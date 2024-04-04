Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Необычный предмет, упавший на дом во Флориде, оказался космическим мусором с МКС
Маленькая трубка может причинить большой ущерб, если её швырнуть из космоса.

реклама

8 марта в крышу одного обычного американского дома влетел очень странный объект. Житель Флориды и его сын сильно испугались, когда предмет, длиной несколько сантиметров и весом почти 1 килограмм, пробил оба этажа, прежде чем остановился в фундаменте дома. Теперь, когда необычный предмет был передан НАСА, ученые считают, что он мог прилететь с Международной космической станции (МКС).

реклама

Алехандро Отеро из Неаполя, штат Флорида, сделал такой вывод после того, как увидел пост Джонатана Макдауэлла, астрофизика из Гарвардско-Смитсоновского астрофизического центра, в соцсети X (бывшем Твиттере). Макдауэлл известен тем, что освещает передвижения спутников и космического мусора в своем аккаунте в соцсети X. Так вот, он сообщил в день необычного происшествия во Флориде, что с МКС в атмосферу Земли была сброшена платформа с оборудованием. На этой платформе, получившей обозначение EP-9, находились шесть старых литий-ионных батарей, от которых космонавты на МКС собирались избавиться ещё в марте 2021 года. Общий вес EP-9 составлял чуть менее 3 тонн.

Выбрасывание мусора за борт станции является обычной практикой на МКС, поскольку обломки в большинстве случаев сгорают в атмосфере Земли. Но время от времени, как мы уже выяснили, мусор не сгорает.

Предмет, который пробил крышу Отеро, согласно его посту в соцсети X от 15 марта. Фото: Алехандро Отеро.

«Похоже, один из этих обломков пролетел всю атмосферу и угодил в мой дом в Неаполе», — сказал Отеро Макдауэллу. «Пробил крышу и прошёл через два этажа. Чуть не убил моего сына». Фотографии, прикрепленные к посту Отеро, демонстрировали, как таинственный цилиндрический предмет пробил дыры в его крыше, потолке и деревянном полу.

Макдауэлл переслал фотографии Отеро в Aerospace Corporation, калифорнийскую некоммерческую организацию, которая управляет центром космических исследований, финансируемым из федерального бюджета. Затем НАСА связалось с Отеро, чтобы забрать обломки, которые сейчас анализируются в Космическом центре Кеннеди во Флориде. Отеро сообщил, что он ожидает новых подробностей от обоих агентств, чтобы "возместить ущерб", причиненный в результате падения обломков EP-9.  

В своем посте Отеро выразил надежду, что впредь космические агентства будут сбрасывать мусорные контейнеры таким образом, чтобы гарантировать их полное сгорание при входе в атмосферу. Астрофизик Макдауэлл поддержал его мнение.

«Существуют гораздо более крупные объекты, которым разрешено совершать неконтролируемые сходы с орбиты», — сказал Макдауэлл, приведя в качестве примера китайскую основную ступень Chang Zheng 5B. «Инцидент во Флориде подтверждает, что мы должны постепенно отказаться от разрешения на неконтролируемый вход в атмосферу всех орбитальных объектов, кроме самых маленьких. Скажем, всего, что превышает 1000 кг».

#мкс #международная космическая станция
Источник: twitter.com
+
Написать комментарий (0)
Boeing готовится к первому пилотируемому полету космического корабля Starliner
Arstechnica: Дом во Флориде, вероятно, пострадал от обломков МКС
НАСА расследует сообщения о возможном падении обломков МКС на жилой дом во Флориде
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На территории Румынии происходит активная транспортировка техники к границе Украины
3
КБ «Рубин» показал уникальную подводную лодку «Амур e600»
6
InfoBRICS: В потенциальном бою шансы F-16 против МиГ-31 стремятся к нулю
8
Gadgets360: информация о камере, дисплее и других функциях Xiaomi MIX Flip
+
Российские военные отразили порядка 20 украинских контратак на различных направлениях
+
Samsung обеспокоена возможностью нехватки воды для производства чипов в будущем
+
Breaking Defense: Пентагон разрешил полёты истребителей F-35A в грозовых условиях
1
Разработчикам приложений предстоит адаптация под российские ОС
+
Строительство Северо-Сибирской железной дороги оценили в 8 трлн рублей – проект окупится за 20 лет
+
ВС РФ поразили крупный логистический узел ВСУ в Харьковской области
+
Эксперт по безопасности считает, что ИИ положит конец человечеству с вероятностью в 99,999999%
3
Android 15 обновляет дизайн панели регулировки громкости и добавляет новые функции
+
В России запатентовали ударный беспилотник воздушного базирования для Су-57
+
Пресс-служба РЖД объявила о завершении реконструкции станции БАМ и Транссиба – Пурикан
+
ВМС США создают высокоэффективное сверхвысокочастотное оружие против дронов
+
OPPO A3 Pro 5G: раскрыт дизайн в просочившемся рендеринге
+
Обновление One UI 6.1 вызывает проблемы со сканером отпечатков пальцев в Galaxy S23
5
TSMC остановил производство после землетрясения магнитудой 7,4 балла произошедшего на Тайване
+
OnePlus представила AI Eraser, который выйдет в этом месяце
+
Российский дрон «Хруст» может работать в зоне радиационного заражения и химических аварий
+

Популярные статьи

Россия раздвигает "воздушные границы" форсируя производство истребителя МиГ-41 ПАК ДП 6-го поколения
42
Nvidia ставит шах и мат или почему видеокарты от AMD стали невыгодным приобретением в 2024 году
213
Китай приступает к серийному производству 5-нм кристаллов
9
Как на Xbox запускать игры из Steam и Epic Games Store в 2024 году
5
Изготавливаю оригинальную подсветку для клавиатуры на основе палочек от мороженого
88
Core i9-14900KS vs Core i9-14900K – почему более дорогой процессор не увеличивает fps в играх
105
Почему геймеры по всему миру разочаровываются в новых играх, а виновата может быть NVIDIA
150
Землетрясение на Тайване: что известно на данный момент и что может произойти дальше
+
Об американском разведывательном самолёте, сбитом над Баренцевым морем летом 1960 года
+
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 6
1

Сейчас обсуждают

Легенда
17:48
спс. щя обновлю
Почему геймеры по всему миру разочаровываются в новых играх, а виновата может быть NVIDIA
Фартовый
17:47
сдулся, чмо
Почему геймеры по всему миру разочаровываются в новых играх, а виновата может быть NVIDIA
Легенда
17:46
это туман. ультра же
Почему геймеры по всему миру разочаровываются в новых играх, а виновата может быть NVIDIA
Фартовый
17:45
мразь, где ссылка на видеокарту ДНС ?
Почему геймеры по всему миру разочаровываются в новых играх, а виновата может быть NVIDIA
OgoGoLog
17:44
Я бешусь, что на свете ходит такой балабол как ты. Ссылки нет - веры нет. Пока ссылки не будет, будешь самым нищим на этом форуме. Официально. Я всё сказал.
Почему геймеры по всему миру разочаровываются в новых играх, а виновата может быть NVIDIA
Апшеронский скакел
17:44
Он балаболище ))) Он же сам писал: всë, что я тут пишу - не правда
Почему геймеры по всему миру разочаровываются в новых играх, а виновата может быть NVIDIA
Фартовый
17:43
он пытается увести от темы
Почему геймеры по всему миру разочаровываются в новых играх, а виновата может быть NVIDIA
Niko180282
17:43
почитал комменты к статье и полностью хочу поддержать автора.на данный момент за такую цену особо и не погуляешь.я взял асус туф на 3 вентиля.крикунам мол мало 8 гиг,то для реально чтоб тащило все над...
RTX 4060Ti Eagle OC 8GB от Gigabyte - мой новый идеал
Легенда
17:43
бесишся что меня топ пк просто с видяхой за 145к.
Почему геймеры по всему миру разочаровываются в новых играх, а виновата может быть NVIDIA
Китя
17:42
Давай скрин. как понял его снова не будет.
Почему геймеры по всему миру разочаровываются в новых играх, а виновата может быть NVIDIA
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем