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Fantoci
Астрономы обнаружили карликовую галактику наполненную темной материей
Космический объект, известный в настоящее время как UMa3/U1, является самым тусклым из известных звездных скоплений, и с большой вероятностью богато темной материей.

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Астрономы с Гавайских островов проанализировали самое тусклое из известных звездных скоплений в космосе и пришли в неописуемое замешательство. Объект, находящийся на расстоянии 30 тысяч световых лет от Земли и вращающийся вокруг галактики Млечный Путь, настолько необычен, что на данный момент имеет два названия: UMa3/U1 и Ursa Major 3. Возможно, это обычное скопление звезд, которое находится на завершающей стадии своей жизнедеятельности, или, что более интересно, это карликовая галактика, полная темной материи.

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Темная материя - это теоретическая субстанция, объясняющая недостающую массу Вселенной. Глядя на космос, мы видим только 5% от общей массы. Остальное, по гипотезе, состоит из темной материи и темной энергии. Мы не можем напрямую наблюдать эти материалы, но они оказывают гравитационное воздействие на наблюдаемую Вселенную. Объект UMa3/U1 демонстрирует довольно необычные эффекты, которые может объяснить только темная материя.

Данное скопление звезд было обнаружено с помощью телескопов Ultraviolet Near Infrared Optical Northern Survey и Pan-STARRS на Гавайях. Несмотря на близость к Млечному Пути, оно ускользнуло от обнаружения из-за странно низкой светимости. Астрономы из Университета Виктории и Йельского университета продолжили изучение необычных звезд с помощью обсерватории W. M. Keck и Французско-канадско-гавайского телескопа (CFHT), которые также находятся на Гавайях. На опубликованном выше изображении можно увидеть скопление звезд UMa3/U1, которые скрываются от астрономов за более яркими звездами (слева) и те самые тусклые звезды, выделенные из фона (справа).

Результаты исследования, представленные в авторитетном научном журнале The Astrophysical Journal, свидетельствуют о том, что UMa3/U1 - это не случайное рассеянное скопление, а объединенная группа звезд. По словам профессора Йельского университета Марлы Геха, данные, полученные с помощью телескопа Кека, указывают на то, что эти звезды связаны между собой. "Они движутся в космическом пространстве с очень схожими скоростями и, судя по всему, обладают похожим химическим составом", - пояснила она. Это наводит на мысль, что данные звезды, вероятно, образовались в одно время в далекой древности и с тех пор движутся по космосу совместной группой.

Обсерватория Кека и ее широкоугольный спектрограф сыграли важную роль в исследовании происхождения UMa3/U1.


Учитывая их общую малую массу, это звездное скопление не должно существовать так близко к Млечному Пути. Для их существования есть два возможных объяснения. Менее интересный вариант заключается в том, что астрономы просто обнаружили скопление UMa3/U1, когда оно приближалось к нашей галактике, но еще не было разорвано на части. Другой версия заключается в том, что UMa3/U1 имеет намного большую массу, чем кажется, потому что оно заполнено темной материи. В настоящее время данные подтверждают последний вывод, но необходимы дополнительные исследования.

Если UMa3/U1 окажется крошечной галактикой из темной материи, это подтвердит подтвердит распространенную модель Большого взрыва с холодной темной материей (LCDM). Она гласит, что большие галактики, такие как Млечный Путь, при своем формировании притягивали сотни маленьких галактик-спутников, некоторые из которых были заполнены облаками темной материи. Если это так, то некоторые из этих тусклых звездных скоплений должны быть видны и сегодня, защищенные от гравитационного разрушения оболочками темной материи.


Результаты дальнейших исследований определят, какое из имен - UMa3 или U1 - будет присвоено этому объекту. Тусклые галактики-спутники Млечного Пути обычно получают имя в честь созвездия, в котором они были обнаружены (Малая Медведица), а тусклые звездные скопления — в честь исследовательского проекта, который их нашел (UNIONS). Команда астрономов выразила надежду, что дальнейшее изучение UMa3/U1 позволит определить его истинное имя и проложит путь к лучшему пониманию ранней Вселенной.

#космос #вселенная #темная материя #карликовая галактика
Источник: keckobservatory.org
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