспортировать свои технологии в Россию, а вот Китаю нет, поэтому ее компания SMIC может занять эту нишу. Сообщается, что компания уже работает над процессором 5-нм класса, несмотря на американские санкции, а также располагает двумя поколениями 7-нм технологии.