Новый спутник Omega предложит большую пропускную способность интернета при сохранении низких затрат.

У конкурента Starlink компании Astranis появился новый спутник, который способен передавать на Землю данные со скоростью более 50 Гбит/с, что примерно в пять раз больше, чем у существующих спутников компании. Согласно заявлению американская компания Astranis, спутник Omega является «самым мощным телекоммуникационным спутником» (по соотношению мощности к массе) для работы на геостационарных орбитах - примерно на высоте 35 000 км над планетой, что в 60 раз дальше, чем типичный спутник Starlink.

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Спутники Astranis первого поколения обеспечивают скорость 10 Гбит/с, включая интернет-соединение для пользователей в Аляске со скоростью загрузки около 25 Мбит/с. Столь скромные скорости едва ли впечатлят абонентов Starlink, которым доступны скорости загрузки 200 Мбит/с и выше, в зависимости от загруженности сети. Но новые спутники Omega от Astranis обещают предоставить клиентам (интернет-провайдерам, предприятиям и правительствам) доступ к конкурентоспособной и экономически выгодной альтернативе спутниковой интернет-системе SpaceX.

Astranis утверждает, что разработала новую программно-определяемую радиосвязь вместе с полупроводниками собственной разработки для обеспечения пропускной способности Omega в 50 Гбит/с. Важно отметить, что повышение производительности будет достигнуто при незначительном увеличении размера спутников. По данным SpaceNews, вес спутника Omega составляет 600 кг по сравнению с 400 кг у спутников первого поколения. (Для сравнения: новый геостационарный спутник «Юпитер-3» от HughesNet весит более 9000 килограммов.)





Еще одним несомненным преимуществом является возможность Astranis производить спутники Omega более высокими темпами. До 12 спутников Omega могут быть выведены на орбиту одной средней ракетой-носителем.

«Благодаря новым спутникам Omega наши клиенты получат намного большую пропускную способность по более низким ценам», — добавил в своем блоге генеральный директор Astranis Джон Гедмарк.

Гедмарк не уточнил, какую скорость интернета могут ожидать конечные потребители, хотя это, вероятно, будет зависеть от того, сколько спутников будет использоваться в определенный момент времени. Но он отметил: «Для наших коммерческих клиентов Omega будет предоставлять беспрецедентную гибкость и доступ к расширенным возможностям, таким как динамическое перемещение пропускной способности туда, где широкополосный доступ к интернету пользуется наибольшим спросом».

Представитель Astranis также отметил: «Мы предоставляем возможность подключения предприятиям, которые в конечном итоге решают, какую скорость предложить конечным клиентам. Но нет никаких причин, по которым наше соединение не будет таким же быстрым, как любой наземный или спутниковый вариант».

Впрочем, появления спутниковой системы Omega придется немного подождать. Astranis планирует запустить первые спутники Omega в 2026 году после завершения работ над летным образцом в следующем, 2025 году.