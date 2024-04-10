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Fantoci
Intel заявила о значительном повышении производительности в новой версии апскейлинга XeSS 1.3
Intel обещает значительное увеличение частоты кадров благодаря своей технологии масштабирования и не собирается останавливаться на достигнутом.

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В 2022 году Intel выпустила свои первые видеокарты Arc Alchemist, и с тех пор программисты компании активно работают над совершенствованием программного обеспечения. Мы уже слышали о значительных улучшениях драйверов, а теперь компания объявила о новых улучшениях в своей технологии апскейлинга - Xe Super Sampling (XeSS). Новая версия получила номер 1.3, что лишний раз подтверждает, насколько новой эта технология является для Intel.

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В пресс-релизе говорится, что XeSS 1.3 уменьшает артефакты (шумы), повышает производительность и улучшает детализацию в ряде игр. Однако здесь есть странный момент, Intel сообщила, что ни в одном из тестов, проведенных для демонстрации XeSS 1.3, не использовалась новая версия технологии масштабирования, а вместо этого применялась существующая версия, но с модификациями, которые должны были продемонстрировать улучшения. В статье говорится, что модифицированная версия "дает нам представление" о том, как версия 1.3 "может улучшить производительность" игр, что действительно странно. Из-за такой ситуации компания называет эту версию "предварительной".

Улучшения в XeSS могут обеспечить прирост частоты кадров примерно на 10 %. Фото: Intel

Тем не менее, Intel обещает приличный прирост в некоторых играх использующих XeSS 1.3. Компания протестировала семь популярных игр, при этом прирост частоты кадров в среднем составил около 10% по всем направлениям при разрешении 1440p с трассировкой лучей с использованием дискретной видеокарты Arc A750. В Diablo IV прирост составил 28%, что является исключением, но это хорошие новости для фанатов этой игры.

Тесты также проводились в разрешении 1080p на встроенной "графике" Arc в процессоре Intel Core Ultra 155H, где результаты показали общий прирост средней частоты кадров на 8%. Intel отметила, что в такой игре, как The Witcher 3, XeSS 1.3 может удвоить частоту кадров по сравнению с собственным рендерингом — с 25 до 52 кадров в секунду.

Intel утверждает, что ей удалось разблокировать дополнительную производительность, обновив используемые для масштабирования ИИ-модели с помощью дополнительного обучения. Эти обновленные модели могут улучшить качество изображения за счет уменьшения эффекта “призрака”, улучшив сглаживание и устранив мерцание и блеск в некоторых играх.

Intel добавила новые настройки масштабирования, в том числе опцию собственного сглаживания для оптимального качества изображения.

Помимо этих внутренних изменений, Intel добавила новые пресеты (см. выше), которые геймеры могут выбрать для упрощения применения технологии в более чем 100 играх, поддерживающих XeSS. Правда, это выглядит несколько запутанно, поскольку вместо того, чтобы просто предложить "Сбалансированный", "Производительность", "Качество" и так далее, Intel теперь предлагает семь различных настроек, например "Ультракачество" и "Ультракачество плюс". Тем не менее, наличие выбора для геймеров - это всегда хорошо.

Intel сообщает, что SDK XeSS (Software Development Kit) уже доступен на Github для разработчиков, поэтому нам придется подождать какое-то время, пока технология появится в играх, чтобы игроки смогли оценить её преимущества.

#intel #arc alchemist #xess 1.3 #xe super sampling
Источник: game.intel.com
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