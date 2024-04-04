Маленькая трубка может причинить большой ущерб, если её швырнуть из космоса.

8 марта в крышу одного обычного американского дома влетел очень странный объект. Житель Флориды и его сын сильно испугались, когда предмет, длиной несколько сантиметров и весом почти 1 килограмм, пробил оба этажа, прежде чем остановился в фундаменте дома. Теперь, когда необычный предмет был передан НАСА, ученые считают, что он мог прилететь с Международной космической станции (МКС).

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Алехандро Отеро из Неаполя, штат Флорида, сделал такой вывод после того, как увидел пост Джонатана Макдауэлла, астрофизика из Гарвардско-Смитсоновского астрофизического центра, в соцсети X (бывшем Твиттере). Макдауэлл известен тем, что освещает передвижения спутников и космического мусора в своем аккаунте в соцсети X. Так вот, он сообщил в день необычного происшествия во Флориде, что с МКС в атмосферу Земли была сброшена платформа с оборудованием. На этой платформе, получившей обозначение EP-9, находились шесть старых литий-ионных батарей, от которых космонавты на МКС собирались избавиться ещё в марте 2021 года. Общий вес EP-9 составлял чуть менее 3 тонн.

Выбрасывание мусора за борт станции является обычной практикой на МКС, поскольку обломки в большинстве случаев сгорают в атмосфере Земли. Но время от времени, как мы уже выяснили, мусор не сгорает.

Предмет, который пробил крышу Отеро, согласно его посту в соцсети X от 15 марта. Фото: Алехандро Отеро.

«Похоже, один из этих обломков пролетел всю атмосферу и угодил в мой дом в Неаполе», — сказал Отеро Макдауэллу. «Пробил крышу и прошёл через два этажа. Чуть не убил моего сына». Фотографии, прикрепленные к посту Отеро, демонстрировали, как таинственный цилиндрический предмет пробил дыры в его крыше, потолке и деревянном полу.

Макдауэлл переслал фотографии Отеро в Aerospace Corporation, калифорнийскую некоммерческую организацию, которая управляет центром космических исследований, финансируемым из федерального бюджета. Затем НАСА связалось с Отеро, чтобы забрать обломки, которые сейчас анализируются в Космическом центре Кеннеди во Флориде. Отеро сообщил, что он ожидает новых подробностей от обоих агентств, чтобы "возместить ущерб", причиненный в результате падения обломков EP-9.

В своем посте Отеро выразил надежду, что впредь космические агентства будут сбрасывать мусорные контейнеры таким образом, чтобы гарантировать их полное сгорание при входе в атмосферу. Астрофизик Макдауэлл поддержал его мнение.

«Существуют гораздо более крупные объекты, которым разрешено совершать неконтролируемые сходы с орбиты», — сказал Макдауэлл, приведя в качестве примера китайскую основную ступень Chang Zheng 5B. «Инцидент во Флориде подтверждает, что мы должны постепенно отказаться от разрешения на неконтролируемый вход в атмосферу всех орбитальных объектов, кроме самых маленьких. Скажем, всего, что превышает 1000 кг».